বন্দে ভারতের ধাক্কায় ছিন্নভিন্ন একই পরিবারের 3

বন্দে ভারতের ধাক্কায় ছিন্নভিন্ন একই পরিবারের 3
ঘটনায় আরেকজন আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি । আত্মীয়ের বাড়ি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে যাওয়ার সময় শুক্রবার বিকেলে এই দুর্ঘটনা ঘটে ।
Published : September 19, 2025 at 9:05 PM IST
পটনা, 19 সেপ্টেম্বর: বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু হল একই পরিবারের তিনজনের । গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি একজন । আঘাত এতটাই জোরালো ছিল যে ঘটনাস্থলেই তিনজনের মৃত্যু হয় । একজনকে গুরুতর অবস্থায় উদ্ধার করে পটনার পিএমসিএইচে রেফার করা হয়েছে । শুক্রবার বিকেল 5টার দিকে ঘটনাটি ঘটেছে বারহ মহকুমার পান্ডারাক স্টেশনের কাছে মেকরা মামরাখা গ্রামে ।
তিলক অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার সময় দুর্ঘটনা
সূত্রের খবর, হতাহতরা সকলেই একই পরিবারের সদস্য । তাঁরা নালন্দা জেলার হারনৌত থানা এলাকার অন্তর্গত তাদাপারের বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে । সকলে মিলে এক পরিচিতের বাড়িতে তিলক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে যাচ্ছিলেন ।
এদিকে বন্দে ভারতের ধাক্কায় মৃত্যুর খবর জানাজানি হতেই স্থানীয়রা ভিড় জমায় এলাকায় । তারাই তড়িঘড়ি রেলওয়ে পুলিশকে খবর দেয় । পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহগুলি আটক করে ময়নাতদন্তের জন্য বারহ মহকুমা হাসপাতালে পাঠায় । তারা বর্তমানে বিষয়টি তদন্ত করছে ।
পুলিশের বক্তব্য
ঘটনায় পান্ডারাক থানার আধিকারিক নবনীত রাই বলেন, "ঘটনার খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা ঘটনাস্থলে পৌঁছেছি । মৃতদেহগুলি হেফাজতে নেওয়া হয়েছে এবং ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে । ঘটনাটি কীভাবে ঘটল তা জানতে বিষয়টি তদন্ত করা হচ্ছে । মৃতদের পরিবারকে খবর দেওয়া হয়েছে ।"
রেললাইন পারাপারের সময় ট্রেনের ধাক্কা
নিহতদের মধ্যে রয়েছেন তাদাপার গ্রামের বাসিন্দা রবীন্দ্র মাঞ্জির ছেলে জিতু মাঞ্জি (24), জওহর মাঞ্জির ছেলে নাগো মাঞ্জি (25) এবং মৃত সওদাগর মাঞ্জির ছেলে রীতলাল মাঞ্জি (60)। সন্ধ্যায় পান্ডারাক স্টেশনের কাছে রেললাইন পার হচ্ছিলেন তিনজন । সেই লাইনে দ্রুত গতিতে আসছিল সেমি হাইস্পিড ট্রেন বন্দে ভারত । তাতেই ধাক্কা খেয়ে মৃত্যু হয় তিনজনের । অল্পের জন্য একজন প্রাণে বাঁচলেও তাঁরও অবস্থা আশঙ্কাজনক । হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন তিনি ।
স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, ঘটনাটি এতটাই ভয়াবহ ছিল যে তিনজনকে শনাক্ত করাও কঠিন হয়ে পড়েছিল । তিনজনের মৃত্যু হলেও ট্রেনের ধাক্কায় আহত হন তাঁদের সঙ্গে থাকা আরেকজন । তার হাত ও পা আলাদা হয়ে যায় । তাঁকে কোনওরকমে উদ্ধার করে দ্রুত চিকিৎসার জন্য নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় । তার অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকরা । হাসপাতালে পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে ।