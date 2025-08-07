উধমপুর, 7 অগস্ট: কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের গাড়ি খাদে পড়ে কমপক্ষে 3 জনের মৃত্যু ৷ আহত হয়েছেন 15 জন ৷ তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের শারীরিক পরিস্থিতি নিয়ে চিন্তায় প্রশাসন ৷ বৃহস্পতিবার জম্মু-কাশ্মীরের উধমপুরে বসন্তগড় এলাকায় সিআরপিএফ জওয়ানদের নিয়ে একটি গাড়ি গভীর খাদে পড়ে যায় ৷ তার জেরেই এই দুর্ঘটনা ৷
মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করছেন প্রশানিক কর্তারা ৷ জানা গিয়েছে, ঘটনাস্থলেই দু'জনের মৃত্যু হয়েছে ৷ পরে আরও একজনের মৃত্যু হয় ৷ উধমপুরের সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং এই ঘটনায় শোক প্রকাশ করেছেন ৷ জম্মু-কাশ্মীরের উপ-রাজ্যপাল মনোজ সিনহাও সোশাল মিডিয়ায় একটি পোস্ট করে দুঃখ প্রকাশ করেছেন ৷
বসন্তগড়ের কাডওয়া এলাকায় সকাল সাড়ে 10টা নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটে ৷ সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছয় ৷ উদ্ধারের কাজ শুরু হয় ৷ আহত জওয়ানদের স্থানীয় একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে ৷ 187 নম্বর ব্যাটেলিয়নের 23 জন সিআরপিএফ জওয়ানকে গাড়িটি রওনা দিয়েছিল ৷ গন্তব্যের পৌঁছনোর আগে চাকা পিছলে কয়েকশো ফুট গভীর খাদে পড়ে গিয়ে গাড়িটি ৷ তার জেরেই এই ভয়াবহ দুর্ঘটনাটি ঘটে ৷ ঠিক কী কারণে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷ গাড়িতে কোনও যান্ত্রিক ত্রুটি ছিল কি না সেটাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷ সুস্থ হলে গাড়িতে থাকা জওয়ানদের সঙ্গেও কথা বলা হবে ৷
Udhampur:— Dr Jitendra Singh (@DrJitendraSingh) August 7, 2025
Disturbing to receive the news of a road accident involving a CRPF vehicle in the Kandva–Basantgarh area. The vehicle was carrying several brave jawans of the CRPF.
I have just now spoken to DC Ms. Saloni Rai, who is personally monitoring the situation and keeping me…
কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সোশাল মিডিয়ায় লেখেন, "কাডওয়া-বসন্তগড় এলাকায় সিআরপিএফ জওয়ানদের গাড়ি উল্টে দুর্ঘটনা ঘটেছে ৷ ওই গাড়িতে বেশ কয়েকজন সাহসী সিআরপিএফ জওয়ান ছিলেন ৷ আমি ডিসি সালোনি রাইয়ের সঙ্গে কথা বলেছি ৷ তিনি নিজে পুরো পরিস্থিতির উপর নজর রাখছেন ৷ এই দুর্ঘটনার বিষয়ে আমাকে নিয়মতি খবর দিচ্ছেন ৷ উদ্ধারকার্যও অবিলম্বে শুরু হয়ে গিয়েছে ৷ স্থানীয়রা স্বেচ্ছায় উদ্ধারকার্যে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছেন ৷ সবরকম সহযোগিতা নিশ্চিত করা হয়েছে ৷"
Saddened by loss of CRPF personnel due to an accident near Udhampur. We will never forget their exemplary service to the nation. My thoughts are with bereaved families. Praying for speedy recovery of injured. Directed senior officials to ensure best possible care & assistance.— Office of LG J&K (@OfficeOfLGJandK) August 7, 2025
জম্মু-কাশ্মীরের উপ-রাজ্যপাল মনোজ সিনহা লেখেন, "উধমপুরের কাছে সিআরপিএফ জওয়ানদের দুর্ঘটনার খবর পেয়ে আমি শোকাহত ৷ তাঁরা দেশের জন্য যে দুর্দান্ত সেবা করেছেন তা কখনও ভোলা যাবে না ৷ শোকাহত পরিবারগুলির প্রতি আমার সমবেদনা রইল ৷ আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করি ৷ প্রশাসনের শীর্ষ আধিকারিকদের সমস্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছি ৷"