Essay Contest 2025

ETV Bharat / bharat

পাশাপাশি শনি-মঙ্গল-রাহু, 4 রাশির বিপদ! বিরল যোগে ভাগ্য ফিরছে বৃশ্চিক-মীনের - RAKSHA BANDHAN 2025

শনি-মঙ্গল-রাহুর পাশাপাশি অবস্থানে অশুভ সময় ঘনিয়ে আসছে 4 রাশির জীবনে ৷ আগামী 13 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ওই রাশিগুলিতে ষড়ষ্টক যোগের প্রভাবে বিপদের ঘণ্টা বাজছে ৷

Raksha Bandhan 2025 muhurat
রাখিতে বিরল যোগ (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 8, 2025 at 5:46 PM IST

6 Min Read

হায়দরাবাদ, 8 অগস্ট: 95 বছর পর তৈরি হওয়া এক বিরল যোগে রাখির দিন থেকে দুই রাশি সৌভাগ্যশালী হয়ে উঠবে ৷ প্রতি বছর শ্রাবণ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে রাখি পালিত হয়। আগামিকাল সেই বিশেষ দিন ৷ এই উৎসব এবছর অন্যান্য বারের তুলনায় একটি কারণে বিশেষ ৷ এবার ভাদ্র নক্ষত্রের কোনও ছায়া থাকছে না ৷

এই ছায়াকে অশুভ বলে মনে করা হয়। এবছর ভাদ্রের ছায়া নেই বলে রাখি বন্ধন হবে অন্যরকম ৷ এবার ভাদ্র কোনও বাধা সৃষ্টি করবে না। অর্থাৎ কোনও না-কোনও বছর রাখি পূর্ণিমার দিনে ভাদ্র তিথি পড়ে, যা শুভ নয় ৷ কিন্তু এবার রাখি বন্ধনের দিন ভাদ্র থাকবে না।

Raksha Bandhan 2025 muhurat
এবছর রাখি অন্যান্য বারের তুলনায় বিশেষ (ইটিভি ভারত)

রাখি পূর্ণিমায় বিশেষ যোগ -

ভাই-বোনের অটুট বন্ধনের প্রতীকের এই উৎসব এবছর 9 অগস্ট । এই দিন বোনেরা তাঁদের দাদা ও ভাইয়ের দীর্ঘায়ু, নিরাপত্তা এবং সুখের জন্য প্রার্থনা করেন । হিন্দু ক্যালেন্ডার অনুযায়ী, রাখি বন্ধন সর্বদা শ্রাবণ পূর্ণিমায় পড়ে। এই বছর, রাখি বন্ধনে গ্রহ সংযোগে একটি যোগ তৈরি হচ্ছে ৷ যা, 1930 সালের পর 2025 -এ ঘটতে চলেছে অর্থাৎ 95 বছর এই যোগ তৈরি হচ্ছে ৷ লখনউয়ের জ্যোতিষী উমাশঙ্কর মিশ্র বলছেন, "এবারের রাখি বন্ধন অত্যন্ত বিশেষ হতে চলেছে। 9 অগস্ট অর্থাৎ আগামিকাল অত্যন্ত শুভ যোগ ঘটবে ৷" সেগুলি হল -

  • সৌভাগ্য যোগ (সৌভাগ্য বয়ে আনবে)
  • শোভন যোগ (সমৃদ্ধি বয়ে আনবে)
  • সর্বার্থ সিদ্ধি যোগ (ইচ্ছেপূরণ করবে)

উমাশঙ্কর মিশ্র আরও বলেছন, শনিবার এবার শ্রাবণ নক্ষত্রের অধীনে পড়বে ৷ যা জ্যোতিষশাস্ত্রের দিক থেকে দিনটিকে আধ্যাত্মিক এবং আরও শক্তিশালী করে তুলবে। শেষবার এই ধরনের যোগ ও নক্ষত্রের মিলন ঘটেছিল 1930 সালের 9 অগস্ট ৷ 95 বছর আগে সেদিনটাও ছিল শনিবার ৷ এই বিশেষ সমন্বয়ের জন্য সৌভাগ্য, সাফল্য এবং আশীর্বাদ বয়ে আনবে দুই রাশির জীবনে ৷ 2025 সালে সবচেয়ে বেশি উপকৃত হবে বৃশ্চিক ও মীন রাশির জাতক-জাতিকারা ৷

