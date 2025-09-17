এসবিআই ব্যাঙ্কে ডাকাতি ! 20 কেজি সোনা, এক কোটি টাকা লুট
সেনাদের মতো মুখে মাস্ক পড়ে পিস্তল হাতে ব্যাঙ্ক কর্মীদের বেঁধে রেখে এক কোটি টাকা এবং 20 কেজি সোনা নিয়ে পালাল ডাকাতরা ৷
Published : September 17, 2025 at 2:40 PM IST
বিজয়াপুরা (কর্ণাটক), 17 সেপ্টেম্বর: স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ায় (এসবিআই) ডাকাতি ৷ মুখে মাস্ক পড়ে পিস্তল হাতে ব্যাঙ্ক কর্মীদের বেঁধে রেখে এক কোটি টাকা এবং 20 কেজি সোনা নিয়ে পালাল ডাকাতরা ৷ ঘটনাটি ঘটেছে কর্ণাটকের বিজয়াপুরা জেলার চাদচানা শহরে এসবিআই ব্যাঙ্কের শাখায় ৷ ঘটনাচক্রে গত 4 মাসে বিজয়াপুরা এলাকায় এই নিয়ে দ্বিতীয় ব্যাঙ্ক ডাকাতির ঘটনা ঘটল ৷
পুলিশ সূত্রে খবর, মঙ্গলবার সন্ধ্য়া সাড়ে 6টা নাগাদ সেনাদের মতো মুখে মাস্ক পড়ে পিস্তল-সহ একাধিক অস্ত্র হাতে ব্যাঙ্কে ঢুকে পড়ে একদল ডাকাত ৷ ভয় দেখিয়ে ব্যাঙ্কের ম্য়ানজার-সহ অন্যান্য় কর্মীদের চেয়ারের সঙ্গে বেঁধে ব্যাঙ্কে রীতিমতো তাণ্ডব চালায় তারা ৷ এরপর 20 কেজি সোনা এবং এক কোটি টাকা নিয়ে পালিয়ে যায় ডাকাতের দল ৷
ভরসন্ধ্যায় ডাকাতির খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছন বিজয়াপুরা থানার এসপি লক্ষ্মণ নিমবার্গি এবং বাকি শীর্ষ পুলিশকর্মীরা ৷ তদন্ত শুরু করেন তাঁরা ৷ ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্তের জন্য ঘটনাস্থলে পৌঁছয় কর্ণাটক পুলিশের ডগ স্কোয়াড এবং ফিঙ্গারপ্রিন্ট বিশেষজ্ঞদের দল ৷ তদন্তের জন্য ইতিমধ্যেই ব্য়াঙ্ক ও সংলগ্ন এলাকার সমস্ত সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করা হয়েছে ৷ সেই সঙ্গে, ব্যাঙ্ককর্মীদেরও জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে ৷ এদিকে, ডাকাতির খবর ছড়িয়ে পড়তেই ব্যাঙ্কের সামনে ভিড় জমান স্থানীয়রা ৷
ঘটনাস্থল পরিদর্শনের পর এসপি বলেন, "ব্যাঙ্ক থেকে নগদ টাকা এবং সোনা চুরির খবর পাওয়ার পরই আমরা ঘটনাস্থলে পৌঁছয় । ঠিক কত পরিমাণ টাকা এবং সোনার অলঙ্কার চুরি হয়েছে, সেই সম্পর্কে কোনও স্পষ্ট তথ্য নেই । তদন্ত চলছে । ব্যাঙ্কের ঊর্ধ্বতন কর্তারা ডেকে পাঠানো হয়েছে ৷ তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদের পরই এই বিষয়ে স্পষ্ট তথ্য পাওয়া যাবে ।"
তবে দায়ের করা অভিযোগ অনুযায়ী, ব্যাঙ্ক থেকে প্রায় 20 কেজি সোনা এবং প্রায় 1 কোটি নগদ টাকা লুট করা হয়েছে । পুলিশের অনুমান, ডাকাতরা মহারাষ্ট্রে পালিয়ে যেতে পারে । তাঁদের প্রাথমিক অনুমান, হুলাজান্তি রুট দিয়ে চাদচানা শহর থেকে পালিয়ে গিয়েছে ।
উল্লেখ্য, মে মাসের শুরুতে বিজয়াপুরা জেলার মানাগুলি এলাকার কানারা ব্যাঙ্কে ডাকাতির ঘটনা ঘটে ৷ ব্যাঙ্কের লকার থেকে 5 লক্ষ 20 হাজার 450 টাকা নগদ এবং 58.97 কেজি সোনার গয়না লুট করা হয় ৷ লুট যাওয়া গয়নার মূল্য আনুমানিক 53.26 কোটি টাকা ৷ তদন্ত শুরুর পর এই ঘটনায় জড়িত 15 জনকে গ্রেফতার করে পুলিশ । সেই ঘটনার রেশ কাটতে না-কাটতেই একই জেলায় ব্যাঙ্ক ডাকাতির ঘটনা ঘটল ৷