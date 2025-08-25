বুলন্দশহর, 25 অগস্ট: পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল আট তীর্থযাত্রীর ৷ উত্তরপ্রদেশের বুলন্দশহরে 34 নম্বর জাতীয় সড়কের আর্নিয়া এলাকার ঘাটাল গ্রামের কাছে একটি ট্রাক্টর-ট্রলিকে পিছন থেকে ধাক্কা মারে একটি কন্টেইনার ট্রাক ৷ দুর্ঘটনায় ট্রাক্টরে থাকা আট তীর্থযাত্রীর মৃত্যু হয়েছে ৷ একই সঙ্গে 50 জনেরও বেশি আহত হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে ৷ জেলাশাসক, এসএসপি-সহ জেলা প্রশাসনের শীর্ষ আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে পৌঁছেছেন।
আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠিয়েছে পুলিশ ৷ পাশাপাশি মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে ৷ পুলিশ জানিয়েছে, রবিবার রাত প্রায় দেড়টা নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটে 34 নম্বর জাতীয় সড়কে ৷ আলিগড় সীমান্ত জাতীয় সড়কে প্রায় 60 জন লোক একটি ট্র্যাক্টর-ট্রলিতে করে কাসগঞ্জ জেলা থেকে রাজস্থান যাচ্ছিলেন ৷ এই সময় পিছন থেকে দ্রুতগতিতে আসা একটি ট্রাক ট্র্যাক্টর-ট্রলিটিকে ধাক্কা মারে। যার জেরে ট্র্যাক্টরটি উল্টে যায় ৷
পুলিশ সূত্রে খবর, দুর্ঘটনাস্থলেই আট তীর্থযাত্রীর মৃত্যু হয়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে ট্র্যাক্টরটিকে সোজা করে আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ 50 জনেরও বেশি আহত চিকিৎসাধীন বলে জানা গিয়েছে ৷ জেলা এসএসপি দীনেশ কুমার সিং এবং ডিএমও ঘটনাস্থলে পৌঁছন।
এসএসপি দীনেশ কুমার সিং বলেন, "রাত দেড়টার দিকে একটি দুর্ঘটনা ঘটে। কিছু পূণ্যার্থী একটি ট্র্যাক্টর-ট্রলিতে করে যাচ্ছিলেন ৷ সেটিকে একটি কন্টেনার ট্রাক ধাক্কা মারে ৷ দুর্ঘটনায় আট জন নিহত হয়েছেন ৷ আহতদের চিকিৎসা চলছে ৷ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বুলন্দশহর এবং সমস্ত উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে উপস্থিত রয়েছেন।"
পুলিশ জানিয়েছে, নিহতদের মধ্যে দু'জন শিশু এবং আহতদের মধ্যে 12 জন 18 বছরের কম বয়সি রয়েছে ৷ দীনেশ কুমার সিং জানিয়েছেন, ট্র্যাক্টর-ট্রলিতে 60 জন ছিল ৷ যারা কাসগঞ্জ জেলার রাফাতপুর গ্রাম থেকে রাজস্থানের জহরপীরে তীর্থযাত্রার জন্য যাচ্ছিলেন ৷ তিনি আরও জানান, আহতদের দ্রুত একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে ৷ 10 জন যাত্রীর আঘাত গুরুতর নয় ৷ 10 জনকে আলিগড় মেডিক্যাল কলেজ, 10 জনকে বুলন্দশহর জেলা হাসপাতাল এবং 23 জনকে খুর্জার কৈলাশ হাসপাতালে পরে স্থানান্তর করা হয়েছে।
পুলিশ জানিয়েছে, মৃতদের মধ্যে ট্রাক্টর চালক ই ইউ বাবু (40), রামবেতি (65), চাঁদনি (12), ঘনিরাম (40), মোক্ষী (40), শিবংশ (6), যোগেশ (50) এবং বিনোদ (45) রয়েছে। এর মধ্যে ট্রাক্টর চালক, শিবংশ, যোগেশ এবং বিনোদ কাসগঞ্জ জেলার বাসিন্দা। আহতদের মধ্যেও 12 জন শিশু রয়েছে বলে জানা গিয়েছে ৷ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট শ্রুতি ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে পরে হাসপাতালে আহতদের সঙ্গেও কথা বলেন। পুলিশ হরিয়ানার রেজিস্ট্রেশন নম্বরের ট্রাকটি বাজেয়াপ্ত করেছে ৷ পরবর্তী আইনি প্রক্রিয়া শুরু করেছে পুলিশ।