Raksha Bandhan 2025 muhurat
রাখি বন্ধন (ইটিভি ভারত)

বৃশ্চিক রাশি-

জ্যোতিষীর কথায়, "এবছরটা বৃশ্চিক রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য রাখি বন্ধন গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে। রাখি পূর্ণিমায় বৃশ্চির রাশির জন্য আসছে সুসংবাদ এবং সাফল্যের ঢেউ ৷"

  • ব্যবসায়ীরা উল্লেখযোগ্য লাভ করতে পারবেন।
  • বন্ধ হয়ে থাকা কাজগুলি অবশেষে সম্পন্ন হবে।
  • চাকরিজীবীরা আর্থিকভাবে লাভবান হবেন এবং পদোন্নতি বা কেরিয়ার বৃদ্ধির সুযোগ পেতে পারেন।
  • সমাজে আপনার খ্যাতি এবং সম্মান বাড়বে।
  • পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সম্পর্ক আরও দৃঢ় হবে।

মীন রাশি-

লখনউয়ের জ্যোতিষীর আরও সংযোজন, "যাঁরা মীন রাশির জাতক-জাতিকারা রয়েছেন তাঁদের কাছে এবারের রাখি বন্ধন অত্যন্ত অনুকূল হবে ৷"

  • যাঁরা চাকরি খুঁজছেন তাঁদের স্বপ্নপূরণ হতে চলেছে ৷ যাঁদের চাকরি রয়েছে তাঁদের পদোন্নতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকছে ৷
  • যারা বিদেশ ভ্রমণের পরিকল্পনা করছেন, তাদের ইচ্ছা পূরণ হতে পারে।
  • সেইসঙ্গে আপনার আয় বাড়বে ও অর্থপ্রাপ্তির নতুন উৎস খুজে পাবেন ৷

এবার রাখি বন্ধনের শুভ সময় -

জ্যোতিষীর কথায়, "রাখি বাঁধার সবচেয়ে শুভ সময় আগামিকাল সকাল 7টা থেকে 9.30টা পর্যন্ত। এছাড়াও, যদি কোনও ব্যক্তি পরে রাখি বাঁধতে চান, তাহলে সকাল 11টা থেকে দুপুর 12টা 30 মিনিট পর্যন্ত এই সময়ও বেছে নিতে পারেন ৷ তবে অন্য সময়ও রাখি পরানো যেতে পারে ৷"

প্রভাব ফেলবে না ভাদ্র নক্ষত্র -

2025 সালের রাখি বন্ধনের সবচেয়ে ইতিবাচক দিক হল, ভাদ্র নক্ষত্র দিনের বেলায় উপস্থিত থাকছে না। উমাশঙ্কর মিশ্র জানাচ্ছেন, ভাদ্রের ওই তিথি আজ অর্থাৎ 8 অগস্ট দুপুর 2টো 46 মিনিটে শুরু হয়ে ওইদিনই রাত 1টা 55 মিনিটে শেষ হয়ে যাবে । যেহেতু হিন্দু রীতি অনুযায়ী সূর্যোদয়ের পরে (উদয়কাল) দিন শুরু হয়, তাই ভাদ্র নক্ষত্র রাখি বন্ধনের দিনে কোনও প্রভাব ফেলবে না, যার অর্থ বোনেরা দিনের যে কোনও সময় দাদা বা ভাইকে রাখি বাঁধতে পারবেন।

এবার আসা যাক শনি, মঙ্গল ও রাহু'র পাশাপাশি অবস্থানে কোন রাশির জীবনে বিপদের শঙ্কা আসছে ৷ জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে, যখনই গ্রহগুলির অবস্থানের পরিবর্তন হয়, তখন জনমানসকে প্রভাবিত করে। কিছু বিশেষ গ্রহের অবস্থান বদলের সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিগত জীবনে বড় ঘটনা, অর্থনৈতিক ওঠানামা এবং চ্যালেঞ্জের কারণ হয়ে ওঠে।

দিল্লির বিখ্যাত বৈদিক জ্যোতিষী আদিত্য ঝাঁ-এর মতে, "গত মাসের 28 তারিখ থেকে একটি অনন্য ও বিরল গ্রহের মিলন ঘটেছে, যাকে ষড়ষ্টক যোগ বলা হয়। ওইদিনে মঙ্গল কন্যা রাশিতে প্রবেশ করেছে ৷ রাহু ইতিমধ্যেই কুম্ভ রাশিতে রয়েছে। আর সেইসঙ্গে শনির অবস্থান কারণে এই গ্রহগুলির সম্মিলিত প্রভাব আরও তীব্র হয়ে উঠেছে। যার জন্য 4 রাশির জীবনে ষড়ষ্টক যোগের প্রভাবে নেতিবাচক থাকবে। ঝামেলা-অশান্তি, আর্থিক ক্ষতি এবং সম্পর্কের ক্ষেত্রে টানাপোড়েনের সম্ভাবনা রয়েছে।

ষড়ষ্টক যোগ কী ?

