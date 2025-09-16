দেরাদুনে প্রবল স্রোতে ভেসে গেলেন 10 শ্রমিক, মৃত 8
প্রবল বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত উত্তরাখণ্ড ৷ মেঘ ভাঙা বৃষ্টি ও হড়পা বানে জল বেড়েছে একাধিক নদীতে ৷ জলের স্রোতে ভেসে গেলেন 10 জন শ্রমিক ৷
Published : September 16, 2025 at 4:32 PM IST
দেরাদুন, 16 সেপ্টেম্বর: চোখের সামনে প্রবল স্রোতে ভেসে গেলেন 10 শ্রমিক ৷ তাঁদের মধ্যে 4 মহিলা-সহ 8 জনের দেহ উদ্ধার হল ৷ আবারও মেঘ ভাঙার বৃষ্টির জেরে হড়পা বানে উত্তরাখণ্ডের বিস্তীর্ণ এলাকা চলে গিয়েছে জলের তলায় ৷ জানা গিয়েছে ওই শ্রমিকরা প্রেমনগর এলাকায় খনন কাজ করছিলেন ৷ হঠাৎ সেখানে আঘাত হানে হড়পা বান ৷
তাঁদের ভেসে যাওয়ার মুহূর্ত স্থানীয় বাসিন্দাদের ক্যামেরায় ধরা পড়েছে ৷ কয়েকটি ভিডিয়োতে দেখা গিয়েছে, 10 জন কর্মী ট্রাকের উপর থেকে পাড়ে থাকা মানুষের কাছে তাঁদের উদ্ধারের জন্য আবেদন জানাচ্ছেন ৷ কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে জল-কাদার প্রবল স্রোতে উল্টে যায় তাঁদের ট্রলি ৷ চোখের সামনে তাঁদের ভেসে যেতে দেখে হাহাকার করে ওঠেন পাড়ে থাকা লোকজন ৷ কিন্তু কিছু করার সুযোগ তাঁরা পাননি ৷
এদিকে, সহস্ত্রধারা দেরাদুনের অন্যতম জনপ্রিয় পর্যটন স্থল ৷ মেঘ ভাঙা বৃষ্টি ও হড়পা বানে এই পর্যটনস্থলটিরও প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে ৷ এলাকার দু'জনের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না ৷ সোমবার রাত থেকে একনাগাড়ে ভারী বৃষ্টি হয়ে চলেছে ৷ তিনটি প্রধান হোটেলের মধ্যে 2টির ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে ৷
জলের তোড়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে মূল বাজারের বহু দোকানপাট ৷ মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি জানিয়েছেন, তিনি নিজে এই বিপর্যয়ের দিকে নজর রাখছেন ৷ উদ্ধার কাজে নেমেছে এসডিআরএফ, পুলিশ এবং প্রশাসনের লোকজন ৷
প্রবল বৃষ্টিতে জাখান নদীর জলস্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় মাজরি গ্রামের কাছে ঋষিকেশ-দেরাদুন জাতীয় সড়ক ভেঙে গিয়েছে ৷ ঋষিকেশে চন্দ্রভাগা নদীতেও জলস্তর বৃদ্ধি পেয়েছে ৷ ফুলে ফেঁপে উঠেছে নদী ৷ নিকটবর্তী রাস্তাগুলি জলের তলায় চলে গিয়েছে ৷ নতুন করে মেঘভাঙা বৃষ্টির জেরে বিভিন্ন জায়গায় অনেকেই আটকে গিয়েছিলেন ৷ কিন্তু বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর সদস্যরা তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে উদ্ধার করেন ৷ হলদোয়ানির কালাধুঙ্গি থানা এলাকায় একটি বোলেরো গাড়ি জলের স্রোতে ভেসে গিয়েছে ৷ সোমবার রাত 11.30 মিনিট নাগাদ ওই বোলেরোটি একটি নালা পারপারের চেষ্টা করছিল ৷
সেই সময় গাড়িটিতে 3 জন ছিলেন ৷ তাঁদের মধ্যে এক তরুণের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না ৷ বাকিদের উদ্ধার করেন স্থানীয়রা ৷ পুলিশ, রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী ও জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর সদস্যরা একযোগে উদ্ধারকার্যে নেমেছে ৷ প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, জলের প্রবল স্রোত বোলেরো গাড়িটিকে টেনে নীচে নামিয়ে নিয়ে যায় ৷ ঠিক সময়ে স্থানীয়রা এসে বোলেরো থেকে দু'জনকে বের করে আনেন ৷