500 বছর পর কালীপুজোর দিন বিরল যোগ, 4 রাশির জীবনে যা ঘটবে ভাবতেও পারবেন না !

দীপাবলির আগেই কিছু রাশির জীবনে জ্বলে উঠবে নতুন আলোর দিশা। শনিদেব মীন রাশিতে বিপরীত গতিতে থাকবে ৷ বিরল এই যোগে কাদের সাফল্য তুঙ্গে ?

DIWALI 2025 RASHIFAL
দীপাবলির আগেই বিরল যোগ (ইটিভি ভারত)
হায়দরাবাদ, 9 অক্টোবর: দীপাবলির আগেই বিরল গ্রহ-যোগ ! বহু বছর পর, কালীপুজোর দিন এই বিরল শনি যোগ তৈরি হতে চলেছে ৷ যা 4 রাশির জাতক-জাতিকার জীবনে খুব ভালো প্রভাব পড়বে ৷ প্রাপ্তি হবে সম্পদ ৷ নানা দিক থেকে আসবে অপ্রত্যাশিত আয়ের সুযোগ ৷ জ্যোতির্বিদ্যা অনুসারে, আগামী 20 অক্টোবর, এবার গ্রহ এবং নক্ষত্রের প্রেক্ষিতে দীপাবলি অত্যন্ত শুভ। আসলে 500 বছর পর শনি দীপাবলিতে বক্রী হতে চলেছে । যা দুর্লভ সংযোগ মনে করা হচ্ছে, বলছেন লখনউয়ের জ্যোতিষী উমাশঙ্কর মিশ্র ৷

জ্যোতিষী বলছেন, শনি কর্মের দেবতা। সে প্রত্যেক ব্যক্তিকে কর্মের হিসেবেই ফলপ্রদান করে ৷ শনির বক্রী চাল অর্থাৎ উল্টো চালও অত্যন্ত প্রভাবশালী। যখনই শনি বক্রী হয়, তখন তার গতি ধীর হয়ে যায় এবং এর প্রভাবে মানুষের জীবনে গভীর ভাবে পড়ে। বলা হয়, যখনই শনি বক্রী চালে চলে, তার প্রভাব সমস্ত রাশির উপরই কমবেশি পড়ে। প্রভাব দু'রকমই হয়, ইতিবাচক এবং নেতিবাচক। শনির এই বক্রী চালের ফলে কোন কোন রাশি লাভবান হতে চলেছে ?

উমাশঙ্করের কথায়, "শনি দেব মীন রাশিতে অবস্থান করবে। যার জন্য চারটি রাশির জাতক-জাতিকারা উপকৃত হবেন ৷ তালিকায় রয়েছে, বৃষ, মিথুন মকর ও কুম্ভ ৷ এই যোগের প্রভাবে জীবনে যেমন আসতে পারে সম্মান ও সম্পদ, তেমনি মিলবে নতুন সুযোগ ও সাফল্যের সম্ভাবনা। কর্মজীবন থেকে ব্যক্তিগত জীবন। সব ক্ষেত্রেই দেখা দিতে পারে ইতিবাচক পরিবর্তন।"

একনজরে দেখুন জ্যোতিষীর ভবিষ্য়দ্বাণী

বৃষ: এই দীপাবলিতে শনির এই বক্রী চাল বৃষ রাশির জাতক-জাতিকারা আর্থিকভাবে লাভজনক হতে পারেন। অপ্রত্যাশিত আয় অর্থাৎ কোনও না কোনও উৎস থেকে আসবে মোটা টাকা। বাড়িতে কোনও বড় ইচ্ছেপূরণ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, আনন্দ বয়ে আনবে আপনার জন্য। কর্মজীবনে অগ্রগতিও আসবে, যেমন পদোন্নতি, নতুন দায়িত্ব, অথবা কোনও গুরুত্বপূর্ণ প্রজেক্টের কাজ আপনাকে দেওয়া হবে ৷

মিথুন: এই কালীপুজোয় শনির এই বক্রী চাল মিথুন রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য ব্যবসা এবং চাকরি উভয় ক্ষেত্রেই সুযোগ-সুবিধাপূর্ণ। ব্যবসায়িক লাভ বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে এবং নতুন চুক্তি বা কোনও বিনিয়োগ লাভজনক হতে পারে। যারা চাকরি খুঁজছেন তাঁরা আশার আলো দেখতে পাবেন। আইনি বিবাদে সাফল্যের ইঙ্গিত রয়েছে। সম্পত্তি, লোহা, তেল, খনিজ পদার্থ সম্পর্কিত ব্যবসায় লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। বিনিয়োগের জন্যও সময়টি অত্যন্ত অনুকূল ৷

মকর: শনি বক্রীর ফলে মকর রাশির জাতক-জাতিকাদের ক্ষেত্রে ইতিবাচক ফলাফল বয়ে আনবে। চাকরি এবং ব্যবসা উভয় ক্ষেত্রেই অগ্রগতির ইঙ্গিত রয়েছে। নতুন সম্পত্তি, গাড়ি বা বাড়ি কেনার প্রচেষ্টা সফল হতে পারে। বিবাহিত জীবন আরও দারুণ হয়ে উঠবে ৷ স্ত্রীর সঙ্গে আপনার সম্পর্ক আরও মধুর হয়ে উঠবে। এই দীপাবলি মকর রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য সম্পদ, সম্মান এবং সুখ বয়ে আনবে।

কুম্ভ: কুম্ভ শনির নিজস্ব রাশি। আর্থিক লাভের নতুন পথ খুলে যেতে পারে। আয় বৃদ্ধি পাবে এবং অপ্রত্যাশিত উৎস থেকে অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা রয়েছে। বিনিয়োগের জন্য এটি একটি অনুকূল সময়। আর্থিক শক্তি আপনার জীবনে সুখ এবং ভারসাম্য আনবে। সামাজিক সম্মান এবং প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাবে, আপনার আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পাবে। কেরিয়ারে আচমকাই অগ্রগতি হবে। পরিবারেও সুখ, সমৃদ্ধি বজায় থাকবে।