আদিত্য ঝাঁ বলেন, "জ্যোতিষশাস্ত্র অনুযায়ী দুটি গ্রহ একে অপরের থেকে ষষ্ঠ বা অষ্টম ঘরে অবস্থান করলে তাকে ষড়ষ্টক যোগ বলা হয়। এই যোগ সাধারণত উত্তেজনা, ভারসাম্যহীনতা, বিবাদ থেকে শুরু করে অশান্তির পরিস্থিতি তৈরি করে। শেষবার এই যোগটি এবছরের এপ্রিলে হয়েছিল এবং এখন এই যোগ গত 28 জুলাই থেকে শুরু হয়েছে ৷ চলবে আগামী 13 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত । জ্যোতিষীরা এই সময়কালকে সংবেদনশীল বলে মনে করেন, বিশেষ করে কিছু রাশির জন্য।"

zodiac signs
প্রতীকী ছবি (ইটিভি ভারত)

এই রাশিগুলির জাতক-জাতিকাদের খুব সাবধানে থাকতে হবে -

মিথুন- মিথুন রাশির জাতক-জাতিকাদের যে কোনও ধরনের ঝামেলা থেকে দূরে থাকার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। অযথা তর্ক বা আক্রমণাত্মক আচরণ কেবল মানসিক চাপই বয়ে আনবে না, বরং হঠাৎ আর্থিক ক্ষতিও হতে পারে।

তুলা- এই সময়ে তুলা রাশির আর্থিক অবস্থা খারাপ হতে পারে। ব্যয় অত্যাশ্চর্যভাবে বেড়ে যেতে পারে, যা ব্যাঙ্ক ব্যালেন্সের উপর প্রভাব ফেলবে। পরিবারের সদস্যদের মধ্যে ঝগড়াঝাটি হবে ৷ তাই সেদিক থেকে নিজের ধৈর্য্য বজায় রাখুন।

ধনু- ধনু রাশির কর্মক্ষেত্রে সতর্ক থাকা উচিত। বস বা সহকর্মীদের সঙ্গে ঝামেলা হতে পারে। ছোট ছোট বিষয়গুলি উপেক্ষা করা বুদ্ধিমানের কাজ, অন্যথায় বড়সড় ঝামেলার মধ্যে জড়িয়ে পড়তে পারেন ৷

মীন- মীন রাশিকে ব্যক্তিগত সম্পর্কের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকতে হবে। প্রেমের সম্পর্ক টানাপোড়েনের দিকে যেতে পারে ৷ বৈবাহিক জীবনে উত্তেজনা দেখা দিতে পারে। পেশাগত জীবনেও আপনি চ্যালেঞ্জিং পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে পারেন।

এই সময়ে কী করবেন ?

  • ধৈর্য্য ধরুন ৷ সংযম বজায় রাখুন
  • বিবাদ এড়িয়ে চলুন
  • খরচ নিয়ন্ত্রণ করুন
  • ধ্যান, পূজা-পাঠ এবং গঠনমূলক কার্যকলাপে মন দিন

হায়দরাবাদ, 8 অগস্ট: 95 বছর পর তৈরি হওয়া এক বিরল যোগে রাখির দিন থেকে দুই রাশি সৌভাগ্যশালী হয়ে উঠবে ৷ প্রতি বছর শ্রাবণ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে রাখি পালিত হয়। আগামিকাল সেই বিশেষ দিন ৷ এই উৎসব এবছর অন্যান্য বারের তুলনায় একটি কারণে বিশেষ ৷ এবার ভাদ্র নক্ষত্রের কোনও ছায়া থাকছে না ৷

