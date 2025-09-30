ETV Bharat / bharat

চেন্নাইয়ে নির্মীয়মান তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে দুর্ঘটনা, মৃত 9

চেন্নাইয়ের তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের নির্মীয়মান ভবন ভেঙে পড়ে 9 জন শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে ৷ মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা ৷

Chennai Thermal Power Plant
তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের নির্মীয়মান ভবন ভেঙে পড়ে কমপক্ষে 9 জন শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 30, 2025 at 9:04 PM IST

চেন্নাই, 30 সেপ্টেম্বর: মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন 9 শ্রমিক ৷ তামিলনাড়ুর চেন্নাইয়ের এন্নোড়ের তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের ভিতরে একটি ভবন তৈরির কাজ চলছিল ৷ হঠাৎ নির্মীয়মান ভবনটি ভেঙে পড়ে ৷ তাতে এখনও পর্যন্ত 9 জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে ৷ পাশাপাশি কয়েকজন শ্রমিক আহতও হয়েছেন ৷ আহত শ্রমিকদের মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক ৷ আর তাই মৃতের সংখ্যা বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে ৷ নিহত শ্রমিকরা সকলেই অসমের বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে ৷

পুলিশ কমিশনার বলেন, "আজ নর্থ চেন্নাই থার্মাল পাওয়ার স্টেশনের নির্মাণস্থলে একটি দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা ঘটেছে ৷ কয়েকজনের মৃত্যু হয়েছে ৷ আহতদের স্ট্যানলি সরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ৷ কীভাবে এই দুর্ঘটনা ঘটল, তার প্রকৃত কারণ এখনও জানা যায়নি ৷ উদ্ধার কাজ চলছে ৷ আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে পৌঁছেছেন ৷ এই ঘটনায় তদন্তও শুরু হয়েছে ৷" ইতিমধ্যে স্ট্যানলি গভর্নমেন্ট হাসপাতালে পৌঁছেছেন তামিলনাড়ুর ইলেকট্রিসিটি বোর্ডের সচিব ডঃ জে রাধাকৃষ্ণন ৷ তিনি আহতের শারীরিক পরিস্থিতি সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিচ্ছেন ৷

নর্থ চেন্নাই পাওয়ার স্টেশনের ওই চার তলা ভবনের নির্মাণ কাজ চলছিল ৷ সেখানে 30 জনেরও বেশি শ্রমিক কাজ করছিলেন ৷ প্রতিদিনের মতো মঙ্গলবারও নির্মাণ কাজ চলার সময় হঠাৎ ভবনটি ভেঙে পড়ে ৷ ধ্বংসস্তূপের নীচে চাপা পড়ে যান বহু শ্রমিক ৷ দমকল বাহিনী ও পুলিশ তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছয় ৷ উদ্ধার কাজ শুরু হয়েছে ৷ 9 জনের দেহ উদ্ধার করা হয়েছে ৷ ময়নাতদন্তের জন্য মৃতদেহ দেহ স্ট্যানলি সরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ৷

গত সপ্তাহে পদপিষ্টের ঘটনার রেশ এখনও কাটেনি ৷ তারই মধ্যে আবার মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটল দক্ষিণের রাজ্যটিতে ৷ গত 27 সেপ্টেম্বর অভিনেতা তথা নেতা বিজয়ের নির্বাচনী প্রচারের সভায় পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যু হয় 41 জনের ৷ শনিবার বিকেলে তামিলনাড়ুর কারুরে প্রচার সভা করছিলেন তিনি ৷ তাঁকে দেখতে বিপুল জনসমাগম হয় ৷ প্রল ভিড়ের মধ্যে ধাক্কাধাক্কিতে শিশু-মহিলা-সহ অনেকে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন ৷ পরে তাঁদের হাসপাতালে নিয়ে গেলে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা ৷ এই ঘটনায় প্রবল সমালোচনার মুখে পড়েছেন টিভিকে নেতা বিজয় ৷ এই ঘটনায় শোকজ্ঞাপন করেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু থেকে শুরু করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ।

