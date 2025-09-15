বাইকের পিছনে বিএমডব্লিউ'র ধাক্কা, দুর্ঘটনায় মৃত্যু কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রকের আধিকারিকের

বাইকের পিছনে বিএমডব্লিউ'র ধাক্কা, দুর্ঘটনায় মৃত্যু কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রকের আধিকারিকের
ভয়াবহ দুর্ঘটনায় অর্থমন্ত্রকের অর্থনৈতিক বিষয়ক বিভাগের ডেপুটি সেক্রেটরি নভজ্যোত সিং-এর মৃত্যু হয়েছে ৷ গুরুতর আহত হন তাঁর স্ত্রী ৷
Published : September 15, 2025 at 9:00 AM IST
নয়াদিল্লি, 15 সেপ্টেম্বর: ভয়াবহ দুর্ঘটনা রাজধানী দিল্লিতে ৷ বিএমডব্লিউ গাড়ির সঙ্গে বাইকের ধাক্কায় মৃত্যু হল কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রকের অর্থনৈতিক বিষয়ক বিভাগের ডেপুটি সেক্রেটরির ৷ গুরুতর আহত তাঁর স্ত্রী-সহ 3 জন ৷ রবিবার ঘটনাটি ঘটেছে দিল্লির রিং রোড এলাকায় ক্যান্টনমেন্ট মেট্রো স্টেশনের কাছে ৷
পুলিশ সূত্রে খবর, মৃত আধিকারিকের নাম নভজ্যোৎ সিং ৷ তিনি হরিনগর এলাকার বাসিন্দা ৷ ছুটির দিন বিকেলে স্ত্রীকে বাইকের পিছনে বসিয়ে বাংলা সাহিব গুরুদ্বার থেকে বাড়ি ফিরছিলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রকের ডেপুটি সেক্রেটরি ৷ সেই সময় ঘটনাটি ঘটে ৷ প্রথমে, দিল্লি ক্যান্টনমেন্ট মেট্রো স্টেশনের 67 নম্বর পিলার এলাকায় যানজটের অভিযোগ জানিয়ে ফোন যায় পুলিশের কাছে ৷ পিসিআর-এ খবরটি পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছন পুলিশকর্মীরা ৷ সেখানে গিয়ে একটি বিএমডব্লিউ গাড়িকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেন তাঁরা ৷ সেই সঙ্গে, রাস্তার ডিভাইডারের পাশে একটি বাইকও নজরে আসে ৷
#WATCH | Dhaula Kuan BMW accident | Visuals of the BMW car, which collided with a motorcycle near the Metro pillar number 67, Dhaula Kuan. Of the couple riding the motorcycle, the husband died, and the wife sustained the injuries.— ANI (@ANI) September 14, 2025
The vehicles have been seized, and legal action… https://t.co/IXRw6BFxjT pic.twitter.com/wXGviBN894
প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, বিএমডব্লিউ গাড়িটি একজন মহিলা চালাচ্ছিলেন ৷ ড্রাইভারের পাশের আসনে তাঁর স্বামী বসেছিলেন ৷ দুর্ঘটনার সময় মেট্রো স্টেশন এলাকায় নভজ্যোতের বাইকে পিছন দিকে থেকে এসে ধাক্কা মারে গাড়িটি ৷ দুর্ঘটনার কারণে বিএমডব্লিউ গাড়িটির সামনের অংশ দুমড়েমুচড়ে যায় ৷ এরপর বাইক আরোহীদের একটি ট্যক্সিতে চাপিয়ে হাসপাতালে নিয়ে যান বিএমডব্লিউ গাড়ির চালক ওই মহিলা ও তাঁর স্বামী ৷
পরে হাসপাতালের তরফে পুলিশকে জানান হয়, চিকিৎসা চলাকালীন নভজ্যোতের মৃত্যু হয়েছে ৷ আর তাঁর স্ত্রীর চিকিৎসাধীন ৷ সূত্রের খবর, নিকটবর্তী কোনও হাসপাতালের পরিবর্তে দুর্ঘটনাস্থল থেকে প্রায় 17 কিলোমিটার দূরে জিটিবি নগর এলাকায় নিউলাইফ হাসপাতালে তাঁদের নিয়ে যাওয়া হয় ৷ পুলিশ জানিয়েছে, বিএমডব্লিউ গাড়ির চালক মহিলা ও তাঁর স্বামীও আহত হয়েছেন ৷ অবশ্য, তাঁদের বয়ান এখনও রেকর্ড করা হয়নি ৷ জানা গিয়েছে, তাঁরা গুরুগ্রামের বাসিন্দা ৷ চামড়ার চটি, সিট, কভার, বেল্ট এবং অন্যান্য পণ্য তৈরির ব্যবসা করেন ।
এদিকে, ভয়াবহ এই দুর্ঘটনার জেরে এলাকায় বেশকিছুক্ষণ যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায় ৷ পরে পুলিশের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে ৷ পুলিশ সূত্রে খবর, ঘটনায় একটি অনিচ্ছাকৃত খুনের মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করা হয়েছে ৷ ভারতীয় ন্যায় সংহিতা ধারা 281 (জনসাধারণের পথে বেপরোয়াভাবে গাড়ি চালানো বা বাইক চালানো), 125বি (অন্যের জীবন বা ব্যক্তিগত নিরাপত্তা বিপন্ন করা), 105 (হত্যাকাণ্ড নয় এমন অপরাধমূলক হত্যাকাণ্ড) এবং 238 (অপরাধের প্রমাণ লোপাট করা, অথবা অপরাধীকে মিথ্যা তথ্য দেওয়া)-এর অধীনে মামলাটি দায়ের করা হয়েছে ।
এক শীর্ষ পুলিশ আধিকারিক জানান, দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাইক এবং গাড়িটিকে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে ৷ ঘটনায় এফআইআর দায়ের করা হয়েছে ৷ ঘটনাস্থল পরীক্ষা নিরিক্ষা করার জন্য ফরেন্সিকের একটি দল এবং পুলিশ সেখানে পৌঁছয় ৷ কীভাবে দুর্ঘটনাটি ঘটল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷ তদন্তে এলাকায় সিসিটিভিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