48 ঘণ্টার নোটিশে রাজীবকে জেরা করতে পারবে সিবিআই, আগাম জামিন মামলায় তোপের মুখে তদন্তকারী সংস্থাও

48 ঘণ্টার নোটিশে রাজীবকে জেরা করতে পারবে সিবিআই, আগাম জামিন মামলায় তোপের মুখে তদন্তকারী সংস্থাও
রাজীবের মামলায় আদালতের প্রশ্নের মুখে পড়ল সিবিআই ৷ পাশাপাশি ডিজিকেও বিচারপতিরা নির্দেশ দিয়েছেন, 48 ঘণ্টা সময় দিয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারবে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ৷
By PTI
Published : October 13, 2025 at 3:34 PM IST
নয়াদিল্লি, 13 অক্টোবর: পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের ডিজি রাজীব কুমারের আগাম জামিন সংক্রান্ত মামলায় সর্বোচ্চ আদালতের প্রশ্নের মুখে পড়ল সিবিআই ৷ পাশাপাশি ডিজিকেও আদালত নির্দেশ দিয়েছে, 48 ঘণ্টা সময় দিয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারবে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ৷
2019 সালের এক সিবিআই আধিকারিকের হেনস্থার ঘটনায় তাঁর নাম জড়ায় ৷ এই সংক্রান্ত মামলায় ওই বছরের পয়লা অক্টোবর সর্বোচ্চ আদালত থেকে আগাম জামিন পান রাজীব ৷ এই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে শীর্ষ আদালতে মামলা করে সিবিআই ৷ আগামী শুক্রবার এই সংক্রান্ত শুনানি হবে দেশের প্রধান বিচারপতি বিআর গভাই এবং বিচারপতি কে বিনোদ চন্দ্রনের ডিভিশন বেঞ্চ ৷
সোমবার কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার তরফে সলিসিটার জেনারেল তুষার মেহতা দ্রুত শুনানির আর্জি জানান ৷ অন্য আবেদনের সঙ্গে আদালত অবমাননা সংক্রান্ত একটি আবেদনেরও শুনানি চান সলিসিটার জেনারেল ৷ আদালত সেই আবেদন খারিজ করে জানায়, এত বছর ধরে সিবিআই এ ব্যাপারে কোনও উদ্যোগ নেয়নি ৷ তাই মামলার দ্রুত শুনানি সম্ভব নয় ৷
ঘটনার সূত্রপাত 2019 সালের লোকসভা নির্বাচনের আগে ৷ রাজীব তখন কলকাতা পুলিশের কমিশনার ৷ চিটফান্ড মামলার তদন্তে তাঁর সরকারি বাসভবনে হানা দেয় সিবিআই ৷ সে সময় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার এক আধিকারিককে ঘেরাও করা হয় বলে অভিযোগ ৷ এই ঘটনায় রাজীবের নাম জড়ায় ৷ আগাম জামিনের আবেদন জানিয়ে শীর্ষ আদালতে মামলা করেন রাজীব ৷ তাঁকে জামিন দেয় আদালত ৷ সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে শীর্ষ আদালতের ডিভিশন বেঞ্চে আবেদন করে সিবিআই ৷ সেই তখন থেকে গত 6 বছর ধরে মামলার কোনও শুনানি হয়নি ৷ অবশেষে আগাম জামিনের বৈধতা খতিয়ে দেখবে সুপ্রিম কোর্ট ৷
রাজীব কুমারের বাড়িতে সিবিআইয়ের যাওয়া নিয়ে তুমুল রাজনৈতিক বিতর্কের সৃষ্টি হয় ৷ কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ শুরু করেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ ধর্মতলায় অবস্থান মঞ্চ করে টানা কয়েকদিন ধরে প্রতিবাদ করে বাংলার শাসক শিবির ৷ 2013 সালে সারদা চিটফান্ডের ঘটনা প্রকাশ্যে আসার সময় রাজীব ছিলেন বিধাননগরের পুলিশ কমিশনার ৷ সে সময় সুদীপ্ত সেনকে গ্রেফতার করে বিধাননগর পুলিশের একটি দল ৷ তাঁর নেতৃত্বেই চলতে থাকে তদন্ত ৷ বিরোধীদের অভিযোগ, প্রথম থেকেই তদন্তের কাজে একাধিক ফাঁকি রেখেছেন রাজীব ৷ শাসক শিবিরের নেতা-নেত্রীদের আড়াল করার অভিযোগও উঠেছে ৷
তদন্তের জন্য তাঁর ভূমিকা খতিয়ে দেখা প্রয়োজন বলে মনে করেছে সিবিআইও ৷ কলকাতা পুলিশের কমিশনার থাকার সময় তাঁকে জেরা করতে চেয়ে একাধিকবার লালবাজারে চিঠিও লেখে সিবিআই ৷ শুধু বিরোধী বা সিবিআই নয়, শাসক শিবির তৎকালীন রাজ্য়সভার সাংসদ কুণাল ঘোষও রাজীবের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন ৷ তাঁর সঙ্গে মুখোমুখি বসতে চেয়ে সিবিআইকে যৌথ জিজ্ঞাসাবদের ব্যবস্থাও করতে বলেন তিনি ৷ পরে মেঘালয়ের শিলংয়ে দুপক্ষকে পাশাপাশি বসিয়ে জিজ্ঞাসাবাদও করে সিবিআই ৷ আরও পরে তাঁর বাসভবনে হানা দেয় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ৷