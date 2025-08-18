নয়াদিল্লি, 18 অগস্ট: আলাস্কায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে কী কী বিষয়ে কথা হল তা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে জানালেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ৷ সোশাল মিডিয়ায় প্রধানমন্ত্রী জানান, পুতিন তাঁকে ফোন করে ইউক্রেন যুদ্ধ শেষ করা নিয়ে আলাস্কায় কী আলোচনা হয়েছে সেটা বলেছেন ৷
পুতিন যখন মোদিকে ফোন করলেন তার কয়েকঘণ্টা পরই হোয়াইট হাউজে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির সঙ্গে বৈঠক করবেন ট্রাম্প ৷ এদিন হোয়াইট হাউজে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের কমপক্ষে পাঁচটি দেশের নেতারাও হাজির থাকবেন ৷ তাঁদের সঙ্গে কথা বলার আগে জেলেনস্কির সঙ্গে আলাদা করে প্রায় 15 মিনিট কথা বলবেন প্রেসিডেন্ট ৷ তার ঠিক আগে পুতিনের মোদিকে ফোন অবশ্যই তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে কূটনৈতিক মহল ৷
Thank my friend, President Putin, for his phone call and for sharing insights on his recent meeting with President Trump in Alaska. India has consistently called for a peaceful resolution of the Ukraine conflict and supports all efforts in this regard. I look forward to our…— Narendra Modi (@narendramodi) August 18, 2025
এক্স হ্যান্ডেলের পোস্টে মোদি লেখেন, "আমার বন্ধু পুতিনকে ধন্যবাদ জানাই ৷ তিনি আমায় ফোন করে মার্কিন প্রেসিডেন্টের সঙ্গে তাঁর সাম্প্রতিক বৈঠকের কথা জানিয়েছেন ৷ আমরা প্রথম থেকেই ইউক্রেন সংঘাতের সমাধান চেয়ে এসেছে ৷ শান্তি স্থাপন করতে এখনও পর্যন্ত যে সমস্ত উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে তার আমরা প্রশংসাও করেছি ৷ আমি আশা করি শান্তি স্থাপন করতে আগামিদিনে আর সদর্থক আলোচনা হবে ৷ "
ঠিক তিনদিন আগে ভারতীয় সময় শুক্রবার গভীর রাতে সাম্প্রতিককালের অন্যতম চর্চিত বৈঠক হয় ট্রাম্প আর পুতিনের মধ্যে ৷ প্রায় তিনঘণ্টায় এই বৈঠকে ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধ করা নিয়ে কোনও সমাধান সূত্র না বেরলেও ইতিবাচক আলোচনা হয়েছে বলে জানান দুই নেতা ৷ পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে দু'জনেই জানান, কোন পথে সমস্যার সমাধান সম্ভব তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে ৷ ট্রাম্প জানান, মাত্র কয়েকটি বিষয়ে সম্মত হতে না পারায় যুদ্ধ এখনই বন্ধ করা যাচ্ছে না ৷ পুতিন জানান, এবার ট্রাম্পের সঙ্গে তাঁর বৈঠক হবে মস্কোয় ৷
এদিকে, জেলেনস্কি থেকে শুরু করে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের নেতাদের সঙ্গে বৈঠকের আগে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে নয়া বার্তা দিয়েছেন ট্রাম্প ৷ রবিবার 'ট্রুথ সোশালে তিনি লেখেন, যুদ্ধে ইতি টানবেন নাকি চালিয়ে যাবেন, সেই সিদ্ধান্ত নেবেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি ৷ তবে রাশিয়ার অধিকৃত ক্রিমিয়া ফেরত পাওয়া এবং ন্যাটো-তে যোগদানের স্বপ্ন, কোনওটাই পূরণ হবে না ৷ চাইলে রাশিয়ার সঙ্গে দীর্ঘ যুদ্ধে এখনই ইতি টানতে পারেন প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি ৷ আবার যুদ্ধ চালিয়েও যেতে পারেন ৷" এরপর প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামাকে খোঁচা দিয়ে ইউক্রেনের উদ্দেশ্যে ট্রাম্পের স্পষ্ট বার্তা, "তবে ওবামার দেওয়া ক্রিমিয়া আর ফেরত পাবে না ইউক্রেন ৷ আর ন্যাটো-তেও ঢুকতে পারবে না তারা ৷ কিছু জিনিস অপরিবর্তনশীল ৷"