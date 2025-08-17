ETV Bharat / bharat

দুই গাড়ির সংঘর্ষে জীবন্ত দগ্ধ ছয় মহিলা-সহ শিশু, মৃত 8 - GUJARAT ROAD ACCIDENT

সুইফট ডিজায়ার ও হ্যারিয়ার গাড়ির মধ্যে সংঘর্ষ । ঘটনাস্থলেই গাড়িতে আগুন ধরে পুড়ে মারা গেলেন আটজন । মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনা সুরেন্দ্রনগরে ।

দুর্ঘটনার পর গাড়ি থেকে দেহ উদ্ধারের মুহূর্ত (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 17, 2025 at 8:26 PM IST

সুরেন্দ্রনগর (গুজরাত), 17 অগস্ট: ভয়াবহ দুর্ঘটনায় জীবন্ত দগ্ধ হয়ে মৃত্যু হল আটজনের । তার মধ্যে রয়েছে এক শিশুও । দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় স্থানীয় দমকল বাহিনী ও পুলিশের একটি দল ।

রবিবার গুজরাতের সুরেন্দ্রনগর জেলার জাতীয় সড়কে একটি সুইফট ডিজায়ার গাড়ির সঙ্গে হ্যারিয়ারের সংঘর্ষে এই দুর্ঘটনা ঘটে । তার জেরে সুইফট ডিজায়ারটিতে আগুন ধরে যায় । ফলে সেই গাড়িতে থাকা ছয় মহিলা ও এক শিশু দগ্ধ হয়ে মারা যায় । আর সামনে থাকা হ্যারিয়ার গাড়িটির চালকের মৃত্যু হয় । এই ঘটনার ফলে সুরেন্দ্রনগর জাতীয় সড়কে ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হয় ।

দুর্ঘটনার পর উদ্ধার কাজের মুহূর্ত (ইটিভি ভারত)

এই বিষয়ে ভাধভান থানার পরিদর্শক পিবি জাদেজা বলেন, "বিকাল সাড়ে 3টের দিকে দেদাদারা গ্রামের কাছে এই ঘটনার পর একটি গাড়িতে থাকা সাতজন জীবন্ত দগ্ধ হন এবং অন্য গাড়িতে থাকা তিনজন সামান্য আহত হয়ে পালিয়ে যান ।"

প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী জানা গিয়েছে, সুরেন্দ্রনগর-লখতার মহাসড়কের ঝামার গ্রামের কাছে দুটি গাড়ির মধ্যে একটি বিশাল সংঘর্ষ ঘটে । দুর্ঘটনাটি এতটাই তীব্র ছিল যে একটি গাড়ি সরাসরি রাস্তার পাশে পড়ে যায় এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই তাতে আগুন ধরে যায় । গাড়িতে বসে থাকা যাত্রীরা বের হওয়ার সুযোগ পাননি । গাড়ির মধ্যেই জীবন্ত দগ্ধ হয়ে মৃত্যু হয় 6 মহিলা ও এক শিশুর । একটি গাড়ির চালকেরও মৃত্যু হয় ঘটনাস্থলে ।

দুর্ঘটনার ফলে সুরেন্দ্রনগরে জাতীয় সড়কে ব্যাপক যানজট (ইটিভি ভারত)

এদিকে দুর্ঘটনার বিকট শব্দ শোনা মাত্রই আশেপাশের গ্রামবাসীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছন । লোকজন নিজেরাই আগুন নেভানোর চেষ্টা শুরু করে এবং গাড়িতে আটকে পড়া লোকজনকে বের করে আনতে সাহায্য করে । এরপর আহতদের দ্রুত 108 অ্যাম্বুলেন্সের মাধ্যমে নিকটবর্তী গান্ধি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয় । জানা গিয়েছে, হাসপাতালে চিকিৎসাধীন কয়েকজন আহতের অবস্থা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক ।

দুর্ঘটনার পর উদ্ধার কাজের মুহূর্ত (ইটিভি ভারত)

দুর্ঘটনার ফলে সুরেন্দ্রনগরে জাতীয় সড়কে ব্যাপক যানজট (ইটিভি ভারত)

