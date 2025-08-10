Essay Contest 2025

রাখির পরদিন ভয়াবহ দুর্ঘটনা, দাদা ও বোন-সহ তিনজনের মৃত্যু - HORRIFIC ACCIDENT

রাখির পরদিন বাড়ি ফিরছিলেন বোন ৷ দুই আত্মীয়কে নিয়ে তাঁকে আনতে গিয়েছিলেন দাদা ৷ মর্মান্তিক দুর্ঘটনার জেরে বাড়ি ফেরা হল না আর ৷

Published : August 10, 2025 at 4:34 PM IST

রায়পুর, 10 অগস্ট: রাখির পরদিনই এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল দাদা-বোন সহ তিনজনের ৷ গুরুতর আহত অবস্থায় আরও একজনের চিকিৎসা চলছে হাসপাতালে ৷ ছত্তিশগড়ের গৌরেলা পেন্ড্রা মারওয়াহি এলাকায় রবিবার এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে ৷ রাজধানী রায়পুর থেকে প্রায় 200 কিলোমিটার দূরে এই এলাকাটি অবস্থিত ৷

জানা গিয়েছে, এই চারজন একটি বাইকে ছিলেন ৷ দ্রুত গতিতে যাওয়ার সময় বাইকটি প্রথমে একটি গরুকে ধাক্কা মারে ৷ তারপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ধাক্কা মারে একটি গাছে ৷ তার জেরেই প্রাণ গেল তিনজনের ৷ আহত ব্যক্তির শারীরিক পরিস্থিতি আশঙ্কাজনক বলে খবর ৷ মৃতদের মধ্যে দু'জন সম্পর্কে দাদা-বোন বলে জানা গিয়েছে ৷

স্থানীয় একটি হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে আহত ব্যক্তির। বাইকে চেপে সকলেই একই গ্রামে ফিরছিলেন বলে জানা গিয়েছে। সে সময় এই ঘটনাটি ঘটে ৷ গৌরেলা পুলিশ মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে। ঠিক কেন দুর্ঘটনাটি ঘটেছে তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷ দুর্ঘটনার সময় ঘটনাস্থলে উপস্থিত কয়েকজন পুলিশকে জানিয়েছেন, বাইকের গতি খুব বেশি ছিল। সকলের মাথায় গুরুতর আঘাত লেগেছিল। এই দাবির যথার্থতা যাচাই করছেন তদন্তকারীরা ৷ দেহগুলি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে ৷ আহত ও নিহত সকলেই মানেন্দ্রগড় চিরমিরি ভরতপুরের পাউরি ডিহ গ্রামের বাসিন্দা।

পুলিশ জানিয়েছে, সমীর আয়াম তাঁর দুই আত্মীয় সানি আয়াম এবং সুরেশকে নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন ৷ তাঁরা সমীরের বোন দুর্গাবতী আয়ামকে স্থানীয় পেন্ড্রা রোড রেলওয়ে স্টেশনে থেকে আনতে গিয়েছিলেন ৷ তিনি মধ্যপ্রদেশে পড়াশুনো করতেন ৷ পড়ার ফাঁকে ফাঁকে চাকরিও করতেন ৷ বোনকে নিয়ে ফেরার সময় ঘটে যায় এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ৷

গ্রামের দিকে যাওয়ার সময় বাইকটি প্রথমে রাস্তায় বসে থাকা একটি গরুকে ধাক্কা মারে। এরপর বাইকটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি গাছের সঙ্গে ধাক্কা মারে। দুর্ঘটনায় তিনজনের মৃত্যু হয় এবং একজনকে চিকিৎসার জন্য বিলাসপুরে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। দুর্ঘটনায় সমীর ও তাঁর বোন দুর্গাবতীর ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়। অন্যদিকে, রক্তাক্ত অবস্থায় সানি আয়মকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানে তাঁর মৃত্যু হয় ৷ চতুর্থ আহত যুবক সুরেশের অবস্থা এখনও আশঙ্কাজনক বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে । চিকিৎসকরা আহত যুবককে উন্নত চিকিৎসার জন্য বিলাসপুরে রেফার করেছেন।

