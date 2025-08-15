চেন্নাই, 15 অগস্ট: প্রয়াত নাগাল্যান্ডের রাজ্যপাল এল গণেশন। শুক্রবার 80 বছর বয়সে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। তিনি পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালের দায়িত্বও সামলেছেন। বাংলা থেকে জগদীপ ধনখড়ের চলে যাওয়া এবং আনন্দ বোসের আসার মাঝের কয়েকটা দিন এল গণেশন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালের দায়িত্ব সামলেছিলেন।
তিনি চেন্নাইয়ের একটি বেসরকারি হাসপাতালের আইসিইউতে ভর্তি ছিলেন। নাগাল্যান্ড রাজ্যপালের কার্যালয় তাঁর মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। গত 8 অগস্ট চেন্নাইয়ে নিজের বাড়িতে হঠাৎ পড়ে যাওয়ার কারণে মাথায় আঘাত পান তিনি। তাৎক্ষণিকভাবে তাঁকে হাসপাতালে নেওয়া হয়। যেখানে চিকিৎসকরা তাঁকে আইসিইউতে ভর্তি করেন এবং নিবিড় পর্যবেক্ষণে রেখেছিলেন।
#WATCH | Tamil Nadu CM MK Stalin visited the residence of Nagaland Governor La Ganesan in Chennai— ANI (@ANI) August 15, 2025
Nagaland Governor La Ganesan passed away this evening in Chennai pic.twitter.com/ZnDC9Lobbb
শুক্রবার চেন্নাইয়ের একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও তাঁর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। নাগাল্যান্ড, তামিলনাড়ু-সহ অনেক রাজ্য তাঁর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছে।
Pained by the passing of Nagaland Governor Thiru La. Ganesan Ji. He will be remembered as a devout nationalist, who dedicated his life to service and nation-building. He worked hard to expand the BJP across Tamil Nadu. He was deeply passionate about Tamil culture too. My thoughts… pic.twitter.com/E1VXtsKul3— Narendra Modi (@narendramodi) August 15, 2025
লা গণেশনকে 2023 সালের 12 ফেব্রুয়ারি নাগাল্যান্ডের 21তম রাজ্যপাল নিযুক্ত করা হয়। তিনি 20 ফেব্রুয়ারি 2023 সালে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর কার্যকালে তিনি রাজ্যে উন্নয়ন এবং শান্তি প্রচেষ্টার উপর জোর দিয়েছিলেন।
এর আগে, গণেশন 27 অগস্ট 2021 থেকে 19 ফেব্রুয়ারি 2023 পর্যন্ত মণিপুরের 17তম রাজ্যপাল এবং 28 জুলাই 2022 থেকে 17 নভেম্বর 2022 পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল (অতিরিক্ত দায়িত্ব) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল জগদীপ ধনখড়কে উপরাষ্ট্রপতি মনোনীত হওয়ার পর, গণেশন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালের অতিরিক্ত দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এর পর আনন্দ বোস বঙ্গের রাজ্যপালের দায়িত্ব নিলে গণেশন এই অতিরিক্ত দায়িত্ব থেকে অব্যহতি পান।