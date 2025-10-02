দুর্গা প্রতিমা বিসর্জন দিতে গিয়ে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা, মৃত 11

দুর্গা প্রতিমা বিসর্জন দিতে গিয়ে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা, মৃত 11
সন্ধ্যায় বাঁধের কাছে প্রতিমা নিরঞ্জন দিতে এসেছিল একটি ট্র্যাক্টর-ট্রলি ৷ তাতে অনেকেই ছিলেন ৷ হঠাৎ সেটি উল্টে গিয়ে দুর্ঘটনা ঘটে ৷
Published : October 2, 2025 at 8:46 PM IST
খণ্ডবা, 2 অক্টোবর: দুর্গা প্রতিমা বিসর্জন দিতে গিয়ে 11 জনের মৃত্যু হল ! বৃহস্পতিবার ঘটনাটি ঘটেছে মধ্যপ্রদেশের খান্ডোয়ায় ৷ এদিন সন্ধ্যায় দুর্গা প্রতিমা নিরঞ্জন চলছিল ৷ ঠিক সে সময় আলডালা বাঁধের কাছে একটি ট্র্যাক্টর-ট্রলি উল্টে যায় ৷ সেখানেই প্রতিমাটি রাখা ছিল ৷ এই দুর্ঘটনায় 11 জন প্রাণ হারান ৷ মৃতদের মধ্যে 8 জন নাবালিকা ৷ ওই ট্র্যাক্টর-ট্রলিতে 30 জনেরও বেশি ছিলেন বলে জানা গিয়েছে ৷ উদ্ধারের কাজ শুরু করেছে প্রশাসন ৷ পাশাপাশি কীভাবে এই দুর্ঘটনাটি ঘটল তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷
ঘটনায় শোক প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব ৷ তিনি মৃতদের পরিবার পিছু চার লক্ষ টাকার আর্থিক সাহায্যের ঘোষণাও করেছেন ৷ পাশাপাশি আহতদের দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসার বন্দোবস্তের কথাও জানিয়েছেন ৷ প্রয়োজনীয় সমস্ত পদক্ষেপ করতে প্রশাসনের কর্তাদের নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ৷
VIDEO | Madhya Pradesh: At least nine devotees died after a tractor-trolley carrying idols of Goddess Durga for immersion on Vijayadashmi plunged into a lake in Khandwa district.#Khandwa #DurgaPuja2025— Press Trust of India (@PTI_News) October 2, 2025
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/ipqVplGJus
খান্ডোয়া জেলার পান্ধানা ব্লকের আরডালা বাঁধের কাছে প্রতিমা বিসর্জন চলছিল ৷ সন্ধ্য়া ছ'টা নাগাদ আরডালা বাঁধের ব্যাকওয়াটারের কাছে প্রতিমা নিরঞ্জনের ভিড় জমে যায় ৷ নিকটবর্তী গ্রাম থেকে প্রতিমা বিসর্জন করতে দলে দলে মানুষ আসতে থাকেন ৷ একটি ট্র্যাক্টর-ট্রলিতে করে অনেকে আসেন ৷ পরে জানা যায়, ওই ট্রলিতে 30 জনেরও বেশি মানুষ ছিলেন ৷ ট্রলির চালক ট্রলিটিকে ব্যাকওয়াটারের একেবারে মাঝামাঝি রাস্তায় রাখেন ৷ ট্র্যাক্টরের চাপ সহ্য করতে না পারায় রাস্তার খানিকটা অংশ ভেঙে যায় ৷ সঙ্গে সঙ্গে ট্র্যাক্টর ট্রলিটি উল্টে যায় ৷ তার জেরেই এত মানুষের প্রাণ গেল ৷
खंडवा के ग्राम जामली और उज्जैन के समीप इंगोरिया थाना क्षेत्र में दुर्गा विसर्जन के दौरान हुए हादसे अत्यंत दुखद हैं। शोकाकुल परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं।— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) October 2, 2025
मृतकों के निकटतम परिजनों को ₹4-4 लाख की सहायता राशि तथा घायलों को नजदीकी अस्पताल में समुचित उपचार उपलब्ध कराने…
এই ঘটনার পরপরই এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায় ৷ আরডালা বাঁধের ব্যাকওয়াটারের পাড়ে দাঁড়িয়ে থাকা মহিলা ও শিশুরা চেঁচাতে শুরু করেন ৷ কয়েকজন তরুণ নদীতে ঝাঁপ দেন ৷ কিন্তু নদীর জলস্তর এতটাই বেশি ছিল যে, তাঁরা কাউকে উদ্ধার করতে পারেননি ৷ মুহূর্তের মধ্যে অনেকে জলের তোড়ে ভেসে যান ৷ এরপর খবর যায় পুলিশ ও এসডিআরএফের কাছে ৷ বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধারকার্য শুরু করে ৷ এখনও পর্যন্ত মৃতদের মধ্যে 8 জন নাবালিকাকে উদ্ধার করা হয়েছে ৷ মৃতের সংখ্য়া আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা ৷ ঘটনার খবর পেয়ে কালেক্টর ঋষভ গুপ্তা ও এসপি মনোজ রাই ঘটনাস্থলে পৌঁছন ৷ মৃত ও আহতদের দ্রুত উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে ৷