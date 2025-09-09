দুর্গাপুজা-রামলীলায় বিনামূল্যে বিদ্যুৎ ! সহজ শর্তে বড় ঘোষণা দিল্লি সরকারের

দুর্গাপুজা-রামলীলায় বিনামূল্যে বিদ্যুৎ ! সহজ শর্তে বড় ঘোষণা দিল্লি সরকারের
দিল্লি সরকার দুর্গাপূজা এবং রামলীলা আয়োজনের জন্য প্রতিটি আয়োজককে 1200 ইউনিট পর্যন্ত বিদ্যুৎ বিনামূল্যে সরবরাহ করবে।
Published : September 9, 2025 at 9:44 PM IST
নয়াদিল্লি, 9 সেপ্টেম্বর: দিল্লিতে প্রথমবার ! দিল্লি সরকার দুর্গাপূজা এবং রামলীলা আয়োজনের জন্য প্রতিটি আয়োজককে 1200 ইউনিট পর্যন্ত বিদ্যুৎ বিনামূল্যে সরবরাহ করবে। বিদ্যুৎ মিটার স্থাপনের জন্য মাত্র 25 শতাংশ সিকিউরিটি ডিপোজিট দিতে হবে। সমস্ত জায়গাতেই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, ফগিং, জলের ট্যাঙ্কার, স্বাস্থ্য সুবিধা, অ্যাম্বুলেন্স, টয়লেট, ফায়ার টেন্ডার, পার্কিং নিরাপত্তা এবং ট্র্যাফিক ব্যবস্থাপনার জন্যও যথাযথ ব্যবস্থা করা হবে। জেলা পর্যায়ে ডিএম অফিসে একটি ব্যবস্থা তৈরি করা হবে, যেখান থেকে সমস্ত আয়োজকরা সকল ধরণের এনওসি পেতে সক্ষম হবেন। সিঙ্গেল উইন্ডো এনওসি সিস্টেম পুজো এবং রামলীলার অনুমতি প্রক্রিয়াকে সহজ এবং দ্রুততর করবে।
শনিবার দিল্লি সচিবালয়ে অনুষ্ঠিত এক বিশেষ বৈঠকের পর মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্ত এই ঘোষণা করেন। এই বৈঠকে দিল্লিজুড়ে রামলীলা এবং দুর্গাপূজা কমিটির আয়োজক ও কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। বিদ্যুৎমন্ত্রী আশিস সুদ এবং শিল্প ও সংস্কৃতি মন্ত্রী কপিল মিশ্র ছাড়াও, দিল্লি সরকারের মুখ্য সচিব, ডিডিএর ভাইস চেয়ারম্যান, এমসিডির কমিশনার, ঊর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তা, কয়েকটি জেলার ডিএম এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিভাগের ঊর্ধ্বতন কর্তারাও উপস্থিত ছিলেন।
শনিবার মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্ত বলেন যে, দিল্লি সরকার ধর্মীয় বিশ্বাসকে সম্মান করে এবং ঐতিহ্য সংরক্ষণের পাশাপাশি জনসাধারণের সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তিনি আশ্বাস দেন যে প্রাঙ্গণে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং নিরাপত্তার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হবে। এছাড়াও, যেকোনও অভিযোগ বা সমস্যা সমাধানের জন্য একটি বিশেষ কমিটি গঠন করা হয়েছে। তিনি বলেন, দিল্লি সরকার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং ঐতিহ্যের প্রচারে সম্ভাব্য সকল সহায়তা অব্যাহত রাখবে।
মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্ত আয়োজকদের কাছে তাদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সামাজিক বার্তা ছড়িয়ে দেওয়ার আবেদন জানিয়েছেন যাতে মানুষ সচেতন হয় এবং দিল্লির প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে। মুখ্যমন্ত্রী আয়োজকদের কাছে আবেদন করেছেন যে, তারা যেন তাদের অনুষ্ঠানটি 17 সেপ্টেম্বর থেকে 2 অক্টোবর, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জন্মদিনে অনুষ্ঠিত সেবা পখওয়াড়ার সঙ্গে যুক্ত করেন। তিনি বলেন, শহরে দীপাবলি উদযাপনও জাঁকজমকপূর্ণ হবে। রামের আগমনের প্রস্তুতি জাঁকজমকপূর্ণ হবে, যার মধ্যে থাকবে নাগরিকদের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের জিএসটি প্রকল্প এবং দিল্লি সরকারের সহায়তা। উৎসবে এই বিপুল ছাড়ের পরিবর্তে কমপক্ষে একদিনের জন্য ভেন্যুতে একটি স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা এবং সরকারের তৈরি একটি প্রদর্শনী অন্তর্ভুক্ত করার আহ্বান জানানো হয়েছে।