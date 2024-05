হায়দরাবাদে টানা ভারী বৃষ্টি, দেওয়াল ধসে মৃত 7 - Heavy Rain in Hyderabad

ETV Bharat / bharat

হায়দরাবাদে টানা ভারী বৃষ্টি, দেওয়াল ধসে মৃত 7 - Heavy Rain in Hyderabad

By ETV Bharat Bangla Team Published : May 8, 2024, 8:58 AM IST | Updated : May 8, 2024, 9:55 AM IST

টানা বৃষ্টিতে হায়দরাবাদে দেওয়াল ধসে 7 জনের মৃত্যু ( প্রতীকী ছবি )

হায়দরাবাদ, 8 মে: ভারী ঝড়বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত তেলেঙ্গানার হায়দরাবাদ শহর । মঙ্গলবার ভোররাত থেকে টানা বৃষ্টিতে বাচুপল্লীতে দেওয়াল ধসে সাতজনের মৃত্যু হয়েছে । এদিন সন্ধ্যায় রেণুকা ইল্লাম্মা কলোনিতে বৃষ্টির জেরে দেওয়াল ধসে পড়ে । খবর পেয়ে পুলিশ ও আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার কাজ শুরু করেন । মঙ্গলবার রাত থেকে বুধবার ভোর পর্যন্ত উদ্ধার অভিযান অব্যাহত রয়েছে । উদ্ধারকর্মীরা জানিয়েছেন, ধ্বংসস্তূপ থেকে সাতটি মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে । মৃতদেহগুলিকে ময়নাতদন্তের জন্য গান্ধি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে । নিহতরা ওড়িশা ও ছত্তিশগড়ের বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে । পুলিশ জানিয়েছে, মৃতরা হলেন তিরুপথি রাও মাজি (20), শঙ্কর (22), রাজু (25), খুশি, রাম যাদব (34), গীতা (32) এবং হিমাংশু (4)। কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে । মুখ্যমন্ত্রী রেভান্থ রেড্ডি এই ঘটনায় গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন । কর্মকর্তাদের কাছে ঘটনার বিস্তারিত জানতে চাওয়া হয়েছে । আধিকারিকরা মুখ্যমন্ত্রীকে ব্যাখ্যা করেছেন যে মুষলধারে বৃষ্টির কারণে দেওয়ালটি ধসে পড়েছে । ভবনের পাশের কেন্দ্রে কর্মরত শ্রমিকদের মধ্যে সাতজন নিহত ও চারজন আহত হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে । আহতদের যথাযথ চিকিৎসা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্য়মন্ত্রী । সিএম রেভান্থ কর্মকর্তাদের বলেছেন যে সরকার মৃতদের পরিবারের পাশে দাঁড়াবে এবং ভুলের জন্য দায়ীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেবে । প্রবল বৃষ্টিতে ভেসে গিয়েছে মৃতদেহ : অন্যদিকে, সেকেন্দ্রাবাদের বেগমপেট ওল্ড কাস্টমস বস্তি নালায় পাওয়া গেল দুই যুবকের মৃতদেহ । মঙ্গলবার প্রবল বৃষ্টিতে পুরাতন কাস্টম বস্তি নালায় মৃতদেহ ভেসে থাকতে দেখে পুলিশে খবর দেয় স্থানীয়রা । বেগমপেট পুলিশ, ডিআরএফ দল এবং ক্লুইএস দল সেখানে পৌঁছে মৃতদেহগুলিকে গান্ধি হাসপাতালের মর্গে নিয়ে যায় । ঘটনায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং পুলিশ তদন্ত করছে । আরও পড়ুন : জোড়া ঘূর্ণাবর্তের জেরে স্বস্তি বঙ্গজীবনে, বুধেও ঝড়-বৃষ্টির পূর্বাভাস

Last Updated : May 8, 2024, 9:55 AM IST