হায়দরাবাদ, 9 অগস্ট: আজ রাখি পূর্ণিমা ৷ দেশজুড়ে প্রতিবছর শ্রাবণ পূর্ণিমায় রাখি বন্ধন উৎসব পালিত হয়। ভাই-বোনের অটুট বন্ধনের প্রতীকের উৎসবে বোনেরা তাঁদের দাদা ও ভাইয়ের দীর্ঘায়ু, নিরাপত্তা এবং সুখের জন্য প্রার্থনা করেন । আজকের দিনে যদি এই বিশেষ কাজগুলি করেন, তাহলে দেবী লক্ষ্মীর আশীর্বাদে আপনার জীবনে সুখ-সমৃদ্ধি আসবে ৷ সেইসঙ্গে হিন্দু শাস্ত্র অনুযায়ী, রাখি পরানোর কিছু নিয়ম রয়েছে ৷ আবার এমন কিছু রাখি রয়েছে তা পরানো যায় না ৷ প্রতিবেদনে জানুন বিস্তারিত ৷
লখনউয়ের জ্যোতিষী উমাশঙ্কর মিশ্র জানান, হিন্দু পঞ্জিকা অনুসারে, প্রতিবছর শ্রাবণ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে রাখি বন্ধন পালিত হয়। এই রক্ষার বন্ধন কেবল সুতো নয় বরং বোনেদের সুরক্ষার প্রতীক হিসেবেও বিবেচিত হয়। রাখি বেঁধে ফোঁটা বা তিলক লাগানোর পর, ভাই বা দাদার দীর্ঘায়ু কামনা করা হয় এবং তারপর বোনেদের হাতে কিছু না কিছু উপহার তুলে দেওয়া হয় ৷
উমাশঙ্কর মিশ্র হিন্দু পঞ্জিকার কথা উল্লেখ করে আরও জানিয়েছেন, এবার পূর্ণিমা গতকাল 2টো 12 মিনিটে শুরু হয়ে গিয়েছে ৷ শেষ হবে আজ দুপুর 1.24 পর্যন্ত ৷ যেহেতু এই সময়ের মাঝে সূর্যোদয় আজ হয়েছে তাই এবার রাখি বন্ধন 9 অগস্ট পালিত হচ্ছে ৷ তারপরই তিনি উদয় তিথির কথা উল্লেখ করে বলেছেন হিন্দু ধর্মে, সমস্ত উৎসব উদয় তিথিতে পালিত হয় ৷
রাখির শুভ সময় -
উমাশঙ্কর মিশ্র বলেন, "আজ রাখি বাঁধার শুভ সময় সকাল 5.47 মিনিটে শুরু হবে চলবে দুপুর 1.24 মিনিট পর্যন্ত ৷ এবছর রাখি বাঁধার 7 ঘণ্টা সময় থাকছে ৷
শুভ যোগ তৈরি হচ্ছে -
তিনি জানান, রাখি বাঁধার জন্য ব্রহ্ম মুহূর্তও খুবই বিশেষ। এবার সেই সময়টা হল ভোর 4.22 থেকে 5.01 পর্যন্ত ৷ একইসঙ্গে, দিনের বেলায় সর্বার্থ সিদ্ধি যোগও তৈরি হচ্ছে।
আজ কী করবেন ?
