ফের পাহাড়ে ধস, মেঘভাঙা বৃষ্টিতে ভেসে গেল বাড়ি; নিখোঁজ 12

চামোলিতে ফের প্রকৃতির তাণ্ডব ৷ বুধবার রাতে ধস ও মেঙভাঙা বৃষ্টিতে ভেসে গেল বহু বাড়ি ৷ নিখোঁজ অন্তত 12 জন ৷

চামোলিতে ফের প্রকৃতির তাণ্ডব (পিটিআই)
Published : September 18, 2025 at 1:17 PM IST

Updated : September 18, 2025 at 2:50 PM IST

চামোলি, 18 সেপ্টেম্বর: দেরাদুনের পরে এবার চামোলিতে দুর্যোগ। প্রকৃতির রোষ যেন কিছুতেই পিছু ছাড়ছে না উত্তরাখণ্ডের ৷ এবছরের বর্ষার মরশুমে পাহাড়ি এই রাজ্যে বারবার নেমেছে বিপর্যয়। মেঘভাঙা বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত হয়েছে একের পর এক জেলা। বুধবার রাতে উত্তরাখণ্ডের চামোলির তহসিলঘাট নন্দনগরে ফের মেঘভাঙা বৃষ্টির জেরে ধস নামে। হু হু করে জল বইতে থাকে। হড়পা বানে একাধিক বাড়ি ভেসে গিয়েছে। নিখোঁজ অন্তত 12 জন ৷

জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সন্দীপ তিওয়ারি জানিয়েছেন, নন্দনগরের কুন্ত্রিতে মেঘ ভাঙা বৃষ্টির খবর পাওয়া গিয়েছে। ক্ষয়ক্ষতি এবং হতাহতের পরিমাণ এখনও স্পষ্ট নয়। এসডিআরএফ, পুলিশ এবং প্রশাসনের দল ঘটনাস্থলে রওনা হয়েছে। ঘটনাস্থলে জেসিবি মেশিন পাঠানো হয়েছে। চামোলি জেলায় আবহাওয়া বিভাগের তরফে সতর্কতা জারি করা হয়েছে ৷ নন্দনগর থানা এবং প্রশাসনের আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে পৌঁছনোর চেষ্টা করছেন, কিন্তু পরিস্থিতি এতটাই ভয়াবহ যে তাঁরা অপারক ৷

বুধবার রাতে ধস ও মেঙ ভাঙা বৃষ্টিতে ভেসে গেল বহু বাড়ি (পিটিআই)

আজ ভোররাত আড়াইটে নাগাদ চামোলি জেলায় নন্দানগর এলাকার ফালি কুঁত্রি, সান্তি কুঁত্রি, ভৈনসওয়ারা এবং ধুরমা গ্রামের উপরের মেঘভাঙা বৃষ্টি নেমে আসে। এর কারণে বিশাল ধ্বংসযজ্ঞ ঘটে এই গ্রামগুলিতে। তহসিলঘাট নন্দনগরে যাঁরা নিখোঁজ রয়েছেন, তাঁদের মধ্যে কুন্ত্রি ফালি গ্রামের 8 জন রয়েছেন ৷ অন্যদিকে, ধুরমা এলাকা থেকে 2 জন নিখোঁজ রয়েছেন ৷ বাকি দু'জন কোন এলাকার তা এখনও জানা যায়নি ৷

দেরাদুনের পরে এবার চামোলিতে দুর্যোগ (পিটিআই)

সিএমও জানিয়েছেন, জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী (এনডিআরএফ) ইতিমধ্যেই গৌচর থেকে নন্দনগরের দিকে রওনা দিয়েছে। তাদের সঙ্গে গিয়েছে মেডিক্যাল টিম এবং তিনটি অ্যাম্বুলেন্স ৷ ক'য়েকজনকে জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে । বাকিদের খোঁজে অভিযান চালানো হচ্ছে । নন্দনগর তহসিলের ধর্মা গ্রামে মেঘ ভাঙা বৃষ্টির কারণে চার থেকে পাঁচটি বাড়ি ধসে গিয়েছে ৷ তবে এখনও পর্যন্ত কোনও হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। অনেক জায়গায় বাড়িঘরের বিন্দুমাত্র চিহ্নও অবশিষ্ট নেই। মানুষ গৃহহীন হয়ে রাস্তায় নেমে এসেছেন।

প্রকৃতির রোষ যেন কিছুতেই পিছু ছাড়ছে না উত্তরাখণ্ডের (পিটিআই)

উল্লেখ্য, ভারী বৃষ্টিপাতের কারণে নন্দনগর তহসিলের ধুরমা গ্রামে 4-5টি বাড়ি আগেই ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। একইসঙ্গে মোক্ষ নদীর জল হঠাৎ বেড়ে যাওয়ায় মানুষের মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করছে। সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া ভিডিয়োয় দেখা যাচ্ছে, নদীর স্ফীতি, ধ্বংসস্তূপ ও ভাঙা রাস্তার দৃশ্য ৷

পাহাড়ি এই রাজ্যে বারবার নেমেছে বিপর্যয় (পিটিআই)

স্থানীয় প্রশাসন বলছে, এই ঘটনার ফলে ক্ষয়ক্ষতির সম্পূর্ণ পরিমাণ এখনও সম্পূর্ণরূপে নিরূপণ করা হয়নি। উদ্ধার অভিযান শেষ হওয়ার পরেই ক্ষয়ক্ষতির সম্পূর্ণ পরিমাণ জানা যাবে।

