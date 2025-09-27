অভিনেতার জনসভায় জনপ্লাবন, পদপিষ্ট হয়ে মৃত কমপক্ষে 12

অভিনেতার জনসভায় জনপ্লাবন, পদপিষ্ট হয়ে মৃত কমপক্ষে 12
অভিনেতার সভায় জনস্রোত ৷ প্রবল ভিড়ের চাপে পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যু হল কমপক্ষে 12 জনের ৷ মৃতদের মধ্যে রয়েছে শিশুরাও ৷
By PTI
Published : September 27, 2025 at 9:09 PM IST
কারুর (তামিলনাড়ু), 27 সেপ্টেম্বর: ফের পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যু ! এবার তামিলনাড়ুর কারুরে অভিনেতা-নেতা বিজয়ের নির্বাচনী প্রচার সভায় পদপিষ্ট হয়ে কমপক্ষে 12 জনের মৃত্যু হল ৷ এই ঘটনায় প্রবল সমালোচনার মুখে পড়েছেন তিনি ৷ মৃতের সংখ্যা আরও বাড়বে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে ৷
তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিন জানিয়েছেন, অভিনেতা তামিলনাড়ুকে লুট করছেন ৷ মুখ্যমন্ত্রী জরুরিভিত্তিতে স্বাস্থ্যমন্ত্রী এম সুব্রহ্মণিয়াম এবং শিক্ষামন্ত্রী আনবিল মহেশকে ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি পর্যালোচনা করতে নির্দেশ দিয়েছেন ৷ এছাড়া প্রশাসনকে সবদিক থেকে তৈরি থাকতেও বলা হয়েছে ৷
2026 সালে তামিলনাড়ুর বিধানসভা নির্বাচন ৷ সেই নির্বাচন মাথায় রেখে প্রচারে নেমেছেন দক্ষিণি অভিনেতা-নেতা বিজয় ৷ শনিবার তামিলাগা ভেট্টরি কাঝাগাম (টিভিকে) প্রধান অভিনেতা বিজয়ের সভা ছিল নামাক্কাল ও কারুক জেলায় ৷ এদিন সকালে তিনি ব্যক্তিগত বিমানে চেন্নাই থেকে ত্রিচিতে পৌঁছন ৷ সেখান থেকে গাড়িতে নামাক্কালে পৌঁছন ৷ কারুরে তাঁকে দেখতে বহু মানুষ ভিড় করে ৷ এই অবস্থায় পদপিষ্ট হওয়ার মতোই পরিস্থিতি তৈরি হয় ৷
অভিনেতা বিজয় তাঁর গাড়ির উপর দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করছিলেন ৷ তাঁকে দেখতে উৎসাহী জনতার ভিড় যেন প্লাবন ৷ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় ৷ এর মধ্যে অনেকে জ্ঞান হারিয়ে অচৈতন্য হয়ে যান ৷ তাদের মধ্যে কয়েকজন শিশুও রয়েছে ৷ এমনকী অভিনেতার দলের কর্মীরাও অজ্ঞান হয়ে যান ৷
দলের অন্য কয়েকজন কর্মী বিষয়টি খেয়াল করেন এবং বিষয়টি অভিনেতা-নেতা বিজয়কে জানান ৷ তিনি তখন বক্তৃতা থামিয়ে বাসের মাথা থেকে ভিড়ের মধ্যে জলের বোতল ছুড়ে দেন ৷ এদিকে প্রবল ভিড় ঠেলে ঘটনাস্থলে পৌঁছতে গিয়ে কঠিন সমস্যার মুখোমুখি হয় অ্যাম্বুলেন্স ৷ এরপর ওই জ্ঞান হারানো লোকজনদের কাছাকাছি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ৷
মাস কয়েক আগে আইপিএল চ্যাম্পিয়ন রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর জন্য আয়োজিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠান শুরুর আগেই দুর্ঘটনা ঘটে । চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে পদপিষ্ট হয়ে প্রাণ য়ায় 11 জনের ৷ তার মধ্যে একজন মহিলাও ছিলেন ৷ এর পাশাপাশি আহত হন আরও অনেকে ৷ স্টেডিয়ামের সামনে থাকা ব্যারিকেড ভেঙে দর্শকরা প্রবেশ করতে চেয়েছিলেন ৷ তার জেরেই এই ঘটনা বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছিল ৷