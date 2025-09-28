17 ছাত্রীকে যৌন নির্যাতন ! হোটেল থেকে পুলিশের জালে স্বঘোষিত ধর্মগুরু
স্বঘোষিত ধর্মগুরু চৈতন্যানন্দ সরস্বতীকে রবিবার গ্রেফতার করেছে দিল্লি পুলিশ ৷ তার বিরুদ্ধে একটি ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউটের 17 জন ছাত্রীকে যৌন নির্যাতনের অভিযোগ রয়েছে ।
By PTI
Published : September 28, 2025 at 12:58 PM IST
নয়াদিল্লি, 28 সেপ্টেম্বর: একটি ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউটের 17 জন ছাত্রীর সঙ্গে যৌন নির্যাতন! আইনের চোখ ফাঁকি দিয়ে লুকিয়ে বেড়াচ্ছিলেন স্বঘোষিত ধর্মগুরু চৈতন্যানন্দ সরস্বতী ৷ অবশেষে রবিবার তাকে গ্রেফতার করল দিল্লি পুলিশ ৷ এক সূত্র মারফৎ খবর পেয়ে এদিন আগ্রা থেকে 62 বছর বয়সি অভিযুক্ত গুরুজিকে গ্রেফতার করল পুলিশ ৷
গত 4 অগস্ট চৈতন্যানন্দের বিরুদ্ধে একটি এফআইআর দায়ের করা হয় ৷ খবরটি জানাজানি হওয়ায় দিল্লি থেকে পালিয়ে যান তিনি ৷ দিল্লি ও আশপাশের প্রতিটি রাজ্যে খোঁজা হয় তাঁকে ৷ কিন্তু, আইনের চোখে ধুলো দিয়ে গা ঢাকা দিয়ে বসে থাকে এই বাবা ৷ অবশেষে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে এদিন তাকে আগ্রা থেকে গ্রেফতার করে পুলিশ ৷
এক শীর্ষ পুলিশ আধিকারিক বলেন, "সরস্বতীকে গ্রেফতারের জন্য পুলিশের বেশ কয়েকটি দল গঠন করা হয় ৷ আগ্রার তাজ গঞ্জ এলাকার একটি হোটেলে তার আত্মগোপনের খবর আসে আমাদের কাছে ৷ সেই খবরের ভিত্তিতে হোটেলে অভিযান চালানো হয় ৷ রবিবার ভোর সাড়ে 3টে নাগাদ তাকে গ্রেফতার করা হয় ৷"
দক্ষিণ-পশ্চিম দিল্লির একটি ম্য়ানেজমেন্ট ইনস্টিটিউটের চেয়ারম্যান ছিলেন অভিযুক্ত চৈতন্যান্দ সরস্বতী ৷ তার বিরুদ্ধে অভিযোগ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বে থাকাকালীন ছাত্রীদের তার কয়ার্টারে আসার জন্য বাধ্য করত ৷ এমনকী, ছাত্রীদের অশ্লীল ম্যাসেজও পাঠাত বলে অভিযোগ এই স্বঘোষিত ধর্মগুরুর বিরুদ্ধে ৷ সেই সঙ্গে, মোবাইলের সাহায্যে ছাত্রীদের গতিবিধির উপরও নজর রাখত সে ৷
বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই চৈতন্যানন্দের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হয় ৷ তদন্ত শুরুর পর তার সঙ্গে সম্পর্কিত 18টি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট এবং 28টি ফিকস্ড ডিপোসিটের হদিশ পায় পুলিশ ৷ সেখানে সব মিলিয়ে 8 কোটি রয়েছে বলে জানায় পুলিশ ৷ তদন্ত চলাকালীন অভিযুক্তের সমস্ত ক্রেডিট ও ডেভিট কার্ড বন্ধ করে দেওয়া হয় ৷
এদিকে, পুলিশের হাত থেকে বাঁচতে গা ঢাকা দেয় অভিযুক্ত ৷ সেই সময় 50 লক্ষ টাকা তোলে সে ৷ সেই সঙ্গে পুলিশ জানিয়েছে, ব্রিক্স এবং রাষ্ট্রসংঘের সঙ্গে যুক্ত থাকার মিথ্যা প্রমাণও পাওয়া গিয়েছে অভিযুক্তের কাছ থেকে ৷ তদন্তের জন্য ওই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের 32 জন মহিলা পড়ুয়া ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ ৷ তাঁদের মধ্যে 17 জনকে অশ্লীল মেসেজ পাঠানো হয়েছে বলে জানা যায় ৷ দক্ষিণ-পশ্চিম দিল্লির এডিজিপি ঐশ্বর্য সিং জানান, অভিযুক্তের বিরুদ্ধে শৃঙ্গেরির শ্রী শারদা পীঠের সম্পত্তি থেকে কোটি কোটি টাকা জালিয়াতি এবং আত্মসাতের গুরুতর অভিযোগও রয়েছে ।