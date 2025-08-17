ETV Bharat / bharat

কিশতওয়ারের পর কাঠুয়া, মেঘভাঙা বৃষ্টি থেকে হড়পা বান; মৃত 7 - KATHUA CLOUDBURST

মেঘভাঙা বৃষ্টি থেকে হড়পা বানে বিপর্যস্ত কাঠুয়া ৷ কাদামাটির তলায় চাপা পড়ে গিয়েছে রাস্তা ৷ জম্মু-কাশ্মীর পুলিশ এবং এসডিআরএফ-এর সঙ্গে উদ্ধারকাজে হাত লাগিয়েছেন স্থানীয়রাও ৷

KATHUA CLOUDBURST
কাঠুয়ায় মেঘভাঙা বৃষ্টিতে মৃত একাধিক (পিটিআই)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 17, 2025 at 12:40 PM IST

3 Min Read

জম্মু, 17 অগস্ট: মেঘভাঙা বৃষ্টির জেরে হওয়া হড়পা বানে বৃহস্পতিবার ভেসে গিয়েছিল জম্মু-কাশ্মীরের কিশতওয়ার জেলার চাসটি গ্রাম ৷ 14 অগস্ট প্রকৃতির সেই ভয়াবহতার রেশ এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেনি উপত্যকাবাসী ৷ এরই মধ্যে নতুন করে মেঘভাঙা বৃষ্টি থেকে হওয়া ধসের কারণে শনিবার মধ্যরাতে উপত্যকার কাঠুয়ায় প্রাণ গেল 7 জনের ৷ আহত আরও 5 জন ৷

জানা গিয়েছে, ভারী বৃষ্টি হওয়ায় রাজবাগের যোধঘাটি এবং জাঙ্গলোট এলাকায় ধসের ঘটনা ঘটে ৷ শুরু হয় উদ্ধারকাজ ৷ খবর পেয়ে উদ্ধারকাজ সরজমিনে খতিয়ে দেখতে ঘটনাস্থলে পৌঁছন কাঠুয়া জেলা উন্নয়ন কমিশনার রাজেশ শর্মা-সহ পুলিশ ও প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন আধিকারিকরা ৷

ঘটনায় গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ থেকে শুরু করে জম্মু-কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমার আবদুল্লা ৷ মৃতদের পরিবারকে সমবদেনা জানান তাঁরা ৷ পরিস্থিতি সামাল দিতে সরকারের তরফে প্রয়োজনীয় সমস্ত সাহায্যের আশ্বাসও দেওয়া হয়েছে ৷ পাশাপাশি, এলাকাবাসীকে দ্রুত নিরাপদ আশ্রয় স্থানান্তরিত করার কাজ শুরু করেছে স্থানীয় প্রশাসন ৷

উপ-রাজ্যপালের সঙ্গে কথা হয়েছে বলে এক্স হ্যান্ডেলের পোস্টে জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ৷ তিনি লেখেন, "উপ-রাজ্যপাল এবং জম্মু-কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা হয়েছে ৷ উদ্ধারকাজের জন্য ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়েছে এনডিআরএফের কর্মীরা ৷ কেন্দ্রের মোদি সরকারের তরফে প্রয়োজনীয় সমস্ত সাহায্যের আশ্বাস দেওয়া হচ্ছে ৷"

ধস ও হড়পা বানে মৃতদের পরিবার প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন জম্মু-কাশ্মীরের উপ-রাজ্যপাল মনোজ সিনহা ৷ ঘটনাটিকে হৃদয়বিদারক বলে অভিহিত করে এক্স হ্যান্ডেলের পোস্টে তিনি জানান, ইতিমধ্যেই এলাকার উদ্ধারকাজ তথা সামগ্রিক পরিস্থিতি নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে কথা বলেছেন ৷

