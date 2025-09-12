সিকিমে ভয়াবহ ধস ! কমপক্ষে চারজনের মৃত্যু

সিকিমে ভয়াবহ ধস ! কমপক্ষে চারজনের মৃত্যু
আবারও ভয়াবহ ধস ৷ এবার ঘটনাস্থল পশ্চিম সিকিম ৷ এখনও পর্যন্ত চারজনের মৃত্যুর কথা জানিয়েছে প্রশাসন ৷ পাশাপাশি আরও বেশ কয়েকজনের খোঁজ মিলছে না ৷
Published : September 12, 2025 at 8:26 AM IST
গ্যাংটক, 12 সেপ্টেম্বর: পশ্চিম সিকিমে ভয়াবহ ধস ৷ বৃহস্পতিবার গভীর রাতে পশ্চিম সিকিমের রিম্বি এলাকার ইয়াংথাঙে ধস নেমে কমপক্ষে চারজনের প্রাণ গিয়েছে ৷ এখনও বেশ কয়েকজনের কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি ৷
গেজিংয়ের পুলিশ সুপার শেরিং সেরপা জানিয়েছেন, ধস নামার পর ঘটনাস্থলেই তিনজনের মৃত্যু হয়েছে ৷ পরে হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে আরও একজনের মৃত্যু হয় ৷ ঘটনায় একজনকে উদ্ধার করা গিয়েছে ৷ আপাতত স্থানীয় হাসপাতালে তাঁর চিকিৎসা শুরু হয়েছে ৷
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধস নামার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলের দিকে রওনা দেয় পুলিশ ও এসএসবি জওয়ানদের একটি দল ৷ স্থানীয়দের সাহায্যে ধ্বংসাবশেষ থেকে পাঁচজনকে অবস্থায় উদ্ধার করা হয় ৷ তাঁদের মধ্য়ে তিনজনের আগেই মৃত্যু হয়েছিল ৷ বাকি দুজনের দেহে প্রাণ ছিল ৷ এই দু'জনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে আসা হয় ৷ তাঁদের মধ্যে একজনের মৃত্যু হয় ৷ এখনও উদ্ধারের কাজ চলছে বলে জানা গিয়েছে ৷
ধস থেকে শুরু করে মেঘভাঙা বৃষ্টি এবং তা থেকে তৈরি হওয়া হড়পা বান- এ বছরের বর্ষায় দেশের বিভিন্ন অংশে একাধিক বিপর্যয়ের ঘটনা ঘটেছে ৷ প্রাণ গিয়েছে বহু মানুষের ৷ বিশেষ করে উত্তারাখণ্ড, হিমাচল প্রদেশ থেকে শুরু করে জম্মু ও কাশ্মীর-উত্তর ভারতের একাধিক রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে এ বারের বর্ষায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে ৷ জুন মাসে বর্ষা প্রবেশের পর থেকেই দেশে ঘটনার ঘনঘটনা ৷
একাধিক বিপর্যযের কারণ বিশ্লেষণ করে পরিবেশবিদ ও অনান্য বিশেষজ্ঞরা যে তথ্য তুলে ধরেছেন তা দেখে আতঙ্কিত হওয়ার অনেক কারণ আছে ৷ হিমালয়ের পরিবেশ ধ্বংস করে উন্নয়নের কাজ করতে গিয়ে অজান্তেই কত বড় ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে সে কথা তুলে ধরেছেন বিশেষজ্ঞরা ৷ এ সংক্রান্ত একটি মামলায় সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণ পরিস্থিতি যেদিকে যাচ্ছে তা আটকানো না গেলে খুব তাড়াতাড়ি হিমাচল প্রদেশের মতো রাজ্য মহাসঙ্কটের মুখে পড়বে ৷
সবমিলিয়ে প্রবল বৃষ্টিতে বন্যা-ধসে বিপর্যস্ত উত্তর ও পশ্চিম ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চল ৷ মৌসুমী বায়ুর এই দাপট এখনই থামছে না ৷ এরই মধ্যে সেপ্টেম্বরে দেশের বিভিন্ন জায়গায় স্বাভাবিকের থেকে বেশি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানিয়েছে মৌসম ভবন ৷ চলতি মাসের শুরুতে কেন্দ্রীয় আবহাওয়া দফতরের তরফে সেপ্টেম্বরে গড় বৃষ্টিপাত স্বাভাবিকের থেকে বেশি পরিমাণে হবে ( স্বাভাবিকের 109 শতাংশ) ৷ সেই মতো বৃষ্টি হয়েই চলেছে ৷ এবার ভয়াবহ ধস দেখল সিকিম ৷