দুর্গা প্রতিমা বিসর্জন দিতে গিয়ে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা, মৃত 11

সন্ধ্যায় বাঁধের কাছে প্রতিমা নিরঞ্জন দিতে এসেছিল একটি ট্র্যাক্টর-ট্রলি ৷ তাতে অনেকেই ছিলেন ৷ হঠাৎ সেটি উল্টে গিয়ে দুর্ঘটনা ঘটে ৷

Accident During Idol Immersion
বিসর্জনের সময় মর্মান্তিক দুর্ঘটনা (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 2, 2025 at 8:46 PM IST

2 Min Read
খণ্ডবা, 2 অক্টোবর: দুর্গা প্রতিমা বিসর্জন দিতে গিয়ে 11 জনের মৃত্যু হল ! বৃহস্পতিবার ঘটনাটি ঘটেছে মধ্যপ্রদেশের খান্ডোয়ায় ৷ এদিন সন্ধ্যায় দুর্গা প্রতিমা নিরঞ্জন চলছিল ৷ ঠিক সে সময় আলডালা বাঁধের কাছে একটি ট্র্যাক্টর-ট্রলি উল্টে যায় ৷ সেখানেই প্রতিমাটি রাখা ছিল ৷ এই দুর্ঘটনায় 11 জন প্রাণ হারান ৷ মৃতদের মধ্যে 8 জন নাবালিকা ৷ ওই ট্র্যাক্টর-ট্রলিতে 30 জনেরও বেশি ছিলেন বলে জানা গিয়েছে ৷ উদ্ধারের কাজ শুরু করেছে প্রশাসন ৷ পাশাপাশি কীভাবে এই দুর্ঘটনাটি ঘটল তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷

ঘটনায় শোক প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব ৷ তিনি মৃতদের পরিবার পিছু চার লক্ষ টাকার আর্থিক সাহায্যের ঘোষণাও করেছেন ৷ পাশাপাশি আহতদের দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসার বন্দোবস্তের কথাও জানিয়েছেন ৷ প্রয়োজনীয় সমস্ত পদক্ষেপ করতে প্রশাসনের কর্তাদের নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ৷

খান্ডোয়া জেলার পান্ধানা ব্লকের আরডালা বাঁধের কাছে প্রতিমা বিসর্জন চলছিল ৷ সন্ধ্য়া ছ'টা নাগাদ আরডালা বাঁধের ব্যাকওয়াটারের কাছে প্রতিমা নিরঞ্জনের ভিড় জমে যায় ৷ নিকটবর্তী গ্রাম থেকে প্রতিমা বিসর্জন করতে দলে দলে মানুষ আসতে থাকেন ৷ একটি ট্র্যাক্টর-ট্রলিতে করে অনেকে আসেন ৷ পরে জানা যায়, ওই ট্রলিতে 30 জনেরও বেশি মানুষ ছিলেন ৷ ট্রলির চালক ট্রলিটিকে ব্যাকওয়াটারের একেবারে মাঝামাঝি রাস্তায় রাখেন ৷ ট্র্যাক্টরের চাপ সহ্য করতে না পারায় রাস্তার খানিকটা অংশ ভেঙে যায় ৷ সঙ্গে সঙ্গে ট্র্যাক্টর ট্রলিটি উল্টে যায় ৷ তার জেরেই এত মানুষের প্রাণ গেল ৷

এই ঘটনার পরপরই এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায় ৷ আরডালা বাঁধের ব্যাকওয়াটারের পাড়ে দাঁড়িয়ে থাকা মহিলা ও শিশুরা চেঁচাতে শুরু করেন ৷ কয়েকজন তরুণ নদীতে ঝাঁপ দেন ৷ কিন্তু নদীর জলস্তর এতটাই বেশি ছিল যে, তাঁরা কাউকে উদ্ধার করতে পারেননি ৷ মুহূর্তের মধ্যে অনেকে জলের তোড়ে ভেসে যান ৷ এরপর খবর যায় পুলিশ ও এসডিআরএফের কাছে ৷ বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধারকার্য শুরু করে ৷ এখনও পর্যন্ত মৃতদের মধ্যে 8 জন নাবালিকাকে উদ্ধার করা হয়েছে ৷ মৃতের সংখ্য়া আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা ৷ ঘটনার খবর পেয়ে কালেক্টর ঋষভ গুপ্তা ও এসপি মনোজ রাই ঘটনাস্থলে পৌঁছন ৷ মৃত ও আহতদের দ্রুত উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে ৷