এই ছায়াকে অশুভ বলে মনে করা হয়। এবছর ভাদ্রের ছায়া নেই বলে রাখি বন্ধন হবে অন্যরকম ৷ এবার ভাদ্র কোনও বাধা সৃষ্টি করবে না। অর্থাৎ কোনও না-কোনও বছর রাখি পূর্ণিমার দিনে ভাদ্র তিথি পড়ে, যা শুভ নয় ৷ কিন্তু এবার রাখি বন্ধনের দিন ভাদ্র থাকবে না।

Raksha Bandhan 2025 muhurat
এবছর রাখি অন্যান্য বারের তুলনায় বিশেষ (ইটিভি ভারত)

রাখি পূর্ণিমায় বিশেষ যোগ -

ভাই-বোনের অটুট বন্ধনের প্রতীকের এই উৎসব এবছর 9 অগস্ট । এই দিন বোনেরা তাঁদের দাদা ও ভাইয়ের দীর্ঘায়ু, নিরাপত্তা এবং সুখের জন্য প্রার্থনা করেন । হিন্দু ক্যালেন্ডার অনুযায়ী, রাখি বন্ধন সর্বদা শ্রাবণ পূর্ণিমায় পড়ে। এই বছর, রাখি বন্ধনে গ্রহ সংযোগে একটি যোগ তৈরি হচ্ছে ৷ যা, 1930 সালের পর 2025 -এ ঘটতে চলেছে অর্থাৎ 95 বছর এই যোগ তৈরি হচ্ছে ৷ লখনউয়ের জ্যোতিষী উমাশঙ্কর মিশ্র বলছেন, "এবারের রাখি বন্ধন অত্যন্ত বিশেষ হতে চলেছে। 9 অগস্ট অর্থাৎ আগামিকাল অত্যন্ত শুভ যোগ ঘটবে ৷" সেগুলি হল -

  • সৌভাগ্য যোগ (সৌভাগ্য বয়ে আনবে)
  • শোভন যোগ (সমৃদ্ধি বয়ে আনবে)
  • সর্বার্থ সিদ্ধি যোগ (ইচ্ছেপূরণ করবে)

উমাশঙ্কর মিশ্র আরও বলেছন, শনিবার এবার শ্রাবণ নক্ষত্রের অধীনে পড়বে ৷ যা জ্যোতিষশাস্ত্রের দিক থেকে দিনটিকে আধ্যাত্মিক এবং আরও শক্তিশালী করে তুলবে। শেষবার এই ধরনের যোগ ও নক্ষত্রের মিলন ঘটেছিল 1930 সালের 9 অগস্ট ৷ 95 বছর আগে সেদিনটাও ছিল শনিবার ৷ এই বিশেষ সমন্বয়ের জন্য সৌভাগ্য, সাফল্য এবং আশীর্বাদ বয়ে আনবে দুই রাশির জীবনে ৷ 2025 সালে সবচেয়ে বেশি উপকৃত হবে বৃশ্চিক ও মীন রাশির জাতক-জাতিকারা ৷

Raksha Bandhan 2025 muhurat
রাখি বন্ধন (ইটিভি ভারত)

বৃশ্চিক রাশি-

জ্যোতিষীর কথায়, "এবছরটা বৃশ্চিক রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য রাখি বন্ধন গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে। রাখি পূর্ণিমায় বৃশ্চির রাশির জন্য আসছে সুসংবাদ এবং সাফল্যের ঢেউ ৷"

  • ব্যবসায়ীরা উল্লেখযোগ্য লাভ করতে পারবেন।
  • বন্ধ হয়ে থাকা কাজগুলি অবশেষে সম্পন্ন হবে।
  • চাকরিজীবীরা আর্থিকভাবে লাভবান হবেন এবং পদোন্নতি বা কেরিয়ার বৃদ্ধির সুযোগ পেতে পারেন।
  • সমাজে আপনার খ্যাতি এবং সম্মান বাড়বে।
  • পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সম্পর্ক আরও দৃঢ় হবে।

মীন রাশি-

লখনউয়ের জ্যোতিষীর আরও সংযোজন, "যাঁরা মীন রাশির জাতক-জাতিকারা রয়েছেন তাঁদের কাছে এবারের রাখি বন্ধন অত্যন্ত অনুকূল হবে ৷"

  • যাঁরা চাকরি খুঁজছেন তাঁদের স্বপ্নপূরণ হতে চলেছে ৷ যাঁদের চাকরি রয়েছে তাঁদের পদোন্নতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকছে ৷
  • যারা বিদেশ ভ্রমণের পরিকল্পনা করছেন, তাদের ইচ্ছা পূরণ হতে পারে।
  • সেইসঙ্গে আপনার আয় বাড়বে ও অর্থপ্রাপ্তির নতুন উৎস খুজে পাবেন ৷

