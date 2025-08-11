ETV Bharat / bharat

পাহাড়ের খাদে গাড়ি পড়ে 8 পূণ্যার্থীর মৃত্যু, ক্ষতিপূরণের ঘোষণা প্রধানমন্ত্রীর - PUNE VAN ACCIDENT

শ্রাবণ সোমবারে মন্দিরে যাওয়ার পথে পাহাড়ের খাদে পড়ে যায় গাড়ি ৷ মোট 35 জন পূণ্যার্থী ছিলেন ওই গাড়িতে বলে জানা গিয়েছে ৷

PUNE VAN ACCIDENT
পাহাড়ের খাদে গাড়ি পড়ে 7 পূণ্যার্থীর মৃত্যু (প্রতীকী ছবি)
author img

By PTI

Published : August 11, 2025 at 5:59 PM IST

Updated : August 11, 2025 at 6:24 PM IST

1 Min Read

পুনে, 11 অগস্ট: পুনেতে পাহাড়ি এলাকায় একটি পিকআপ ভ্যান রাস্তা থেকে খাদে পড়ে যাওয়ায় আটজনের মৃত্যু হয়েছে ৷ সোমবার মন্দিরে যাওয়ার পথে এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বলে খবর ৷ পুলিশ সূত্রে খবর, দুর্ঘটনায় সাতজনের মৃত্যুর পাশাপাশি বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন। ঘটনায় মৃতদের পরিবারের জন্য 2 লক্ষ টাকা আর্থিক ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদি ৷

জানা গিয়েছে, ওই পিকআপ ভ্যানে পাপালওয়াড়ি গ্রামের একদল পূণ্যার্থী শ্রাবণ মাসের সোমবার উপলক্ষে খেদ তহসিলের কুণ্ডেশ্বর মন্দিরে যাচ্ছিলেন ৷ পিম্পরি চিঞ্চওয়াড় পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, "পিকআপ ভ্যানে মহিলা ও শিশু-সহ প্রায় 30 থেকে 35 জন যাত্রী ছিলেন। প্রাথমিক তদন্তে অনুমান, পাহাড়ের রাস্তায় বাঁক নেওয়ার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাড়িটি রাস্তা থেকে প্রায় 25 থেকে 30 ফুট নীচে পড়ে যায় ৷"

ওই পুলিশ আধিকারিক আরও জানান, দুর্ঘটনার পর ঘটনাস্থলেই সাতজনের মৃত্যু হয়েছে ৷ বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন ৷ তাদের নিকটবর্তী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পুনের এই দুর্ঘটনার জেরে প্রাণহানীর ঘটনায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। মোদি দুর্ঘটনায় আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনাও করেছেন। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের তরফে এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করে জানানো হয়েছে, প্রধানমন্ত্রী জাতীয় ত্রাণ তহবিল থেকে নিহতদের প্রত্যেকের পরিবারকে দুই লক্ষ টাকা এবং আহতদের জন্য 50 হাজার টাকা আর্থিক অনুদান ঘোষণা করেছেন।

একই সঙ্গে, প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, "পুনেতে দুর্ঘটনায় প্রাণহানির ঘটনায় আমি শোকাহত। দুর্ঘটনায় যাঁরা তাঁদের প্রিয়জনদের হারিয়েছেন তাঁদের প্রতি সমবেদনা। আহতরা দ্রুত আরোগ্য লাভ করুক।"

পুনে, 11 অগস্ট: পুনেতে পাহাড়ি এলাকায় একটি পিকআপ ভ্যান রাস্তা থেকে খাদে পড়ে যাওয়ায় আটজনের মৃত্যু হয়েছে ৷ সোমবার মন্দিরে যাওয়ার পথে এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বলে খবর ৷ পুলিশ সূত্রে খবর, দুর্ঘটনায় সাতজনের মৃত্যুর পাশাপাশি বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন। ঘটনায় মৃতদের পরিবারের জন্য 2 লক্ষ টাকা আর্থিক ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদি ৷

জানা গিয়েছে, ওই পিকআপ ভ্যানে পাপালওয়াড়ি গ্রামের একদল পূণ্যার্থী শ্রাবণ মাসের সোমবার উপলক্ষে খেদ তহসিলের কুণ্ডেশ্বর মন্দিরে যাচ্ছিলেন ৷ পিম্পরি চিঞ্চওয়াড় পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, "পিকআপ ভ্যানে মহিলা ও শিশু-সহ প্রায় 30 থেকে 35 জন যাত্রী ছিলেন। প্রাথমিক তদন্তে অনুমান, পাহাড়ের রাস্তায় বাঁক নেওয়ার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাড়িটি রাস্তা থেকে প্রায় 25 থেকে 30 ফুট নীচে পড়ে যায় ৷"

ওই পুলিশ আধিকারিক আরও জানান, দুর্ঘটনার পর ঘটনাস্থলেই সাতজনের মৃত্যু হয়েছে ৷ বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন ৷ তাদের নিকটবর্তী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পুনের এই দুর্ঘটনার জেরে প্রাণহানীর ঘটনায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। মোদি দুর্ঘটনায় আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনাও করেছেন। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের তরফে এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করে জানানো হয়েছে, প্রধানমন্ত্রী জাতীয় ত্রাণ তহবিল থেকে নিহতদের প্রত্যেকের পরিবারকে দুই লক্ষ টাকা এবং আহতদের জন্য 50 হাজার টাকা আর্থিক অনুদান ঘোষণা করেছেন।

একই সঙ্গে, প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, "পুনেতে দুর্ঘটনায় প্রাণহানির ঘটনায় আমি শোকাহত। দুর্ঘটনায় যাঁরা তাঁদের প্রিয়জনদের হারিয়েছেন তাঁদের প্রতি সমবেদনা। আহতরা দ্রুত আরোগ্য লাভ করুক।"

Last Updated : August 11, 2025 at 6:24 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

পূণ্যার্থীর মৃত্যুপ্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিPUNE ACCIDENTPUNE VAN ACCIDENT

Quick Links / Policies

ফিচার

লতা-রফির জুড়িদার পান না সরকারি ভাতা, রেশনের চালে খিদে মেটে 'বড়লোকের বিটি লো' খ্যাত গায়িকার

হিন্দিতে কথা বলতে নারাজ কাজল ! অভিনেত্রীর উত্তরে ক্ষেপে লাল নেটপাড়া

এই পানীয় শরীরের ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা ঠিক রাখবে

95 বছরে শ্রীনিকেতন আবহাওয়া দফতর, শুরু রবীন্দ্রনাথ ও প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের উদ্যোগে

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.