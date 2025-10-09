মসজিদের পাশে রাখা 2টি স্কুটিতে পরপর বিস্ফোরণ ! ভরা বাজারে জখম অনেকে
জনবহুল বাজারের মধ্যে আচমকা পরপর বিস্ফোরণ ৷ আহত অন্তত 8 ৷ মসজিদের পাশে রাখা 2টি স্কুটিতে বোমা মজুত ছিল বলে অনুমান পুলিশের ৷
Published : October 9, 2025 at 11:32 AM IST
কানপুর, 9 অক্টোবর: কেঁপে উঠল কানপুর ৷ ভয়াবহ বিস্ফোরণটি গতকাল রাতে ঘটেছে একটি মসজিদের পাশে। বুধবার সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা নাগাদ উত্তরপ্রদেশের কানপুরের জনবহুল মিশ্রি বাজারে পার্ক করে রাখা ছিল দু'টি স্কুটি ৷ কয়েক সেকেন্ডের ব্যবধানে সেখানে বিস্ফোরণ হতে থাকে ৷ ঘটনাস্থল থেকে এলাকার মারকাজ মসজিদের দূরত্ব মাত্র 500 মিটার ৷ সন্ধ্যা হওয়ায় বাজারে লোকজনও ছিল প্রচুর ৷ বিস্ফোরণে আহত হয়েছেন অন্তত আটজন ৷
এদিকে ঘটনার পর রাতেই বিস্ফোরণস্থলে গিয়ে পৌঁছায় ফরেনসিক টিম, বোম্ব স্কোয়াড এবং এটিএস টিম। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, আশেপাশের দোকানগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ৷ ওই স্কুটিতে আতশবাজি মজুত ছিল তাই বিস্ফোরণগুলি ঘটেছে ৷ পুরো এলাকাটি সিল করে দেওয়া হয় বিস্ফোরণের পর। কর্তৃপক্ষ রাত থেকেই এই বিস্ফোরণের তদন্ত শুরু করেছে।
রিপোর্ট অনুযায়ী, বিস্ফোরণের পর আহত আটজনকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এর মধ্যে একজন মহিলা ও বাকিরা পুরুষ। জানা গিয়েছে, আহতদের মধ্যে চার জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। তাদের লখনউয়ে রেফার করা হয়েছে ৷
যুগ্ম পুলিশ কমিশনার (আইন ও শৃঙ্খলা) আশুতোষ কুমার বলেন, "তদন্ত শুরু হয়েছে ৷ প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, একটি স্কুটিতে বোমা রাখা ছিল। আমরা এনিয়ে এটিএসকে জানিয়েছি। তবে, সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে, ঘটনাস্থলে প্রত্যক্ষদর্শীদের সঙ্গে কথা বলার পর, আমরা জানতে পারি এই এলাকায় একটি অবৈধ বাজির বাজার চলছে। ফরেনসিক দল পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছে ৷ যে বিস্ফোরণ ঘটেছে তা সাধারণ আতশবাজির কারণে ৷ কোনও বড় বিস্ফোরক ছিল না ৷"
তিনি আরও বলেন, "সামনেই দীপাবলি ৷ এলাকায় অবৈধভাবেই আতশবাজি বিক্রি হচ্ছে। তল্লাশি চালানো হচ্ছে ৷ অবৈধ বিক্রির সঙ্গে জড়িত দোকানদারদের আটক করা হয়েছে ৷" কানপুরের পুলিশ কমিশনার রঘুবীর লাল এবং অন্যান্য আধিকারিকদের কাছ থেকে বিস্ফোরণের বিষয়ে পুরো তথ্য নেন ডিজিপি রাজীব কৃষ্ণ। তিনি অনেক নির্দেশনাও দিয়েছেন তদন্তের ক্ষেত্রে।
পুলিশ তদন্তে জানতে পেরেছে, স্কুটারগুলির মধ্যে একটি অশ্বিনী কুমারের ৷ জখম অবস্থায় তাঁকে লখনউতে স্থানান্তরিত করা হয়েছে ৷ পুলিশ কমিশনার জানান, অশ্বিনী তাঁদের বলেছেন, দীপাবলির জন্য সাজসজ্জার আলো কিনতে বাজারে গিয়েছিলেন। অন্য স্কুটির মালিক বিজেন্দ্র প্রসাদ রাস্তোগির। তিনি গোবিন্দ নগরের বাসিন্দা ৷ পুলিশ এখনও পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেনি ৷ ATS এবং STF-সহ একাধিক সংস্থা ঘটনার পরবর্তী তদন্তের করছে।
রঘুবীর লাল বলেন, "এই পর্যায়ে কোনও সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে না। ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ এবং পুলিশের বিশেষ দল বিস্ফোরণের কারণ খতিয়ে দেখছে ৷ যেহেতু দীপাবলি এগিয়ে আসছে, আমরা আতশবাজি-সম্পর্কিত বিস্ফোরণের সম্ভাবনাও খতিয়ে দেখছি ৷" তিনি জানান, এটাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে যে এই বিস্ফোরণটি কোনও বড় ষড়যন্ত্র ছিল নাকি দীপাবলিতে আতশবাজি তৈরির জন্য স্কুটির ভিতরে বিস্ফোরক পদার্থ নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল।