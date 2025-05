ETV Bharat / bharat

আরজেডি থেকে বহিষ্কৃত তেজ প্রতাপ, বড় ছেলেকে দল-পরিবার থেকে 'তাড়ালেন' লালু - TEJ PRATAP EXPELLED FROM RJD

সুখের দিন, লালু প্রসাদের সঙ্গে বড় ছেলে তেজ প্রতাপ যাদব ( ইটিভি ভারত )

Published : May 25, 2025 at 3:56 PM IST | Updated : May 25, 2025 at 5:17 PM IST

পটনা, 25 মে: নিজের বড় ছেলেকে দল থেকে বহিষ্কার করলেন আরজেডি প্রধান লালুপ্রসাদ যাদব ৷ শুধু দলই নয়, তেজ প্রতাপকে পরিবার থেকেও ত্যাজ্য করেছেন বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ৷ শনিবার তেজ প্রতাপ তাঁর সোশাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টে তাঁর প্রেমিকা অনুষ্কা যাদবের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ মুহূর্তের ছবি পোস্ট করে লেখেন, গত 12 বছর ধরে অনুষ্কার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক রয়েছে ৷ এনিয়ে বিহারের রাজনীতিতে শোরগোল পড়ে যায় ৷ প্রেমিকা অনুষ্কার সঙ্গে ছবি পোস্ট ও ডিলিট: তেজ প্রতাপ যাদব এখন মলদ্বীপে ছুটি কাটাচ্ছেন ৷ শনিবার সন্ধ্যা 6টা 22 মিনিটে তেজ প্রতাপ নিজের ফেসবুক অ্যাকাউন্টে প্রেমিকা অনুষ্কা যাদবের সঙ্গে ছবিগুলি পোস্ট করেন ৷ তিনি লেখেন, "আমি তেজ প্রতাপ যাদব এবং আমার সঙ্গে যিনি এই ছবিতে রয়েছেন, তিনি অনুষ্কা যাদব ! আমরা গত 12 বছর ধরে একে অপরকে জানি এবং ভালোবাসি ৷ গত 12 বছর ধরে আমরা প্রেমের সম্পর্কে রয়েছি ৷" 16 মিনিট পরেই ওই ছবিগুলি মুছে ফেলেন তিনি ৷ ফের 10 মিনিট পরে 6টা 32 মিনিটে আবারও একই ছবি-লেখা পোস্ট করেন ৷ তেজ প্রতাপ যাদবের ফেসবুক পোস্ট (সংগৃহীত) রাত ন'টার কিছু পরে প্রেমিকা অনুষ্কার সঙ্গে ছবি-লেখা সব মুছে দেন তেজ প্রতাপ ৷ এক্স হ্যান্ডেলে তিনি জানান তাঁর ফেসবুক অ্যাকাউন্ট হ্যাক করা হয়েছে ৷ লালু প্রসাদের বড় ছেলে এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, "আমার সোশাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম হ্যাক করা হয়েছে ৷ আমার ছবিগুলিকে এডিট করে আমায় ও আমার পরিবারকে সমস্যায় ফেলা হচ্ছে ৷ আমাদের বদনাম করা হচ্ছে ৷ আমার অনুগামীদের কাছে আবেদন, তাঁরা যেন সতর্ক থাকেন ৷ ভুয়ো খবরে কান দেবেন না ৷"

