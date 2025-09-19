প্রধানমন্ত্রীর সফরের সাত দিনের মাথায় জঙ্গি হামলা, মণিপুরে মৃত অসম রাইফেলসের দুই জওয়ান

প্রধানমন্ত্রীর সফরের সাত দিনের মাথায় জঙ্গি হামলা, মণিপুরে মৃত অসম রাইফেলসের দুই জওয়ান
মণিপুরে একগুচ্ছ প্রকল্পের উদ্বোধন করতে গিয়ে শান্তি ফেরানোর বার্তা দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী মোদি ৷ এরপর এদিন সন্ধ্যায় জঙ্গিদের আক্রমণে মৃত্যু হল অসম রাইফেলসের দুই আধিকারিকের ৷
Published : September 19, 2025 at 9:02 PM IST
ইম্ফল, 19 সেপ্টেম্বর: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সফরের সাত দিনের মাথায় জঙ্গি হামলা মণিপুরে ! সরকারি সূত্রে খবর, শুক্রবার সন্ধ্যায় বিষ্ণুপুর জেলার নামবোল সবল এলাকায় নিরাপত্তাবাহিনীকে নিশানা করে গুলি চালায় জঙ্গিরা ৷ এই হামলায় অসম রাইফেলস-এর এক আধিকারিক ও এক জওয়ানের মৃত্যু হয়েছে ৷ আহত হয়েছেন আরও পাঁচ জওয়ান ৷ বর্তমানে এই রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি রয়েছে ৷
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক নিরাপত্তা আধিকারিক জানিয়েছেন, নামবোল সবল এলাকার ব্যস্ত রাস্তায় টহল দিচ্ছিল নিরাপত্তা বাহিনীর গাড়ি ৷ হঠাৎ গাড়ি লক্ষ্য করে গুলি চালাতে শুরু করে জঙ্গিরা ৷ এরপর সঙ্গে সঙ্গে তারা একটি সাদা গাড়িতে করে পালিয়ে যায় ৷
গুয়াহাটিতে কর্মরত প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের জনসংযোগ আধিকারিক জানিয়েছেন, এদিন সন্ধ্যা 5.50 মিনিট নাগাদ 33 নম্বর অসম রাইফেলসের জওয়ানরা প্রহরা দিচ্ছিলেন ৷ ঠিক সেই জাতীয় সড়কের উপর থাকা নিরাপত্তাবাহিনীর গাড়িতে কয়েকজন অজ্ঞাতপরিচয় জঙ্গি হামলা চালায় ৷ এই হামলায় অসম রাইফেলসের দু'জন শহিদ হয়েছেন ৷ পাঁচ জন আহত হয়েছেন ৷ তাঁদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে ৷ আহতদের অবস্থা এখন স্থিতিশীল ৷ এখনও পর্যন্ত কোনও সংগঠন এই হামলার দায় স্বীকার করেনি ৷ এই ঘটনায় জড়িত জঙ্গিদের ধরতে তল্লাশি অভিযান চলছে ৷
2023 সালের 3 মে মেইতেই ও কুকি-জো জনজাতির গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে ৷ তারপর থেকে উত্তপ্ত হয়ে মণিপুর ৷ একের পর এক হিংসার ঘটনায় 260 জনেরও বেশি মানুষের প্রাণ গিয়েছে ৷ হাজার হাজার মানুষ ঘর ছেড়ে ত্রাণ শিবিরে আশ্রয় নিয়েছেন ৷ আজও তাঁরা সেখানেই দিন কাটাচ্ছেন ৷ সম্প্রতি মণিপুর সফরে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদি ত্রাণশিবিরে আশ্রয় নেওয়া কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলেন ৷ উত্তপ্ত মণিপুরে পরিস্থিতি সামাল দিতে সেখানে গিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ৷ পরে কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধি থেকে শুরু করে তৃণমূলের একাধিক সাংসদ মণিপুরে গিয়েছেন ৷
গত শনিবার সকালে মিজোরাম থেকে মণিপুরের চুড়াচাঁদপুরে পৌঁছন প্রধানমন্ত্রী মোদি ৷ প্রবল বৃষ্টিতে তিনি হেলিকপ্টারের বদলে সড়কপথে চূড়াচাঁদপুরে যান ৷ সেই সময় তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে রাস্তার দু'ধারে বহু মানুষ অপেক্ষা করছিলেন ৷ সেই দৃশ্য দেখে আপ্লুত হয়ে যান প্রধানমন্ত্রী ৷ সেই কথা তিনি তাঁর ভাষণের সময়েও উল্লেখ করেন ৷
চূড়াচাঁদপুরে 7 হাজার 300 কোটি টাকা মূল্যের একাধিক উন্নয়নমূলক প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন তিনি ৷ এরপর রাজধানী ইম্ফলে যান প্রধানমন্ত্রী ৷ সেখানেও 1 হাজার 200 কোটি টাকার একাধিক প্রজেক্টের উদ্বোধন করেন ৷
কুকি অধ্যুষিত চূড়াচাঁদপুরের জনসভা থেকে প্রধানমন্ত্রী বিভিন্ন সংগঠনের কাছে হিংসা বন্ধের আর্জি জানান ৷ পাশাপাশি মণিপুরবাসীকে আশ্বস্ত করেন, তাঁর সরকার মণিপুরের সাধারণ মানুষের পাশে রয়েছে ৷ মোদি সরকার আগামিদিনে মণিপুরকে শান্তি ও সমৃদ্ধির প্রতীক হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা করছে ৷ কিন্তু তাঁর সফরের সাত দিনের মাথায় নিরাপত্তাবাহিনীর গাড়িকে লক্ষ্য করে হামলার ঘটনায় ফের প্রশ্নের মুখে উত্তর-পূর্বের ছোট্ট এই রাজ্যটি ৷