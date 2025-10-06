হাসপাতালের আইসিইউ ওর্য়াডে ভয়াবহ আগুন, মৃত 8

হাসপাতালের আইসিইউ ওর্য়াডে ভয়াবহ আগুন, মৃত 8
আইসিইউ ওর্য়াডে সে সময় 11 জন ভর্তি ছিলেন ৷ তার মধ্য়ে 6 জনের প্রাণ গিয়েছে বলে জানা গিয়েছে ৷
Published : October 6, 2025 at 7:07 AM IST
জয়পুর, 6 অক্টোবর: হাসপাতালে আগুন লেগে মৃত্যু 8 রোগীর ৷ রবিবার রাত দুটো নাগাদ জয়পুরের সোয়াই মানসিং মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের ট্রমা কেয়ার সেন্টারে দু'তলায় থাকা আইসিইউ ওর্য়াডে ভয়াবহ আগুন লাগে ৷ তার জেরে এই 8 জনের মৃত্যুর পাশাপাশি আরও বেশ কয়েকজন জখম হন ৷ ওই ওর্য়াডে সে সময় 11 জন ভর্তি ছিলেন ৷
মেডিক্যাল কলেজের প্রিন্সিপাল দীপক মাহেশ্বরী জানিয়েছেন, আগুনের পাশাপাশি দমবন্ধ হয়ে এই 8 জনের প্রাণ গিয়েছে ৷ মৃতদের মধ্য়ে 2 জন মহিলাও ছিলেন বলে জানিয়েছেন ট্রমা সেন্টারের দায়িত্বে থাকা চিকিৎসক অনুগার ধাকড় ৷ তাঁর অনুমান, শর্ট সার্কিট থেকে কোনওভাব আগুন লেগেছে বলে ৷ অন্যদিকে, আইসিইউর বাকি রোগীদের নিরাপদে বের করে এনেছেন হাসপাতালের কর্মীরা ৷ এই ভবনের অন্য অংশে থাকা রোগীরাও সুরক্ষিত আছেন বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে ৷ প্রশাসনের তরফে মৃতদের নাম প্রকাশ করা হয়েছে ৷ ঘটনায় প্রাণ গিয়েছে, সিকরের পিন্টু থেকে শুরু করে জয়পুরের দিলীপের ৷ এর পাশাপাশি ভরতপুরের শ্রীকান্ত, রুকমনি, ক্রুসমার প্রাণ গিয়েছে ৷ এছাড়া বাহুদুর, দীগম্বর ও সর্বেশ নামে আরও তিনজনের প্রাণ গিয়েছে ৷
তবে হাসপাতালের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগে সরব রোগীর আত্মীয়দের একাংশ ৷ তাঁদের দাবি, আইসিইউ ওর্য়াডে আচমকাই ধোঁয়া দেখতে পাওয়া যায় ৷ হাসপাতালের কর্মীদের সে কথা জানালেও তাঁরা প্রথমে কোনও ব্য়বস্থা নেননি ৷ পরে ক্রমশ বাড়তে থাকে আগুনের দাপট ৷ তখন আর বিশেষ কিছু করার ছিল না ৷ তবু 11 জনের মধ্যে শেষমেশ কয়েক জনের প্রাণ বাঁচানো গিয়েছে ৷
দুর্ঘটনার খবর পেয়ে হাসপাতালে যান মুখ্যমন্ত্রী ভজনলাল শর্মা ৷ তাঁর সঙ্গে ছিলেন রাজ্য মন্ত্রিসভার আরও এক প্রবীন সদস্য ৷ তাঁরা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করেন ৷ এই ঘটনাটি কেন ঘটল তা খতিয়ে দেখার পাশাপাশি হাসপাতালের আধিকারিকদের ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিত জানিয়ে রিপোর্টও দিতে বলা হয়েছে ৷ পরে সাংবাদিকদের মুখ্যমন্ত্রী জানান, গোটা ঘটনার তদন্ত করে দেখা হবে ৷ হাসপাতালের কোনও কর্মী থেকে শুরু করে অন্য কারও গাফিলতি থাকলে কড়া শাস্তির ব্যবস্থা হবে ৷
এদিকে, দমকলের আধিকারিকদের জানিয়েছেন, আগুন সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আনতে দু'ঘণ্টারও বেশি সময় লাগে ৷ আইসিইউ থেকে রোগীদের বের করে হাসপাতালের অন্য বিভাগে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ৷ তাঁদের শারীরিক পরিস্থিতি কেমন তা ইতিমধ্যেই খতিয়ে দেখা হয়েছে ৷ শুরু হয়েছে ঘটনার তদন্তও ৷ প্রাথমিকভাবে শর্ট সার্কিট মনে হলেও অন্য কোনও কারণ আছে কি না তা দেখা হচ্ছে ৷ আগুন নেভানোর পর্যাপ্ত পরিকাঠামো ছিল কি না পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে সেটাও ৷