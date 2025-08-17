জম্মু, 17 অগস্ট: মেঘভাঙা বৃষ্টির জেরে হওয়া হড়পা বানে বৃহস্পতিবার ভেসে গিয়েছিল জম্মু-কাশ্মীরের কিশতওয়ার জেলার চাসটি গ্রাম ৷ 14 অগস্ট প্রকৃতির সেই ভয়াবহতার রেশ এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেনি উপত্যকাবাসী ৷ এরই মধ্যে নতুন করে মেঘভাঙা বৃষ্টি থেকে হওয়া ধসের কারণে শনিবার মধ্যরাতে উপত্যকার কাঠুয়ায় প্রাণ গেল 7 জনের ৷ আহত আরও 5 জন ৷
জানা গিয়েছে, ভারী বৃষ্টি হওয়ায় রাজবাগের যোধঘাটি এবং জাঙ্গলোট এলাকায় ধসের ঘটনা ঘটে ৷ শুরু হয় উদ্ধারকাজ ৷ খবর পেয়ে উদ্ধারকাজ সরজমিনে খতিয়ে দেখতে ঘটনাস্থলে পৌঁছন কাঠুয়া জেলা উন্নয়ন কমিশনার রাজেশ শর্মা-সহ পুলিশ ও প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন আধিকারিকরা ৷
Spoke with the Lieutenant Governor and Chief Minister of Jammu and Kashmir regarding the cloudburst in Kathua. Relief and rescue operations are being carried out by the local administration and NDRF teams have also been rushed to the site. Assured every support from the Modi…— Amit Shah (@AmitShah) August 17, 2025
ঘটনায় গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ থেকে শুরু করে জম্মু-কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমার আবদুল্লা ৷ মৃতদের পরিবারকে সমবদেনা জানান তাঁরা ৷ পরিস্থিতি সামাল দিতে সরকারের তরফে প্রয়োজনীয় সমস্ত সাহায্যের আশ্বাসও দেওয়া হয়েছে ৷ পাশাপাশি, এলাকাবাসীকে দ্রুত নিরাপদ আশ্রয় স্থানান্তরিত করার কাজ শুরু করেছে স্থানীয় প্রশাসন ৷
Chief Minister has expressed grief over the tragic loss of lives and damage caused by landslides in several parts of District Kathua, including Jodh Khad and Juthana, which claimed 4 lives and left many injured. He conveyed heartfelt condolences to the bereaved families, prayed…— Office of Chief Minister, J&K (@CM_JnK) August 17, 2025
উপ-রাজ্যপালের সঙ্গে কথা হয়েছে বলে এক্স হ্যান্ডেলের পোস্টে জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ৷ তিনি লেখেন, "উপ-রাজ্যপাল এবং জম্মু-কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা হয়েছে ৷ উদ্ধারকাজের জন্য ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়েছে এনডিআরএফের কর্মীরা ৷ কেন্দ্রের মোদি সরকারের তরফে প্রয়োজনীয় সমস্ত সাহায্যের আশ্বাস দেওয়া হচ্ছে ৷"
I have directed the Senior Civil & Police Officials to coordinate and execute rescue and aid efforts in the affected areas and ensure on-site medical assistance. My thoughts are with bereaved families and praying for the swift recovery of those injured.— Office of LG J&K (@OfficeOfLGJandK) August 17, 2025
ধস ও হড়পা বানে মৃতদের পরিবার প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন জম্মু-কাশ্মীরের উপ-রাজ্যপাল মনোজ সিনহা ৷ ঘটনাটিকে হৃদয়বিদারক বলে অভিহিত করে এক্স হ্যান্ডেলের পোস্টে তিনি জানান, ইতিমধ্যেই এলাকার উদ্ধারকাজ তথা সামগ্রিক পরিস্থিতি নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে কথা বলেছেন ৷
ঘটনাপ্রসঙ্গে এক আধিকারিক জানান, মেঘভাঙা বৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে যোদঘাটি এলাকার একাধিক বাড়ি ৷ কাদামাটির নীচে চাপা পড়ে গিয়েছে রাস্তাঘাট ৷ সেখানে 5 জনের মৃত্যুর খবর সামনে এসেছে ৷ এদিকে টানা ভারী বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত জাঙ্গলোট এলাকা ৷ এলাকায় ধসের কারণে 2 জনের মৃত্যু হয়েছে ৷ কাঠুয়া থানার অন্তর্গত বাগার্দ ও চাঙ্গদা গ্রাম এবং লক্ষ্মণপুর থানার অন্তর্গত দিলওয়ান-হুতলি গ্রামেও মেঘভাঙা বৃষ্টিতে ধস নেমেছে ৷ তবে, সেখান থেকে ক্ষয়ক্ষতির কোনও খবর পাওয়া যায়নি ৷
প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিধ্বস্ত এলাকাগুলিতে ঝড়ের গতিতে চলছে উদ্ধারকাজ ৷ পুলিশ, এসডিআরএফের কর্মীদের সঙ্গে উদ্ধারকাজে হাত লাগিয়েছেন স্থানীয়রা ৷ প্রশাসন সূত্রে খবর, ভারী বৃষ্টির কারণে জেলার একাধিক জলাশয়ের জলস্তর বেড়ে গিয়েছে ৷ বিপদসীমার উপর বইছে উঝ নদীর জল ৷ বিষয়টির উপর নজর রাখা হয়েছে জেলা প্রশাসনের তরফে ৷ জলাশয়গুলি থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখার জন্য স্থানীয়দের সতর্ক করা হয়েছে ৷
প্রকৃতির রুদ্ররোষে বৃহস্পতিবার কার্যত মৃত্যুপুরীতে পরিণত হয় জম্মু-কাশ্মীরের কিশতওয়ার ৷ মেঘভাঙা বৃষ্টিতে হড়পা বানের জেরে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে 60 জন ৷ এলাকায় এখনও চলছে উদ্ধারকাজ ৷ শনিবার এলাকা পরিদর্শনে যান জম্মু-কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমার আবদুল্লা ৷