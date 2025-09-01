ETV Bharat / bharat

মৃত 16 পুণ্যার্থী, বন্ধ মণিমাহেশ যাত্রা; রাধাষ্টমীর ঐতিহ্যবাহী অনুষ্ঠানে ছেদ - DEVOTEES DEAD IN HIMACHAL PRADESH

মণিমাহেশ যাত্রায় বেরিয়ে প্রাকৃতিক দুর্যোগের জেরে প্রাণ গেল অন্তত 16 জন পুণ্যার্থীর ৷ ভারী বৃষ্টির জেরে বন্যা ও ভূমিধসের জেরে বিপর্যস্ত হিমাচল প্রদেশ ৷

বন্ধ মাণিমাহেশ যাত্রা (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 1, 2025 at 8:55 PM IST

চাম্বা, 1 সেপ্টেম্বর: দিন পনেরো আগে শুরু হয়েছিল এবছরের মণিমাহেশ যাত্রা ৷ হিমাচল প্রদেশের চাম্বা জেলায় ভারী বৃষ্টিপাত, ভূমিধস এবং বন্যার জেরে নির্ধারিত সময়ের আগেই বন্ধ করে দেওয়া হল মণিমাহেশ যাত্রা ৷ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে এখনও পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে 16 জন পুণ্যার্থীর ৷ সোমবার প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবলে পড়া হাজার জনকে ইতিমধ্যেই উদ্ধার করা হয়েছে ৷

জেলাশাসক মুকেশ রেপসওয়াল বলেন, "মণিমাহেশ যাত্রায় এখনও পর্যন্ত মোট 16 জন তীর্থযাত্রীর মৃত্যু হয়েছে ৷ প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে আমরা যাত্রা শেষ করতে বাধ্য হয়েছি ৷" উল্লেখ্য, গত 15 অগস্ট শুরু হওয়া এই তীর্থযাত্রা আগামী 8 সেপ্টেম্বর শেষ হওয়ার কথা ছিল ৷ কিন্তু গত বুধবার (27 অগস্ট) প্রথমে তা স্থগিত করা হয় ৷ সেই সময় প্রবল বৃষ্টিপাতের ফলে রাস্তাঘাট ও সেতু ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল ৷ 15000-এরও বেশি পুণ্যার্থী আটকে পড়েছিলেন। ভারী বৃষ্টিপাত ও প্রকৃতির এই তাণ্ডব চলতে থাকার কারণে গতকাল মণিমাহেশ যাত্রা স্থগিত করা হয় ৷ কিন্তু এদিন চলতি বছরের মতো এই যাত্রা বন্ধ করে দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয় প্রশাসনের তরফে ৷

প্রাকৃতিক দুর্যোগের জেরে প্রাণ গেল অন্তত 16 জন পুণ্যার্থীর (ইটিভি ভারত)

মণিমাহেশ যাত্রা

হিমাচল প্রদেশে এই তীর্থস্থানটি কোনও জ্যোতির্লিঙ্গের অংশ না-হলেও এর গুরুত্বও কোনও জ্যোতির্লিঙ্গের চেয়ে কম নয়। হিমাচল প্রদেশের অন্যতম তীর্থস্থল এটি। বুধিল অঞ্চলে অবস্থিত মণিমাহেশ কৈলাশ পর্বত আবার চাম্বা কৈলাশ নামেও পরিচিত। এই পর্বতের সামনেই মণিমাহেশ কৈলাশ হ্রদ রয়েছে। প্রতি বছর ভাদ্র মাসের অষ্টম দিনে এই হ্রদে মেলার আয়োজন করা হয়ে থাকে। এই সময় এই হ্রদের পবিত্র জলে ডুব দেওয়ার জন্য অনেক ভক্তের আগমন ঘটে।

উদ্ধার হাজার হাজার পুণ্যার্থী

ইতিমধ্যে, জাতীয় দুর্যোগ মোকাবিলা বাহিনী (এনডিআরএফ) এবং রাজ্য দুর্যোগ মোকাবিলা বাহিনী (এসডিআরএফ)-র উদ্ধারকারী দল অত্যন্ত প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে হাজার হাজার পুণ্যার্থীকে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছে ৷ জেলাশাসক বলেন, "এখনও পর্যন্ত 3 হাজার 359 জনেরও বেশি ভক্তকে চাম্বায় ফিরিয়ে আনা হয়েছে । তবে, ভূমিধসের কারণে রাস্তাগুলি ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ৷ যার ফলে উদ্ধার অভিযান অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়েছে ৷"

পুণ্যার্থীর বক্তব্য

লুধিয়ানার এক পুণ্যার্থী বলেন, "ভূমিধসের পর তাঁদের দুই দিন ধরে বিপজ্জনক রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হয়েছে ৷ কারণ মূল রাস্তা ধসের কারণে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল ৷" এ প্রসঙ্গে জেলাশাসক বলেন, "অবিরাম বৃষ্টিপাত এবং কুয়াশার কারণে হেলিকপ্টার থেকে উদ্ধারকাজ ব্যাহত হচ্ছে ৷ তবে সাচুই থেকে গৌরীকুণ্ডে ভক্তদের সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা চলছে ৷ এই প্রথমবার রাধাষ্টমীতে মণিমাহেশ হ্রদে ঐতিহ্যবাহী রাজকীয় স্নান অনুষ্ঠিত হয়নি ৷

হিমাচলে জারি লাল সতর্কতা

মৌসম ভবনের (আইএমডি) তরফে জানানো হয়, আগামী দুই দিনের জন্য লাল সতর্কতা জারি করা হয়েছে হিমাচল প্রদেশে ৷ ভারী বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস রয়েছে ৷