তেজ প্রতাপের প্রথম বিয়ে: এদিকে তেজ প্রতাপের ফেসবুকে ঐশ্বর্যার সঙ্গে ছবি পোস্টের পর সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা নাগাদ হিন্দুস্তানি আওয়াম মোর্চা (হাম) তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জিতন রাম মাঝি তেজ প্রতাপের প্রথম বিয়ে নিয়ে লালু প্রসাদ যাদবকে কড়া আক্রমণ শানান ৷ 2018 সালের 12 মে বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী দারোগা প্রসাদ রাইয়ের নাতনি ঐশ্বর্যা রাইয়ের সঙ্গে তেজ প্রতাপের বিয়ে হয় ৷ ঐশ্বর্যার বাবা চন্দ্রিকা রাই সেই সময় আরজেডি বিধায়ক এবং বিহারের মন্ত্রী ছিলেন ৷ সাত বছর আগে হওয়া ওই হাই-প্রোফাইল বিয়ে ছ'মাসও টেকেনি ৷ ওই বছরেরই ডিসেম্বরে তেজ প্রতাপ ও ঐশ্বর্যার ডিভোর্সের মামলা শুরু হয় ৷ বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী রাবড়ি দেবীর বড় পুত্রবধূ ঐশ্বর্যা রাই শ্বশুরবাড়ির বিরুদ্ধে অত্যাচার ও মারধরের অভিযোগ তোলেন ৷ দু'জনের বিবাহ বিচ্ছেদের মামলার নিষ্পত্তি এখনও হয়নি ৷ এই সম্পর্কের টানাটানিতে আরজেডি নেতা চন্দ্রিকা রাই আরজেডি ছেড়ে বেরিয়ে আসেন ৷ মেয়েকে হেনস্থার অভিযোগ তুলে তিনি রাজনৈতিক ও আইনি পথে এর প্রতিশোধ নেবেন বলেও হুঁশিয়ারি দেন ৷ এর মধ্যে 24 মে তেজ প্রতাপ ফেসবুকে দাবি করেন যে তাঁর ও অনুষ্কার সম্পর্ক 12 বছরের ৷ তাই অনুষ্কার সঙ্গে সম্পর্কে থেকেও তেজ প্রতাপ 2018 সালে ঐশ্বর্যাকে বিয়ে করেন বলে অভিযোগ তুলেছে বিরোধী শিবির ৷ এই ঘটনায় লালু-বিরোধী জিতন রাম মাঝি এক্স হ্যান্ডেলে লালু যাদবের পরিবারকে প্রশ্ন করেন, "দারোগাবাবুর নাতনি ঐশ্বর্যার সঙ্গে লালু যাদবের পরিবার যা করেছে, আসন্ন বিহার নির্বাচনে রাজ্যের প্রত্যেক মহিলা তার প্রতিশোধ নেবে ৷ তেজ প্রতাপ যখন একজনের সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে ছিলেন, তাহলে সেই সময় আরেকটি মেয়ের জীবন নষ্ট করার অধিকার লালু পরিবারকে কে দিয়েছে ? এমন নয় তো কোনও 'সিনহা'র চক্করে লালু পরিবার অনুষ্কা যাদবের জীবনও নষ্ট করে দেবে ? দেশের সামনে এর জবাব লালু পরিবারকে দিতে হবে ৷" আরজেডি প্রধান লালু প্রসাদ যাদবের পোস্ট: এরপর রবিবার দুপুরে এক্স হ্যান্ডেলে লালু প্রসাদ যাদব জানান, ছেলের দায়িত্বজ্ঞানহীন আচরণের জন্য এই পদক্ষেপ করা হয়েছে ৷ "এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, যে তাঁকে দল এবং পরিবার- দুই থেকেই বের করে দিয়েছি ৷ " "ব্যক্তিগত জীবনে নৈতিক মূল্যবোধকে অবহেলা করলে তা সামাজিক ন্যায়ের জন্য সামগ্রিক লড়াইকে দুর্বল করে দেয় ৷ আমার বড় ছেলের কাজকর্ম, জনমানসে আচরণ এবং দায়িত্বজ্ঞানহীন ক্রিয়াকলাপ আমাদের পরিবারের মূল্যবোধ ও চিরাচরিত প্রথার সঙ্গে মেলে না ৷ তাই এই পরিস্থিতিতে আমি তাঁকে দল এবং পরিবার থেকে বিতাড়িত করলাম ৷ এখন থেকে দল বা পরিবার, কোথাও তাঁর কোনও ভূমিকা রইল না ৷ দল থেকে 6 বছরের জন্য বহিষ্কার করা হল ৷" তিনি আরও লেখেন, "নিজের জীবনের ভালো-মন্দ এবং গুণ-দোষ এসব বোঝার ক্ষমতা রয়েছে তাঁর ৷ যাঁরা তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক রাখবেন, তাঁরা নিজেরা সিদ্ধান্ত নেবেন ৷ আমি সবসময় সমাজে চক্ষুলজ্জাকে মান্যতা দিয়ে এসেছি ৷ পরিবারের অনুগত সদস্যরাও তা করেছেন এবং তাঁরা জনজীবনে তা অনুসরণ করেই চলেন ৷ ধন্যবাদ ৷" 'ঠুমকা নাচো, না-হলে সাসপেন্ড হয়ে যাবে', পুলিশকে আদেশ তেজ প্রতাপের !

Last Updated : May 25, 2025 at 5:17 PM IST