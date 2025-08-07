Essay Contest 2025

উধমপুরে চাকা পিছলে গভীর খাদে জওয়ানদের গাড়ি, মৃত কমপক্ষে 3 - CRPF JAWANS VEHICLE ACCIDENT

সিআরপিএফ জওয়ানদের নিয়ে গাড়ি পড়ল কয়েকশো ফুট গভীর খাদে ৷ ঘটনাস্থলেই দুই জওয়ানের মৃত্যু হয়েছে ৷ পরে আরও একজনের মৃত্যু হয়েছে ৷

Casualties Feared After CRPF Vehicle Plunges Into Gorge In Jammu Kashmir's Udhampur
কয়েকশো ফুট গভীর খাদে সিআরপিএফ জওয়ানদের গাড়ি (ছবি: পিটিআই)
By PTI

Published : August 7, 2025 at 2:25 PM IST

উধমপুর, 7 অগস্ট: কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের গাড়ি খাদে পড়ে কমপক্ষে 3 জনের মৃত্যু ৷ আহত হয়েছেন 15 জন ৷ তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের শারীরিক পরিস্থিতি নিয়ে চিন্তায় প্রশাসন ৷ বৃহস্পতিবার জম্মু-কাশ্মীরের উধমপুরে বসন্তগড় এলাকায় সিআরপিএফ জওয়ানদের নিয়ে একটি গাড়ি গভীর খাদে পড়ে যায় ৷ তার জেরেই এই দুর্ঘটনা ৷

মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করছেন প্রশানিক কর্তারা ৷ জানা গিয়েছে, ঘটনাস্থলেই দু'জনের মৃত্যু হয়েছে ৷ পরে আরও একজনের মৃত্যু হয় ৷ উধমপুরের সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং এই ঘটনায় শোক প্রকাশ করেছেন ৷ জম্মু-কাশ্মীরের উপ-রাজ্যপাল মনোজ সিনহাও সোশাল মিডিয়ায় একটি পোস্ট করে দুঃখ প্রকাশ করেছেন ৷

বসন্তগড়ের কাডওয়া এলাকায় সকাল সাড়ে 10টা নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটে ৷ সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছয় ৷ উদ্ধারের কাজ শুরু হয় ৷ আহত জওয়ানদের স্থানীয় একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে ৷ 187 নম্বর ব্যাটেলিয়নের 23 জন সিআরপিএফ জওয়ানকে গাড়িটি রওনা দিয়েছিল ৷ গন্তব্যের পৌঁছনোর আগে চাকা পিছলে কয়েকশো ফুট গভীর খাদে পড়ে গিয়ে গাড়িটি ৷ তার জেরেই এই ভয়াবহ দুর্ঘটনাটি ঘটে ৷ ঠিক কী কারণে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷ গাড়িতে কোনও যান্ত্রিক ত্রুটি ছিল কি না সেটাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷ সুস্থ হলে গাড়িতে থাকা জওয়ানদের সঙ্গেও কথা বলা হবে ৷

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সোশাল মিডিয়ায় লেখেন, "কাডওয়া-বসন্তগড় এলাকায় সিআরপিএফ জওয়ানদের গাড়ি উল্টে দুর্ঘটনা ঘটেছে ৷ ওই গাড়িতে বেশ কয়েকজন সাহসী সিআরপিএফ জওয়ান ছিলেন ৷ আমি ডিসি সালোনি রাইয়ের সঙ্গে কথা বলেছি ৷ তিনি নিজে পুরো পরিস্থিতির উপর নজর রাখছেন ৷ এই দুর্ঘটনার বিষয়ে আমাকে নিয়মতি খবর দিচ্ছেন ৷ উদ্ধারকার্যও অবিলম্বে শুরু হয়ে গিয়েছে ৷ স্থানীয়রা স্বেচ্ছায় উদ্ধারকার্যে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছেন ৷ সবরকম সহযোগিতা নিশ্চিত করা হয়েছে ৷"

জম্মু-কাশ্মীরের উপ-রাজ্যপাল মনোজ সিনহা লেখেন, "উধমপুরের কাছে সিআরপিএফ জওয়ানদের দুর্ঘটনার খবর পেয়ে আমি শোকাহত ৷ তাঁরা দেশের জন্য যে দুর্দান্ত সেবা করেছেন তা কখনও ভোলা যাবে না ৷ শোকাহত পরিবারগুলির প্রতি আমার সমবেদনা রইল ৷ আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করি ৷ প্রশাসনের শীর্ষ আধিকারিকদের সমস্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছি ৷"

CRPF VEHICLE ACCIDENT UDHAMPURJAMMU KASHMIR CRPF JAWANS KILLEDUDHAMPUR CRPF JAWANS ACCIDENTসিআরপিএফ জওয়ানদের গাড়ি দুর্ঘটনাCRPF JAWANS VEHICLE ACCIDENT

