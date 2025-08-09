Essay Contest 2025

'মৃত্যুঞ্জয়' বলবিন্দর, উত্তরকাশী বিপর্যয়ে তাঁকেই দেখা গিয়েছিল ভেসে যাওয়ার ভিডিয়োয় - UTTARKASHI DISASTER

মেঘ ভাঙা বৃষ্টির জেরে হড়পা বান ৷ প্রকৃতির রুদ্ররূপে উত্তরকাশীর ধরলি গ্রামের অবস্থা ভাঙাচোরা ৷ দিন চারেক আগে তাণ্ডবলীলার মাঝে কীভাবে বেঁচে ফিরলেন বলবিন্দর ?

UTTARKASHI DISASTER
'মৃত্যুঞ্জয়' বলবিন্দর (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 9, 2025 at 2:52 PM IST

ধরলি, 9 অগস্ট: উত্তরকাশী জেলার ধরলি গ্রাম ৷ হড়পা বানে ধুয়ে মুছে একপ্রকার সাফ হয়ে গিয়েছে আস্ত একটা গ্রাম। গত 5 অগস্ট দুপুর একটা নাগাদ প্রকৃতি রোষের কবলে পড়ে গ্রামটি ৷ মেঘভাঙা বৃ্ষ্টির জেরে হড়পা বানে তীব্র গতিতে নেমে আসা কাদা-পাথরের স্রোতের মধ্যে চোখের পলকে মিশে যায় পাহাড়ের ঢালে থাকা একাধিক বাড়ি। ওই অবস্থার মধ্যে কীভাবে বেঁচে ফিরলেন গ্রামবাসী বলবিন্দর সিং পানওয়ার ? গ্রাউন্ড জিরো থেকে ইটিভি ভারত তুলে ধরল 'মৃত্যুঞ্জয়ের' অভিজ্ঞতার কথা ৷

কথায় আছে, 'জন্ম, মৃত্যু, বিয়ে তিন বিধাতা নিয়ে ৷' জীবনের এই তিনটি পর্যায় কখন আসে তা কেউ আগে থেকে ভাবতে পারেন না ৷ তবে মৃত্যু কীভাবে এক মুহূর্তের মধ্যে জীবনের সবকিছু তছনছ করে দিতে পারে তার উদাহরণ 5 অগস্ট প্রকৃতির তাণ্ডব ৷ ক্ষীরগঙ্গা নদীর ভয়াবহ রূপ উত্তরাখণ্ডের ধরলি গ্রামকে এক লহমায় জনশূন্য করে দিয়েছে। হাসি-খুশির পরিবেশ এক মুহূর্তে আর্তনাদ ও চিৎকারে বদলে গিয়েছে ৷

উত্তরকাশী বিপর্যয়ে বলবিন্দরকে দেখা গিয়েছিল ভেসে যাওয়ার ভিডিয়োয় (ইটিভি ভারত)

ধরলি এখন নিশ্চিহ্ন -

আমরা সকলেই অল্প-বিস্তর সেই দৃশ্য খবরের মাধ্যমে বা সোশাল মিডিয়ায় দেখেছি ৷ 39 সেকেন্ডে একটি সম্পূর্ণ জনবসতি ধ্বংস হয়ে গিয়েছে ৷ খেলনা-বাড়ির মতো ধসে পড়েছে একের পর এক বহুতল থেকে ছোট বাড়ি। যাত্রী-সহ গাড়ি ভেসে গিয়েছে জলে। আগ্রাসী ওই জলের তোড়ে কত মানুষ যে কোথায় ছিটকে গিয়েছেন, তার হিসেব নেই। খাতায় কলমে মৃতের সংখ্যা 8। নিখোঁজ শতাধিক।

UTTARKASHI DISASTER
উত্তরকাশীর বিপর্যয়ের সেই ধরলি গ্রাম (পিটিআই)

বেঁচে গিয়েছেন বলবিন্দর -

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, প্রায় সাড়ে বারো হাজার ফুট ওপর থেকে প্রায় 45 কিমি বেগে উত্তরাখণ্ডের এই গ্রামের ওপর নেমে এসেছে হড়পা বান। মৃত্যুপুরী ধরলি গ্রামের পাশেই সেদিন একটি মেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছিল ৷ বিপুল সংখ্যক মানুষ সেখানে উপস্থিত ছিলেন। কে জানত পর মুহূর্তে কী ঘটতে চলেছে ! এক গ্রামবাসী বলবিন্দর সিং পানওয়ার ওই মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছেন ৷ তাঁর মুখে চোখে আতঙ্কের ছাপ ৷ দুর্যোগের দিন তাঁর কাদা-মাটি ঠেলে, ধ্বংসস্তূপ থেকে বেরিয়ে আসার দৃশ্য পুরো বিশ্ব দেখেছে। তাঁর ডানদিকের চোখের পাশে রয়েছে পোড়া দাগ ৷

UTTARKASHI DISASTER
উত্তরকাশী বিপর্যয় (পিটিআই)

ছড়িয়ে পড়া ভিডিয়োতে ছিলেন বলবিন্দর -

  • ইটিভি ভারতের তরফে তাঁকে ওই ভয়ানক অভিজ্ঞতার কথা জিজ্ঞাসা করা হলে, তিনি বলেন, "আমার গ্রাম আজ নিশ্চিহ্ন ৷ আমিই সেই ৷ যা আপনারা সকলে দেখেছেন জলের তোড়ে ভেসে যেতে ৷ কোনওরকমে হড়পা বান থেকে নিজেকে বাঁচিয়েছি ৷ যা দেখেছি তা জন্ম-জন্মান্তরেও ভুলব না ৷ সেদিন ধরলি বাজারে অবস্থিত একটি দোকানে বসেছিলাম। তখনই একটা ভয়ঙ্কর আওয়াজ শোনা যায়। এরপরই আমি দোকান থেকে লাফিয়ে পড়ি ৷ তখনই আমার উপরে এসে পড়ে ইলেকট্রিকের তার ৷ বৈদ্যুতিক ওই তারে আমার চোখের নীচে পুড়ে যায় ৷"
UTTARKASHI DISASTER
চলছে উদ্ধারকাজ (পিটিআই)
  • তিনি আরও বলেন, "আমি আশপাশে দেখি সমস্ত কিছু ভেসে চলে যাচ্ছে ৷ কোথাও যে পালিয়ে বাঁচব তার কোনও উপায় ছিল না ৷ তখন এখানে একমাত্র একটি বাড়িই ছিল যা ধসে সেভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি ৷ আমি তার উপরে উঠে যায় ৷ পরে ধীরে ধীরে ওই ভবনটিও ডুবে যেতে থাকে ৷ মৃত্যুকে খুব কাছ থেকে দেখেছি ৷ ভাবি আমি এমনিও মরব ওমনিও ৷ তাই ডুবে যাওয়া ভবন থেকে পিছন দিকে ঝাঁপ দিই ৷ ওই এলাকাতেই আমার বাড়ি ছিল ৷ পরিবারের সদস্যদের সকলকে ধ্বংসস্তুপ থেকে বার করে আনি ৷"
  • বলবিন্দরের কথায়, "ঈশ্বর আমার সহায় ছিলেন ৷ উনিই বাঁচিয়ে দিয়েছেন আমায় ৷ আমার শরীরজুড়ে কাটা-ছেঁড়ার দাগ ৷ পুরো শরীরজুড়ে ব্যথা ৷ কীভাবে বেঁচে ফিরেছি তা আমি আর ভগবান জানেন ৷"