ঘটনাপ্রসঙ্গে এক আধিকারিক জানান, মেঘভাঙা বৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে যোদঘাটি এলাকার একাধিক বাড়ি ৷ কাদামাটির নীচে চাপা পড়ে গিয়েছে রাস্তাঘাট ৷ সেখানে 5 জনের মৃত্যুর খবর সামনে এসেছে ৷ এদিকে টানা ভারী বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত জাঙ্গলোট এলাকা ৷ এলাকায় ধসের কারণে 2 জনের মৃত্যু হয়েছে ৷ কাঠুয়া থানার অন্তর্গত বাগার্দ ও চাঙ্গদা গ্রাম এবং লক্ষ্মণপুর থানার অন্তর্গত দিলওয়ান-হুতলি গ্রামেও মেঘভাঙা বৃষ্টিতে ধস নেমেছে ৷ তবে, সেখান থেকে ক্ষয়ক্ষতির কোনও খবর পাওয়া যায়নি ৷

প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিধ্বস্ত এলাকাগুলিতে ঝড়ের গতিতে চলছে উদ্ধারকাজ ৷ পুলিশ, এসডিআরএফের কর্মীদের সঙ্গে উদ্ধারকাজে হাত লাগিয়েছেন স্থানীয়রা ৷ প্রশাসন সূত্রে খবর, ভারী বৃষ্টির কারণে জেলার একাধিক জলাশয়ের জলস্তর বেড়ে গিয়েছে ৷ বিপদসীমার উপর বইছে উঝ নদীর জল ৷ বিষয়টির উপর নজর রাখা হয়েছে জেলা প্রশাসনের তরফে ৷ জলাশয়গুলি থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখার জন্য স্থানীয়দের সতর্ক করা হয়েছে ৷

প্রকৃতির রুদ্ররোষে বৃহস্পতিবার কার্যত মৃত্যুপুরীতে পরিণত হয় জম্মু-কাশ্মীরের কিশতওয়ার ৷ মেঘভাঙা বৃষ্টিতে হড়পা বানের জেরে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে 60 জন ৷ এলাকায় এখনও চলছে উদ্ধারকাজ ৷ শনিবার এলাকা পরিদর্শনে যান জম্মু-কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমার আবদুল্লা ৷

পড়ুন: মেঘভাঙা বৃষ্টির জেরে হড়পা বান, মৃত বেড়ে 60 ; পরিদর্শনে মুখ্যমন্ত্রী

জম্মু, 17 অগস্ট: মেঘভাঙা বৃষ্টির জেরে হওয়া হড়পা বানে বৃহস্পতিবার ভেসে গিয়েছিল জম্মু-কাশ্মীরের কিশতওয়ার জেলার চাসটি গ্রাম ৷ 14 অগস্ট প্রকৃতির সেই ভয়াবহতার রেশ এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেনি উপত্যকাবাসী ৷ এরই মধ্যে নতুন করে মেঘভাঙা বৃষ্টি থেকে হওয়া ধসের কারণে শনিবার মধ্যরাতে উপত্যকার কাঠুয়ায় প্রাণ গেল 7 জনের ৷ আহত আরও 5 জন ৷

জানা গিয়েছে, ভারী বৃষ্টি হওয়ায় রাজবাগের যোধঘাটি এবং জাঙ্গলোট এলাকায় ধসের ঘটনা ঘটে ৷ শুরু হয় উদ্ধারকাজ ৷ খবর পেয়ে উদ্ধারকাজ সরজমিনে খতিয়ে দেখতে ঘটনাস্থলে পৌঁছন কাঠুয়া জেলা উন্নয়ন কমিশনার রাজেশ শর্মা-সহ পুলিশ ও প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন আধিকারিকরা ৷

ঘটনায় গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ থেকে শুরু করে জম্মু-কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমার আবদুল্লা ৷ মৃতদের পরিবারকে সমবদেনা জানান তাঁরা ৷ পরিস্থিতি সামাল দিতে সরকারের তরফে প্রয়োজনীয় সমস্ত সাহায্যের আশ্বাসও দেওয়া হয়েছে ৷ পাশাপাশি, এলাকাবাসীকে দ্রুত নিরাপদ আশ্রয় স্থানান্তরিত করার কাজ শুরু করেছে স্থানীয় প্রশাসন ৷

