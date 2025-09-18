ইনাডুর সুবর্ণ জয়ন্তী ও ইটিভি'র 30 বছরপূর্তি, প্রধানমন্ত্রী সাক্ষাতে রামোজি গ্রুপের চেয়ারম্যান সিএইচ কিরণ

ইনাডুর সুবর্ণ জয়ন্তী ও ইটিভি'র 30 বছরপূর্তি, প্রধানমন্ত্রী সাক্ষাতে রামোজি গ্রুপের চেয়ারম্যান সিএইচ কিরণ
প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করলেন রামোজি গ্রুপের চেয়ারম্যান এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টর চেরুকুরি কিরণ ৷ কথা হল দীর্ঘক্ষণ ৷ মোদিকে দেওয়া হল একাধিক উপহার ৷
Published : September 18, 2025 at 8:12 PM IST
নয়াদিল্লি, 18 সেপ্টেম্বর: ইনাডুর 50 ও ইটিভি'র 30 বছরপূর্তিতে প্রধানমন্ত্রী মোদির সঙ্গে দেখা করলেন রামোজি গ্রুপের চেয়ারম্যান এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টর চেরুকুরি ৷ এই দুইয়ের পথচলাকে পাথেয় করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে স্মারক উপহার তুলে দেন চেরুকুরি কিরণ ৷ বৃহস্পতিবার নরেন্দ্র মোদির বাসভবনে সিএইচ কিরণের সঙ্গে ছিলেন ইটিভি'র সিইও কে বাপিনিডু ৷
সম্প্রতি তেলুগু সংবাদপত্র ইনাডু'র সুবর্ণ জয়ন্তী ও এবং ইটিভি'র তিন দশকের যাত্রাপথের আনন্দও ভাগাভাগি করে নেওয়া হয় এদিন ৷ সেইসঙ্গে রামোজি গ্রুপের শীর্ষস্থানীয় কর্তারাও প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।
সাক্ষাত শেষে চেরুকুরি কিরণ বলেন, "প্রধানমন্ত্রী মোদির সঙ্গে দেখা করার সুযোগ পেয়েছিলাম। ইটিভির সিইও কে বাপিনিডু আমার সঙ্গে ছিলেন ৷ সাক্ষাৎকালে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি রামোজি গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান শ্রী রামোজি রাওয়ের প্রতি তাঁর স্নেহপূর্ণ স্মৃতি ভাগ করে নেন ৷ সেইসঙ্গে পুরো রামোজি গ্রুপের জন্য শুভকামনা জানান। "
রামোজি গ্রুপের চেয়ারম্যান চেরুকুরি কিরণের মতে, "প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান প্রয়াত শ্রী রামোজি রাও গারুর সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর দেখা করার স্মৃতি স্মরণ করতে পেরে আমি খুবই খুশি ৷ পাশাপাশি, সেইসঙ্গে ইটিভির গুজরাতি ভাষায় প্রচারিত 'অন্নদাতা' অনুষ্ঠানের কথা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী তাঁর ভালোবাসা ব্যক্ত করেন ৷ চেরুকুরি কিরণ আরও জানান, এই চ্যানেলে তরফে এখনও অনুষ্ঠান চলছে ও আমরা তা তেলুগু ভাষাতেও চালিয়ে যাচ্ছি।"
বাজরা দিয়ে তৈরি সামগ্রীর একটি ব্র্যান্ড সবলা ৷ এটি রামোজি গ্রুপের ৷ সম্প্রতি এই ব্র্যান্ডটি চালু হয়েছে ৷ এদিন গ্রুপের সিএমডি সবলার বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদিকে বিস্তারিত জানান ৷ এই বিষয়ে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ মতামত জানতে চান চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর কিরণ ৷ তিনি বলেন, "এই সামগ্রী সম্পর্কে আমরা তাঁর মূল্যবান পরামর্শ জানতে চাই এবং তিনি বিনয়ের সঙ্গে সম্মতি দিয়েছেন ৷"
রামোজি গ্রুপের তেলুগু ভাষার সংবাদপত্র ইনাডু, যা গতবছর 50 বছরের (50 Years of Eenadu Golden Jubilee) গণ্ডি পেরিয়েছে ৷ অন্যদিকে, গত 30 বছর (ETV 30th Anniversary) ধরে সুদীর্ঘ পথ পেরিয়েছে ইটিভি ৷ সেই উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রীকে একাধিক উপহার তুলে দিয়েছেন তেলুগু চলচ্চিত্র প্রযোজক, ব্যবসায়ী ও মিডিয়া ব্যক্তিত্ব চেরুকুরি রামোজি রাওয়ের পুত্র চেরুকুরি কিরণ ৷ সেইসঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ কথা হয় দু'জনের মধ্যে ৷ চেরুকুরি কিরণ ও নরেন্দ্র মোদি করমর্দন করেন ৷ ইনাডু'র 50 বছর এবং ইটিভি'র 30 বছরের 'মাইলফলক' উদযাপন উপলক্ষে মোদিকে স্মারকও প্রদান করেন চেরুকুরি কিরণ ৷
উল্লেখ্য, গতবছর (2024) সততাকে পাথেয় করে দুর্নীতির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে ন্যায়বিচারের পক্ষে জোরালো সওয়াল করে চলা সংবাদপত্র ইনাডু 50 বছর অতিক্রম করেছে ৷ বছরের পর বছর ধরে, ইনাডু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে যা সমাজকে একটি দায়িত্বশীল মিডিয়া সংস্থা হিসেবে গড়ে তুলতে সাহায্য করে। তেলুগু এই সংবাদপত্র 1974 সালের 10 অগস্ট বিশাখাপত্তনমে আত্মপ্রকাশ করে ৷
অন্যদিকে, রামোজি গ্রুপের প্রথম টিভি চ্যানেল ইটিভি (তেলুগু) 1995 সালের 27 অগস্ট সালে চালু হয় ৷ দ্রুত জনপ্রিয়তার শিখরে পৌছে যেতে এই তেলেগু নেটওর্য়াকের বেশি সময় লাগেনি ৷ বিভিন্ন রকমের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দর্শকদের মন জয় করে চলেছে ইটিভি। গতমাসে এই 30 বছর পূর্তি উদযাপন হয় ৷