নয়াদিল্লি, 19 অগস্ট: ভারত-রাশিয়া যৌথ অংশীদারিত্বকে আরও জোরদার করতে মঙ্গলবার তিনদিনের মস্কো সফরে গেলেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। শুল্ক নিয়ে ভারত-মার্কিন সম্পর্কের টানাপোড়েন চলছে ৷ এরই মধ্যে তাঁর সফর বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে ।
এ মাসের শুরুতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ভারতীয় পণ্যের উপর শুল্ক দ্বিগুণ করে 50 শতাংশ করেছেন ৷ যার মধ্যে রাশিয়ার অপরিশোধিত তেল কেনার জন্য অতিরিক্ত 25 শতাংশ জরিমানাও যোগ হয়েছে । আর এরপরই মঙ্গলবার বিদেশ মন্ত্রকের তরফে জয়শঙ্করের রাশিয়া সফরের কথা ঘোষণা করা হয়েছে ৷
বিদেশমন্ত্রক এক সংক্ষিপ্ত বিবৃতিতে জানিয়েছে, বুধবার অনুষ্ঠিত হতে চলা ভারত-রাশিয়া বাণিজ্য, অর্থনৈতিক, বৈজ্ঞানিক, প্রযুক্তিগত এবং সাংস্কৃতিক সহযোগিতা সংক্রান্ত 26তম অধিবেশনের সহ-সভাপতিত্ব করবেন বিদেশমন্ত্রী । জয়শঙ্কর এবং রাশিয়ার বিদেশমন্ত্রী সের্গেই ল্যাভরভ ইউক্রেনে শান্তি ফিরিয়ে আনার জন্য ট্রাম্প প্রশাসনের সর্বশেষ উদ্যোগগুলি নিয়েও আলোচনা করবেন বলে আশা করা হচ্ছে ।
Thank my friend, President Putin, for his phone call and for sharing insights on his recent meeting with President Trump in Alaska. India has consistently called for a peaceful resolution of the Ukraine conflict and supports all efforts in this regard. I look forward to our…— Narendra Modi (@narendramodi) August 18, 2025
ওই বিবৃতিতে আরও বলে হয়েছে, এই রাশিয়া সফরে জয়শঙ্কর দ্বিপাক্ষিক বিষয়গুলি নিয়ে পর্যালোচনা করবেন ৷ আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বিষয়গুলি নিয়েও রাশিয়ার বিদেশমন্ত্রীর সঙ্গে ভারতের দৃষ্টিভঙ্গি ভাগ করে নেবেন ৷ এই সফরের প্রধান লক্ষ্য ভারত-রাশিয়ার কৌশলগত অংশীদারিত্বকে দীর্ঘস্থায়ী এবং আরও জোরদার করা ৷
জয়শঙ্করের মস্কো সফরের সময়টাও কম তাৎপর্যপূর্ণ নয় ৷ আমেরিকা এখন রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের অবসান ঘটিয়ে পারস্পরিক শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করছে। সপ্তাহখানেক আগে ট্রাম্প আলাস্কায় রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে বৈঠক করেছিলেন ৷ তারপর ভারতীয় সময় সোমবার রাতে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি এবং ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের নেতাকে ওয়াশিংটনে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন ।
ওই বৈঠকের পর ট্রাম্প বলেন, তিনি যুদ্ধ বন্ধ করার উপায় নিয়ে আলোচনা করতে পুতিন এবং জেলেনস্কির মধ্যে মুখোমুখি বৈঠকের ব্যবস্থা করবেন । এর আগে সোমবারই পুতিন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকেও ফোন করেছিলেন ৷ সাম্প্রতিক আলাস্কা বৈঠক নিয়ে তাঁদের মধ্যে আলোচনা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী মোদি ইউক্রেনের সঙ্গে রাশিয়ার সমস্যা শান্তিপূর্ণভাবে সমাধানের জন্য ভারতের ধারাবাহিক সমর্থনের বিষয়টি আরও একবার পুতিনকে জানিয়েছেন ৷ পাশাপাশি তাঁকে ফোন করার জন্য পুতিনকে ধন্যবাদ জানান ।
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, "আমাকে ফোন করার জন্য এবং আলাস্কায় প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সঙ্গে তাঁর সাম্প্রতিক বৈঠক সম্পর্কে জানানোর জন্য বন্ধু প্রেসিডেন্ট পুতিনকে ধন্যবাদ । ভারত ধারাবাহিকভাবে ইউক্রেন সংঘাতের শান্তিপূর্ণ সমাধানের আহ্বান জানিয়েছে ৷ এই বিষয়ে সমস্ত প্রচেষ্টাকে আমরা সমর্থন করি ৷ "