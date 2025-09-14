হরিদ্বারে অস্থি বিসর্জন করে ফেরার পথে বিপত্তি ! দুর্ঘটনায় মৃত 7

হরিদ্বারে অস্থি বিসর্জন করে ফেরার পথে বিপত্তি ! দুর্ঘটনায় মৃত 7
দুর্ঘটনায় নিহত সকলেই হরিদ্বারে অস্থি বিসর্জন করতে গিয়েছিলেন ৷ সেই অনুষ্ঠান শেষে বাড়ি ফিরছিলেন সকলে ৷
চাকসু (জয়পুর), 14 সেপ্টেম্বর: বড় দুর্ঘটনা রাজস্থানের রাজধানী জয়পুরের শিবদাসপুরা থানা এলাকায়। জানা গিয়েছে থানার কাছেই প্রহ্লাদপুরার কাছে রিং রোডের নীচে একটি গাড়ি ড্রেনে পড়ে যায়। দুর্ঘটনায় গাড়িতে থাকা সাতজনের ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়।
জানা গিয়েছে, দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়িটিতে থাকা সকলেই হরিদ্বার থেকে জয়পুর ফিরছিলেন। ঘটনাটি শনিবার গভীর রাতে হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে ৷ যদিও দুর্ঘটনার খবর রবিবার জানতে পারে পুলিশ ৷ জানা গিয়েছে, এদিন দুপুর সাড়ে 12টার দিকে এক যুবক গাড়িটিকে ড্রেনের মধ্যে পড়ে থাকতে দেখে পুলিশকে খবর দেয়। এরপর পুলিশ এসে গাড়িটি উদ্ধার করে ৷
পুলিশের তথ্য অনুযায়ী, দুর্ঘটনায় নিহত সকলেই হরিদ্বারে গিয়েছিল অস্থি বিসর্জন করতে ৷ সেই অনুষ্ঠান শেষে বাড়ি ফিরছিলেন সকলে, সেই সময় এখানে এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে। চাকসুর এসিপি সুরেন্দ্র সিং এবং শিবদাসপুরা থানার অফিসার সুরেন্দ্র কুমার সাইনি ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন ৷ পুলিশ জানিয়েছে, নিহতদের মধ্যে তিনজন পুরুষ, দুই মহিলা এবং দুই শিশু রয়েছে। নিহতদের মধ্যে রামরাজ বৈষ্ণব, স্ত্রী মধু, তাঁদের ছেলে রুদ্র, তাঁদেরই আত্মীয় কালুরাম, তাঁর স্ত্রী সীমা, ছেলে রোহিত এবং গজরাজ রয়েছে। নিহতরা জয়পুরের ফুলিয়াবাস কেকরি এবং ভাটিকার বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে।
খবর পেয়ে ডিসিপি দক্ষিণ রাজর্ষি রাজ ভার্মা এবং অন্যান্য আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে পৌঁছন। গাড়িটি ড্রেন থেকে বের করে মৃতদের দেহ মর্গে নিয়ে যায় পুলিশ ৷ নিহতদের আত্মীয়দের খবর দেওয়া হয়েছে বলেও পুলিশ জানিয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, রিং রোডের নীচে আন্ডারপাসে প্রবল জল জমার কারণে গাড়িটি বুঝতে না পেরেই ড্রেনে উল্টে যায়।