উপ-রাজ্যপালের সঙ্গে কথা হয়েছে বলে এক্স হ্যান্ডেলের পোস্টে জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ৷ তিনি লেখেন, "উপ-রাজ্যপাল এবং জম্মু-কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা হয়েছে ৷ উদ্ধারকাজের জন্য ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়েছে এনডিআরএফের কর্মীরা ৷ কেন্দ্রের মোদি সরকারের তরফে প্রয়োজনীয় সমস্ত সাহায্যের আশ্বাস দেওয়া হচ্ছে ৷"

ধস ও হড়পা বানে মৃতদের পরিবার প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন জম্মু-কাশ্মীরের উপ-রাজ্যপাল মনোজ সিনহা ৷ ঘটনাটিকে হৃদয়বিদারক বলে অভিহিত করে এক্স হ্যান্ডেলের পোস্টে তিনি জানান, ইতিমধ্যেই এলাকার উদ্ধারকাজ তথা সামগ্রিক পরিস্থিতি নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে কথা বলেছেন ৷

ঘটনাপ্রসঙ্গে এক আধিকারিক জানান, মেঘভাঙা বৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে যোদঘাটি এলাকার একাধিক বাড়ি ৷ কাদামাটির নীচে চাপা পড়ে গিয়েছে রাস্তাঘাট ৷ সেখানে 5 জনের মৃত্যুর খবর সামনে এসেছে ৷ এদিকে টানা ভারী বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত জাঙ্গলোট এলাকা ৷ এলাকায় ধসের কারণে 2 জনের মৃত্যু হয়েছে ৷ কাঠুয়া থানার অন্তর্গত বাগার্দ ও চাঙ্গদা গ্রাম এবং লক্ষ্মণপুর থানার অন্তর্গত দিলওয়ান-হুতলি গ্রামেও মেঘভাঙা বৃষ্টিতে ধস নেমেছে ৷ তবে, সেখান থেকে ক্ষয়ক্ষতির কোনও খবর পাওয়া যায়নি ৷

প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিধ্বস্ত এলাকাগুলিতে ঝড়ের গতিতে চলছে উদ্ধারকাজ ৷ পুলিশ, এসডিআরএফের কর্মীদের সঙ্গে উদ্ধারকাজে হাত লাগিয়েছেন স্থানীয়রা ৷ প্রশাসন সূত্রে খবর, ভারী বৃষ্টির কারণে জেলার একাধিক জলাশয়ের জলস্তর বেড়ে গিয়েছে ৷ বিপদসীমার উপর বইছে উঝ নদীর জল ৷ বিষয়টির উপর নজর রাখা হয়েছে জেলা প্রশাসনের তরফে ৷ জলাশয়গুলি থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখার জন্য স্থানীয়দের সতর্ক করা হয়েছে ৷

প্রকৃতির রুদ্ররোষে বৃহস্পতিবার কার্যত মৃত্যুপুরীতে পরিণত হয় জম্মু-কাশ্মীরের কিশতওয়ার ৷ মেঘভাঙা বৃষ্টিতে হড়পা বানের জেরে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে 60 জন ৷ এলাকায় এখনও চলছে উদ্ধারকাজ ৷ শনিবার এলাকা পরিদর্শনে যান জম্মু-কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমার আবদুল্লা ৷

পড়ুন: মেঘভাঙা বৃষ্টির জেরে হড়পা বান, মৃত বেড়ে 60 ; পরিদর্শনে মুখ্যমন্ত্রী

For All Latest Updates

TAGGED:

JAMMU KASHMIR CLOUDBURSTKATHUA FLASHFLOOD AND LANSLIDEFLASHFLOODS IN JAMMU KASHMIRকাঠুয়ায় মেঘভাঙা বৃষ্টিতে ধসKATHUA CLOUDBURST

Quick Links / Policies

ফিচার

লতা-রফির জুড়িদার পান না সরকারি ভাতা, রেশনের চালে খিদে মেটে 'বড়লোকের বিটি লো' খ্যাত গায়িকার

হিন্দিতে কথা বলতে নারাজ কাজল ! অভিনেত্রীর উত্তরে ক্ষেপে লাল নেটপাড়া

এই পানীয় শরীরের ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা ঠিক রাখবে

95 বছরে শ্রীনিকেতন আবহাওয়া দফতর, শুরু রবীন্দ্রনাথ ও প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের উদ্যোগে

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.