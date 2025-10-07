ETV Bharat / bharat

হিমাচলে ধসের কবলে বাস, 15 জনের মৃত্যু; শোকজ্ঞাপন মোদির

মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বিলাসপুরে বালুঘাট এলাকায় ধসের কবলে পড়ে একটি বাস । তাতে 30-35 জন যাত্রী ছিলেন বলে জানা গিয়েছে ।

HIMACHAL PRADESH LANDSLIDE
হিমাচল প্রদেশে ভয়াবহ ধসে মৃত্যু হল 15 জনের (ছবি: পিটিআই)
Published : October 7, 2025 at 10:15 PM IST

সিমলা, 7 অক্টোবর: হিমাচল প্রদেশে ভয়াবহ ধসে মৃত্যু হল 15 জনের। জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বিলাসপুরে বালুঘাট এলাকায় ধসের কবলে পড়ে একটি বাস । তাতে 30-35 জন যাত্রী ছিলেন । তাঁদের মধ্যেই এখনও পর্যন্ত 15 জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা।

ঘটনায় শোকজ্ঞাপন করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি থেকে শুরু করে হিমাচলের মুখ্যমন্ত্রী-সহ অনেকে । প্রধানমন্ত্রীার ত্রাণ তহবিল থেকে মৃতদের পরিবার পিছু 2 লক্ষ টাকা করে আর্থিক সহায়তা দেওয়ার ঘোষণাও করেন তিনি । আহতদের দেওয়া হবে 50 হাজার টাকা করে ।

প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে বাসটি মোর্টন থেকে ঘুমারিনের দিকে যাচ্ছিল । বালুঘাট এলাকায় এসে পৌঁছতেই বাসটি ধসের কবসে পড়ে । সোমবার সকাল থেকে হিমাচল প্রদেশের সর্বচত্র ভারী বৃষ্টি চলছিল । তার জেরেই এই ঘটনা ঘটেছে বলে প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে । আপাতত ধ্বংস্তূপ সরানের কাজ শুরু হয়েছে । সেই প্রক্রিয়া শেষ হলে মৃতের সঠিক সংখ্যা জানা যাবে ।

