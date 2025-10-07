হিমাচলে ধসের কবলে বাস, 15 জনের মৃত্যু; শোকজ্ঞাপন মোদির
মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বিলাসপুরে বালুঘাট এলাকায় ধসের কবলে পড়ে একটি বাস । তাতে 30-35 জন যাত্রী ছিলেন বলে জানা গিয়েছে ।
সিমলা, 7 অক্টোবর: হিমাচল প্রদেশে ভয়াবহ ধসে মৃত্যু হল 15 জনের। জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বিলাসপুরে বালুঘাট এলাকায় ধসের কবলে পড়ে একটি বাস । তাতে 30-35 জন যাত্রী ছিলেন । তাঁদের মধ্যেই এখনও পর্যন্ত 15 জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা।
ঘটনায় শোকজ্ঞাপন করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি থেকে শুরু করে হিমাচলের মুখ্যমন্ত্রী-সহ অনেকে । প্রধানমন্ত্রীার ত্রাণ তহবিল থেকে মৃতদের পরিবার পিছু 2 লক্ষ টাকা করে আর্থিক সহায়তা দেওয়ার ঘোষণাও করেন তিনি । আহতদের দেওয়া হবে 50 হাজার টাকা করে ।
Saddened by the loss of lives due to a mishap in Bilaspur, Himachal Pradesh. My thoughts are with the affected people and their families during this difficult time. Praying for the speedy recovery of the injured.— PMO India (@PMOIndia) October 7, 2025
প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে বাসটি মোর্টন থেকে ঘুমারিনের দিকে যাচ্ছিল । বালুঘাট এলাকায় এসে পৌঁছতেই বাসটি ধসের কবসে পড়ে । সোমবার সকাল থেকে হিমাচল প্রদেশের সর্বচত্র ভারী বৃষ্টি চলছিল । তার জেরেই এই ঘটনা ঘটেছে বলে প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে । আপাতত ধ্বংস্তূপ সরানের কাজ শুরু হয়েছে । সেই প্রক্রিয়া শেষ হলে মৃতের সঠিক সংখ্যা জানা যাবে ।