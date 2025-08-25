ETV Bharat / bharat

কংগ্রেস জিতলেই নির্বাচন কমিশন নিরপেক্ষ ? রাহুলকে প্রশ্ন রবিশঙ্কর প্রসাদের - RAVI SHANKAR PRASAD SLAMS RAHUL

রাহুল গান্ধি এবং আরজেডি'র তেজস্বী যাদবের তীব্র সমালোচনা করে রবিশঙ্কর প্রসাদ দাবি করেছেন, তাঁরা নির্লজ্জ ৷

Ravi Shankar Prasad Slams Rahul
রাহুল গান্ধিকে তীব্র কটাক্ষ রবিশঙ্কর প্রসাদের (ইটিভি ভারত)
পটনা, 25 অগস্ট: মিথ্যা প্রচার করে এবং নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন অভিযোগ এনে ভোটারদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে কংগ্রেস-সহ বিরোধীরা। এই ভাষাতেই আক্রমণ শানালেন বিজেপি নেতা তথা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রবিশঙ্কর প্রসাদ ৷ কটাক্ষের সুরে তিনি বলেন, "কংগ্রেস এমন ভাব করে যা দেখে মনে হয়, ওরা ভোটে জিতলেই কমিশন নিরপেক্ষ, আর উল্টোটা হলে পক্ষপাতদুষ্ট !"

লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি এবং বিহার বিধানসভার বিরোধী দলনেতা তেজস্বী যাদবের তীব্র সমালোচনা করে রবি শঙ্কর প্রসাদ দাবি করেছেন, তাঁরা নির্লজ্জ ৷ তিনি বলেন, "রাহুল গান্ধি এবং তেজস্বী যাদব ধারাবাহিকভাবে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে আক্রমণ করছেন। প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে তাঁরা যে ভাষা ব্যবহার করছেন তা একেবারেই গ্রহণযোগ্য নয়। নির্লজ্জভাবে মিথ্যা প্রচার করছেন, ভিত্তিহীন অভিযোগ তুলছেন ৷"

পটনার সাংবাদিক বৈঠক থেকে রবি শঙ্কর আরও বলেন, "2024 সালে লোকসভা নির্বাচনে সমাজবাদী পার্টি উত্তরপ্রদেশে 37টি আসন জিতেছিল ৷ 33টি আসন জিতেছিল বিজেপি ৷ কংগ্রেসের দখলে গিয়েছিল ছ'টি আসন। তখনও এই একই নির্বাচন কমিশন ছিল। মানুষ যদি বিরোধীদের ভোট দেয়, তাহলে নির্বাচন কমিশন নিরপেক্ষ আর ওরা হেরে গেলে কমিশন পক্ষপাতদুষ্ট-এই যুক্তি কি মেনে নেওয়া যায় ?"

মহারাষ্ট্রে লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেস 13টি পেয়েছিল ৷ বিজেপি ও উদ্ধব ঠাকরের শিবসেনা ন'টি করে এবং শরদ পাওয়ারের এনসিপি আটটি আসন জিতেছে। সেই দিকে ইঙ্গিত করে রবি শঙ্কর প্রসাদ প্রশ্ন করেন, "সেখানেও কি একই নির্বাচন কমিশন ছিল না ?" হিমাচল প্রদেশ এবং তেলেঙ্গানায় কংগ্রেস বিধানসভা নির্বাচনে জয়লাভ করেছে সেই বিষয়টি উল্লেখ করে তিনি বলেন, "একমাত্র কংগ্রেস জিতলেই কি নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিরপেক্ষ থাকে ?" রবি শঙ্কর প্রসাদের প্রশ্ন, "মানুষ যদি কংগ্রেসকে ভোট না দেয় তাহলে বিজেপি কী করতে পারে ? হরিয়ানা, দিল্লি এবং মহারাষ্ট্র বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি জিতেছে কারণ সেখানকার বাসিন্দারা রাহুল গান্ধির মিথ্যাচার বুঝতে পেরেছেন ৷"

বিজেপির এই প্রবীণ নেতা আরও বলেন, "আগে কংগ্রেসের বক্তব্য ছিল 'চৌকিদার চোর হ্যায়', আজ সেটাই নির্বাচন কমিশনের ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে। রাহুল গান্ধি নির্বাচন কমিশন এবং সংবাদমাধ্যম থেকে শুরু করে প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত সকলকে আক্রমণ করেছেন। কিন্তু তাঁকে বুঝতে হবে, তিনি যা খুশি তাই বলতে পারেন না ৷ দেশ তা সহ্য করবে, এমনটা আশাও করতে পারেন না ৷"

প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে অবমাননাকর ভাষা ব্যবহারের জন্য তেজস্বী যাদবেরও সমালোচনা করেন রবিশঙ্কর ৷ তিনি বলেন, "এই দেশের মানুষ নরেন্দ্র মোদিকে তিনবার প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত করেছেন। প্রধানমন্ত্রীকে মিথ্যাবাদী বলার জন্য তাঁকে ক্ষমা চাইতে হবে। তেজস্বী যাদবকে সতর্ক থাকতে হবে যেন তাঁর উপর রাহুল গান্ধির প্রভাব না পড়ে ৷ রাহুল মনে করেন, তিনি যা বলেন শুধুমাত্র সেটাই ঠিক আর বাকি সবাই ভুল! এটি ক্ষমতার লোভ ছাড়া আর কিছুই নয়। জনগণ কখনই তাঁদের ক্ষমতায় ফিরিয়ে আনবে না ৷ এনডিএ অতীতে জিতেছে এবং আগামিদিনেও জিতবে ৷"

