চেন্নাইয়ে নির্মীয়মান তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে দুর্ঘটনা, মৃত 9

চেন্নাইয়ে নির্মীয়মান তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে দুর্ঘটনা, মৃত 9
চেন্নাইয়ের তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের নির্মীয়মান ভবন ভেঙে পড়ে 9 জন শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে ৷ মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা ৷
Published : September 30, 2025 at 9:04 PM IST
চেন্নাই, 30 সেপ্টেম্বর: মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন 9 শ্রমিক ৷ তামিলনাড়ুর চেন্নাইয়ের এন্নোড়ের তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের ভিতরে একটি ভবন তৈরির কাজ চলছিল ৷ হঠাৎ নির্মীয়মান ভবনটি ভেঙে পড়ে ৷ তাতে এখনও পর্যন্ত 9 জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে ৷ পাশাপাশি কয়েকজন শ্রমিক আহতও হয়েছেন ৷ আহত শ্রমিকদের মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক ৷ আর তাই মৃতের সংখ্যা বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে ৷ নিহত শ্রমিকরা সকলেই অসমের বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে ৷
পুলিশ কমিশনার বলেন, "আজ নর্থ চেন্নাই থার্মাল পাওয়ার স্টেশনের নির্মাণস্থলে একটি দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা ঘটেছে ৷ কয়েকজনের মৃত্যু হয়েছে ৷ আহতদের স্ট্যানলি সরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ৷ কীভাবে এই দুর্ঘটনা ঘটল, তার প্রকৃত কারণ এখনও জানা যায়নি ৷ উদ্ধার কাজ চলছে ৷ আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে পৌঁছেছেন ৷ এই ঘটনায় তদন্তও শুরু হয়েছে ৷" ইতিমধ্যে স্ট্যানলি গভর্নমেন্ট হাসপাতালে পৌঁছেছেন তামিলনাড়ুর ইলেকট্রিসিটি বোর্ডের সচিব ডঃ জে রাধাকৃষ্ণন ৷ তিনি আহতের শারীরিক পরিস্থিতি সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিচ্ছেন ৷
নর্থ চেন্নাই পাওয়ার স্টেশনের ওই চার তলা ভবনের নির্মাণ কাজ চলছিল ৷ সেখানে 30 জনেরও বেশি শ্রমিক কাজ করছিলেন ৷ প্রতিদিনের মতো মঙ্গলবারও নির্মাণ কাজ চলার সময় হঠাৎ ভবনটি ভেঙে পড়ে ৷ ধ্বংসস্তূপের নীচে চাপা পড়ে যান বহু শ্রমিক ৷ দমকল বাহিনী ও পুলিশ তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছয় ৷ উদ্ধার কাজ শুরু হয়েছে ৷ 9 জনের দেহ উদ্ধার করা হয়েছে ৷ ময়নাতদন্তের জন্য মৃতদেহ দেহ স্ট্যানলি সরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ৷
#WATCH | Tamil Nadu | Dr J.Radhakrishnan, Secretary of the Tamil Nadu Electricity Board, and the Chairman of the Tamil Nadu Generation and Distribution Corporation (TANGEDCO), arrives at Stanley Government Hospital to meet those injured in the structure collapse at a construction… https://t.co/JFO3TOgixK pic.twitter.com/eLmhJLhlea— ANI (@ANI) September 30, 2025
গত সপ্তাহে পদপিষ্টের ঘটনার রেশ এখনও কাটেনি ৷ তারই মধ্যে আবার মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটল দক্ষিণের রাজ্যটিতে ৷ গত 27 সেপ্টেম্বর অভিনেতা তথা নেতা বিজয়ের নির্বাচনী প্রচারের সভায় পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যু হয় 41 জনের ৷ শনিবার বিকেলে তামিলনাড়ুর কারুরে প্রচার সভা করছিলেন তিনি ৷ তাঁকে দেখতে বিপুল জনসমাগম হয় ৷ প্রল ভিড়ের মধ্যে ধাক্কাধাক্কিতে শিশু-মহিলা-সহ অনেকে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন ৷ পরে তাঁদের হাসপাতালে নিয়ে গেলে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা ৷ এই ঘটনায় প্রবল সমালোচনার মুখে পড়েছেন টিভিকে নেতা বিজয় ৷ এই ঘটনায় শোকজ্ঞাপন করেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু থেকে শুরু করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ।