নয়াদিল্লি, 22 অগস্ট: পথকুকুরদের নিয়ে আগের রায় বদলে দিল সুপ্রিম কোর্ট ৷ দিল্লি এবং জাতীয় রাজধানী অঞ্চলের পথকুকুরদের নতুন আশ্রয় কেন্দ্রে পাঠাতে হবে বলে এর আগে নির্দেশ দিয়েছিল সর্বোচ্চ আদালত ৷ সেই নির্দেশ সংশোধন করে শুক্রবার সর্বোচ্চ আদালত জানিয়েছে, দিল্লি কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষকে পথকুকুরদের জীবাণুমুক্তকরে এবং টিকাদানের পরে ছেড়ে দিতে হবে। তবে শীর্ষ আদালত স্পষ্ট করে দিয়েছে, জলাতঙ্কে আক্রান্ত বা অতীতে অন্যদের আক্রমণ করেছে এমন কোনও কুকুরকে রাস্তায় ছেড়ে রাখা যাবে না।
গত 11 অগস্ট দেশের শীর্ষ আদালত দিল্লির রাস্তা থেকে সব পথকুকুরদের সরানোর নির্দেশ দিয়েছিল ৷ একই সঙ্গে তাদের কোনও একটি আশ্রয় কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়ার কথাও বলেছিল আদালত ৷ দিল্লির সরকারকে আট সপ্তাহের মধ্যে কাজ শেষের নির্দেশও দেওয়া হয়েছিল ৷ এই রায়ের বিরোধিতায় সরব হন দেশের পশুপ্রেমীদের একটা বড় অংশ ৷ খোদ প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মানেকা গান্ধিও প্রকাশ্যে এই রায়ের বিরোধিতা করেছিলেন ৷ পশুদের নিয়ে কাজ করে এমন একাধিক সংগঠনও প্রতিবাদে সামিল হয়েছিল ৷ রায়ের বিরোধিতা করে শীর্ষ আদালতের প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চেও মামলা দায়ের হয় ৷ মামলার পরিপ্রেক্ষিতে দেশের প্রধান বিচারপতি বিআর গাবাই রায় খতিয়ে দেখার আশ্বাসও দেন ৷ এরপরই এদিন পূর্ববর্তি রায় সংশোধন করল সুপ্রিম কোর্ট ৷
শীর্ষ আদালত কী কী বলল ?
- সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে, পথকুকুরদের নিয়ে তৈরি হওয়া সমস্যার পরিধি কোনও বিশেষ জায়গার মধ্যে আটকে নেই ৷ গোটা দেশের কাছেই এটি একটি জটিল বিষয় হিসেবে প্রতিভাত হয়েছে ৷ আর তাই এই মামলায় সমস্ত রাজ্য এবং কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলকে যুক্ত করার নির্দেশ দিয়েছে আদালত ৷ একই সঙ্গে, সুপ্রিম কোর্ট পথকুকুরের সঙ্গে সম্পর্কিত সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য একটি জাতীয় নীতি প্রণয়নের উপরও জোর দিয়েছে।
- সুপ্রিম কোর্ট পূর্ববর্তী আদেশ সংশোধন করে এও জানিয়েছে, পথকুকুরদের জীবাণুমুক্তকরণ এবং টিকাদানের পরে তাদের একই এলাকায় ছেড়ে দেওয়া হবে। কর্পোরেশনকে কুকুরদের খাবার দেওয়ার জায়গা তৈরি করারও নির্দেশ দিয়েছে শীর্ষ আদালত ৷ পাশাপাশি আদালতের তরফে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, কুকুরদের রাস্তায় খাওয়ানো যাবে না। তার জন্য পৃথক ব্যবস্থা করতে হবে ৷
- সুপ্রিম কোর্ট আরও জানিয়েছে, সমস্ত রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলকে এই বিষয়ে আদালতের দ্বারস্থ হতে হবে ৷ বেওয়ারিশ কুকুরের সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয়গুলির উপর একটি জাতীয় নীতি প্রণয়নের জন্য তাদের পরামর্শ জানিয়ে হলফনামাও জমা দিতে হবে।