- জ্যোতিষী উমাশঙ্কর মিশ্র বলছেন, প্রথমে ঘর-দুয়ার পরিষ্কার করুন। স্নানের পর পুজোর জন্য থালা সাজাবেন ৷ পুজোর থালায় রাখুন রাখি, আরতির জন্য প্রদীপ, মিষ্টি, আতপ চাল, ফোঁটার জন্য অল্প সিঁদুর। প্রথমে আরাধ্য দেব-দেবীর পুজো করুন তারপর প্রদীপ জ্বালান। প্রথমে ভগবান গণেশ এবং মা লক্ষ্মীর পুজো করুন। এরপর ভাইয়ের কপালে তিলক ও আতপ চাল দিন ৷ তারপর দাদা ও ভাইয়ের ডান হাতের কব্জিতে রাখি বেঁধে দিন। মনে রাখবেন ভাইয়ের মাথা যেন ঢাকা থাকে। এরপর মাথায় দূর্বাঘাস দিন। শেষে ভাইকে মিষ্টি খাওয়ান। এরপর বড়-ছোট বিনিময়ে পা-ছুঁয়ে আশীর্বাদ আদান-প্রদান করুন ৷
- উমাশঙ্কর মিশ্রের কথায়, আজকের শুভক্ষণে যদি কোনও ব্যক্তি তাঁর বাড়িতে সাদা শঙ্খ বাজান ৷ আর প্রতিদিন পুজোর সময় শঙ্খ বাজান, তাহলে তাঁর ঘরে দারিদ্র্য আসে না এবং সুখ-সমৃদ্ধি বজায় থাকে। ভাগ্যদেব-দেবীরা কৃপা করেন ৷
এই রাখিতে না -
তবে, জ্যোতিষশাস্ত্র অনুযায়ী আজ ভুল রাখি বেছে নিলে কাঙ্খিত ফলাফল পাওয়া যায় না। জেনে নিন কোন ধরনের রাখি এড়ানো উচিত। রাখি এখন ফ্যাশন নয়। আজকাল বাজারে বিভিন্ন ধরনের ব্রেসলেট, প্লাস্টিক এবং কার্টুন রাখি পাওয়া যায়। এগুলো দেখতে সুন্দর হতে পারে ৷ কিন্তু এই রাখি শুধুমাত্র ফ্যাশনের জন্য ব্যবহৃত হয়। হিন্দু ধর্মে রাখিকে একটি সুরক্ষাকবচ সুতো হিসেবে বিবেচনা করা হয়, যা সাধারণত সুতো দিয়ে তৈরি। তাই, এই রাখিগুলি এড়িয়ে চলা উচিত।
কালো রাখি বাঁধবেন না-
হিন্দু সংস্কৃতিতে কালো রংকে নেতিবাচক শক্তির প্রতীক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তাই কালো সুতো দিয়ে তৈরি রাখি না-পরাই ভালো। দাদা-ভাইয়ের উপর খারাপ প্রভাব পড়তে পারে।
পুরনো বা ছেঁড়া রাখি ব্যবহার করবেন না -
রাখি যতই ভালো দেখতে হোক, অন্যান্যবারের অর্থাৎ পুরনো বা ছেঁড়া রাখি ব্যবহার করা উচিত নয় । তা অশুভ বলে বিবেচিত হয়।
ভাইয়ের বাঁ-হাতে রাখি বাঁধা উচিত নয় -
রাখি বন্ধনে দাদা বা ভাইয়ের ডান হাতে রাখি বাঁধা উচিত কারণ ডান হাতে রাখি বাঁধা শুভ বলে বিবেচিত হয়। সেইসঙ্গে রাখি বাঁধার আগে, ভাইয়ের কপালে ফোঁটা বা তিলক লাগাতে হবে ৷ সঙ্গে মিষ্টিমুখ ও উপহার দেওয়া আবশ্যক ৷
রাখি কোন সময়ে বাঁধা উচিত, বিকেলে না সন্ধ্যায় ?
শাস্ত্র অনুসারে, রাখি পূর্ণিমার দিনে ভাদ্রকাল এড়িয়ে রাখি বাঁধা উচিত। যদিও এবার ভাদ্র নক্ষত্রের প্রভাব নেই ৷ আর সন্ধ্যার পরে রাখি বাঁধা উচিত নয়। হাত থেকে রাখি খুলে ফেলার পর, এদিক-ওদিক ছুড়ে ফেলা একেবারে উচিত নয় ৷ রাখি একটি পবিত্র প্রতীক। তা ছুড়ে ফেলা বা উপেক্ষা করা অশুভ কিছু বয়ে আনতে পারে।
রাখি বন্ধন কেবল একটি সামাজিক উৎসব নয়, এটি ভাই ও বোনের মধ্যে আধ্যাত্মিক বন্ধন এবং শুভ শক্তির প্রতীকও। তাই, রাখি কেনার সময়, এর আধ্যাত্মিক তাৎপর্য এবং ধর্মীয় বিশ্বাসকে সম্মান করা গুরুত্বপূর্ণ। ভুল রাখি নির্বাচন করলে সুফল নাও পেতে পারেন, এমনটাই জানিয়েছেন উমাশঙ্কর মিশ্র ৷
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনটি মূলত ধর্মীয় এবং সাধারণ বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে তৈরি। এখানে দেওয়া তথ্য বা পরামর্শের কোনও বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। পাঠকদের নিজস্ব সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। ইটিভি ভারত এই তথ্যের সত্যতা বা বৈধতার নিশ্চয়তা দেয় না এবং এর উপর ভিত্তি করে নেওয়া কোনও পদক্ষেপের জন্য দায়ী থাকবে না) ৷