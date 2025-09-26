ইস্পাত কারখানায় দুর্ঘটনা ! মৃত 6, আটকে অনেকে
ভেঙে পড়ল ইস্পাত কারখানার কাঠামো ৷ এই ঘটনায় মৃত্যু হয় 6 শ্রমিকের ৷ আটকে রয়েছেন অনেকেই ৷ আহতরা হাসপাতলে চিকিৎসাধীন ৷
রায়পুর, 26 সেপ্টেম্বর: ইস্পাত কারখানায় দুর্ঘটনা ৷ সেই সময় কাজ করছিলেন বহু শ্রমিক ৷ শুক্রবার ওই বেসরকারি ইস্পাত কারখানার কাঠামো ভেঙে পড়তেই শ্রমিকদের চিৎকার চেঁচামেচি শোনা যায় ৷ আশপাশ থেকে স্থানীয়রা ছুটে আসেন ৷ পুলিশে খবর দেওয়া হয় ৷ এখনও পর্যন্ত 6 জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে ৷ আহত হয়েছেন অন্তত 6 শ্রমিক বলে জানিয়েছে পুলিশ ৷ ঘটনাটি ঘটেছে ছত্তিশগড়ের রায়পুরের শিলতারা এলাকার অন্তর্গত গোদাবরী ইস্পাত লিমিটেড কারখানায় ৷
রায়পুরের এসএসপি লাল উমেদ সিং জানিয়েছেন, শুক্রবার বিকেল 5টা নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটে। ধরসিওয়া থানার শিলতারা ফাঁড়ির অধীনে অবস্থিত গোদাবরী পাওয়ার অ্যান্ড ইস্পাত কারখানার একটি কাঠামো ভেঙে পড়ে ৷ তাদের একটি দল খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় ৷ শ্রমিকদের উদ্ধার শুরু হয়। মৃত্যু হয়েছে 6 জনের ৷ আহত শ্রমিকদের নিকটবর্তী হাসপাতালে ভর্তি করা হয় ৷ এখনও বেশকিছু শ্রমিক আটকে পড়েছেন ৷ শেষ পাওয়া খবর অনুয়ায়ী, উদ্ধারকারী দল ভেঙে পড়া অংশের নীচ থেকে আটকদের উদ্ধার করছে ৷
#WATCH | Raipur, Chhattisgarh | SP Lal Umed Singh says, " we received information that some people were trapped after a roof collapsed near the godavari ispat... the police and other officials reached the spot, and the rescue operation was started. six dead bodies were recovered… pic.twitter.com/aI4GzFlyPX— ANI (@ANI) September 26, 2025
জেলা প্রশাসন ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ৷ রায়পুর পুলিশ এবং রায়পুর কালেক্টরকে ঘটনাটি সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে প্রশাসনের তরফে। এলাকায় ছড়িয়েছে উত্তেজনা ৷ রায়পুর জেলা প্রশাসন জানিয়েছে, শিল্পের সঙ্গে সম্পর্কিত সমস্ত সুরক্ষা বিধি যাচাই করা হবে। কেন আচমকা ভেঙে পড়ল কাঠামো ? তাও খতিয়ে দেখা হবে ৷
উল্লেখ্য, গত জানুয়ারি মাসে ছত্তিশগড়ের মুঙ্গেলিতে ভেঙে পড়েছিল ইস্পাত কারখানার চিমনি ৷ ঘটনার সময়ে বহু শ্রমিক ওই কারখানায় কাজ করছিলেন। জানা যায়, অন্তত 24 জন শ্রমিক চাপা পড়েছিলেন ৷ মুঙ্গেলির সারগাঁও থানার রামবোদ এলাকার ওই কারখানায় পাইপ তৈরি করা হয়। সেখানের তৈরি পাইপ বিক্রির জন্য অন্য জেলায় পাঠানো হয়। রায়পুর-বিলাসপুর জাতীয় সড়কের কাছে থাকা ওই চিমনি ভেঙে পড়ায় মৃত্যুর আশঙ্কা করেছিল স্থানীয় থেকে প্রশাসন ৷