ধরলি, 9 অগস্ট: উত্তরকাশী জেলার ধরলি গ্রাম ৷ হড়পা বানে ধুয়ে মুছে একপ্রকার সাফ হয়ে গিয়েছে আস্ত একটা গ্রাম। গত 5 অগস্ট দুপুর একটা নাগাদ প্রকৃতি রোষের কবলে পড়ে গ্রামটি ৷ মেঘভাঙা বৃ্ষ্টির জেরে হড়পা বানে তীব্র গতিতে নেমে আসা কাদা-পাথরের স্রোতের মধ্যে চোখের পলকে মিশে যায় পাহাড়ের ঢালে থাকা একাধিক বাড়ি। ওই অবস্থার মধ্যে কীভাবে বেঁচে ফিরলেন গ্রামবাসী বলবিন্দর সিং পানওয়ার ? গ্রাউন্ড জিরো থেকে ইটিভি ভারত তুলে ধরল 'মৃত্যুঞ্জয়ের' অভিজ্ঞতার কথা ৷
কথায় আছে, 'জন্ম, মৃত্যু, বিয়ে তিন বিধাতা নিয়ে ৷' জীবনের এই তিনটি পর্যায় কখন আসে তা কেউ আগে থেকে ভাবতে পারেন না ৷ তবে মৃত্যু কীভাবে এক মুহূর্তের মধ্যে জীবনের সবকিছু তছনছ করে দিতে পারে তার উদাহরণ 5 অগস্ট প্রকৃতির তাণ্ডব ৷ ক্ষীরগঙ্গা নদীর ভয়াবহ রূপ উত্তরাখণ্ডের ধরলি গ্রামকে এক লহমায় জনশূন্য করে দিয়েছে। হাসি-খুশির পরিবেশ এক মুহূর্তে আর্তনাদ ও চিৎকারে বদলে গিয়েছে ৷
ধরলি এখন নিশ্চিহ্ন -
আমরা সকলেই অল্প-বিস্তর সেই দৃশ্য খবরের মাধ্যমে বা সোশাল মিডিয়ায় দেখেছি ৷ 39 সেকেন্ডে একটি সম্পূর্ণ জনবসতি ধ্বংস হয়ে গিয়েছে ৷ খেলনা-বাড়ির মতো ধসে পড়েছে একের পর এক বহুতল থেকে ছোট বাড়ি। যাত্রী-সহ গাড়ি ভেসে গিয়েছে জলে। আগ্রাসী ওই জলের তোড়ে কত মানুষ যে কোথায় ছিটকে গিয়েছেন, তার হিসেব নেই। খাতায় কলমে মৃতের সংখ্যা 8। নিখোঁজ শতাধিক।
বেঁচে গিয়েছেন বলবিন্দর -
বিশেষজ্ঞরা বলছেন, প্রায় সাড়ে বারো হাজার ফুট ওপর থেকে প্রায় 45 কিমি বেগে উত্তরাখণ্ডের এই গ্রামের ওপর নেমে এসেছে হড়পা বান। মৃত্যুপুরী ধরলি গ্রামের পাশেই সেদিন একটি মেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছিল ৷ বিপুল সংখ্যক মানুষ সেখানে উপস্থিত ছিলেন। কে জানত পর মুহূর্তে কী ঘটতে চলেছে ! এক গ্রামবাসী বলবিন্দর সিং পানওয়ার ওই মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছেন ৷ তাঁর মুখে চোখে আতঙ্কের ছাপ ৷ দুর্যোগের দিন তাঁর কাদা-মাটি ঠেলে, ধ্বংসস্তূপ থেকে বেরিয়ে আসার দৃশ্য পুরো বিশ্ব দেখেছে। তাঁর ডানদিকের চোখের পাশে রয়েছে পোড়া দাগ ৷
ছড়িয়ে পড়া ভিডিয়োতে ছিলেন বলবিন্দর -
- ইটিভি ভারতের তরফে তাঁকে ওই ভয়ানক অভিজ্ঞতার কথা জিজ্ঞাসা করা হলে, তিনি বলেন, "আমার গ্রাম আজ নিশ্চিহ্ন ৷ আমিই সেই ৷ যা আপনারা সকলে দেখেছেন জলের তোড়ে ভেসে যেতে ৷ কোনওরকমে হড়পা বান থেকে নিজেকে বাঁচিয়েছি ৷ যা দেখেছি তা জন্ম-জন্মান্তরেও ভুলব না ৷ সেদিন ধরলি বাজারে অবস্থিত একটি দোকানে বসেছিলাম। তখনই একটা ভয়ঙ্কর আওয়াজ শোনা যায়। এরপরই আমি দোকান থেকে লাফিয়ে পড়ি ৷ তখনই আমার উপরে এসে পড়ে ইলেকট্রিকের তার ৷ বৈদ্যুতিক ওই তারে আমার চোখের নীচে পুড়ে যায় ৷"
- তিনি আরও বলেন, "আমি আশপাশে দেখি সমস্ত কিছু ভেসে চলে যাচ্ছে ৷ কোথাও যে পালিয়ে বাঁচব তার কোনও উপায় ছিল না ৷ তখন এখানে একমাত্র একটি বাড়িই ছিল যা ধসে সেভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি ৷ আমি তার উপরে উঠে যায় ৷ পরে ধীরে ধীরে ওই ভবনটিও ডুবে যেতে থাকে ৷ মৃত্যুকে খুব কাছ থেকে দেখেছি ৷ ভাবি আমি এমনিও মরব ওমনিও ৷ তাই ডুবে যাওয়া ভবন থেকে পিছন দিকে ঝাঁপ দিই ৷ ওই এলাকাতেই আমার বাড়ি ছিল ৷ পরিবারের সদস্যদের সকলকে ধ্বংসস্তুপ থেকে বার করে আনি ৷"
- বলবিন্দরের কথায়, "ঈশ্বর আমার সহায় ছিলেন ৷ উনিই বাঁচিয়ে দিয়েছেন আমায় ৷ আমার শরীরজুড়ে কাটা-ছেঁড়ার দাগ ৷ পুরো শরীরজুড়ে ব্যথা ৷ কীভাবে বেঁচে ফিরেছি তা আমি আর ভগবান জানেন ৷"