এবার রাখি বন্ধনের শুভ সময় -

জ্যোতিষীর কথায়, "রাখি বাঁধার সবচেয়ে শুভ সময় আগামিকাল সকাল 7টা থেকে 9.30টা পর্যন্ত। এছাড়াও, যদি কোনও ব্যক্তি পরে রাখি বাঁধতে চান, তাহলে সকাল 11টা থেকে দুপুর 12টা 30 মিনিট পর্যন্ত এই সময়ও বেছে নিতে পারেন ৷ তবে অন্য সময়ও রাখি পরানো যেতে পারে ৷"

প্রভাব ফেলবে না ভাদ্র নক্ষত্র -

2025 সালের রাখি বন্ধনের সবচেয়ে ইতিবাচক দিক হল, ভাদ্র নক্ষত্র দিনের বেলায় উপস্থিত থাকছে না। উমাশঙ্কর মিশ্র জানাচ্ছেন, ভাদ্রের ওই তিথি আজ অর্থাৎ 8 অগস্ট দুপুর 2টো 46 মিনিটে শুরু হয়ে ওইদিনই রাত 1টা 55 মিনিটে শেষ হয়ে যাবে । যেহেতু হিন্দু রীতি অনুযায়ী সূর্যোদয়ের পরে (উদয়কাল) দিন শুরু হয়, তাই ভাদ্র নক্ষত্র রাখি বন্ধনের দিনে কোনও প্রভাব ফেলবে না, যার অর্থ বোনেরা দিনের যে কোনও সময় দাদা বা ভাইকে রাখি বাঁধতে পারবেন।

এবার আসা যাক শনি, মঙ্গল ও রাহু'র পাশাপাশি অবস্থানে কোন রাশির জীবনে বিপদের শঙ্কা আসছে ৷ জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে, যখনই গ্রহগুলির অবস্থানের পরিবর্তন হয়, তখন জনমানসকে প্রভাবিত করে। কিছু বিশেষ গ্রহের অবস্থান বদলের সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিগত জীবনে বড় ঘটনা, অর্থনৈতিক ওঠানামা এবং চ্যালেঞ্জের কারণ হয়ে ওঠে।

দিল্লির বিখ্যাত বৈদিক জ্যোতিষী আদিত্য ঝাঁ-এর মতে, "গত মাসের 28 তারিখ থেকে একটি অনন্য ও বিরল গ্রহের মিলন ঘটেছে, যাকে ষড়ষ্টক যোগ বলা হয়। ওইদিনে মঙ্গল কন্যা রাশিতে প্রবেশ করেছে ৷ রাহু ইতিমধ্যেই কুম্ভ রাশিতে রয়েছে। আর সেইসঙ্গে শনির অবস্থান কারণে এই গ্রহগুলির সম্মিলিত প্রভাব আরও তীব্র হয়ে উঠেছে। যার জন্য 4 রাশির জীবনে ষড়ষ্টক যোগের প্রভাবে নেতিবাচক থাকবে। ঝামেলা-অশান্তি, আর্থিক ক্ষতি এবং সম্পর্কের ক্ষেত্রে টানাপোড়েনের সম্ভাবনা রয়েছে।

ষড়ষ্টক যোগ কী ?

আদিত্য ঝাঁ বলেন, "জ্যোতিষশাস্ত্র অনুযায়ী দুটি গ্রহ একে অপরের থেকে ষষ্ঠ বা অষ্টম ঘরে অবস্থান করলে তাকে ষড়ষ্টক যোগ বলা হয়। এই যোগ সাধারণত উত্তেজনা, ভারসাম্যহীনতা, বিবাদ থেকে শুরু করে অশান্তির পরিস্থিতি তৈরি করে। শেষবার এই যোগটি এবছরের এপ্রিলে হয়েছিল এবং এখন এই যোগ গত 28 জুলাই থেকে শুরু হয়েছে ৷ চলবে আগামী 13 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত । জ্যোতিষীরা এই সময়কালকে সংবেদনশীল বলে মনে করেন, বিশেষ করে কিছু রাশির জন্য।"

zodiac signs
প্রতীকী ছবি (ইটিভি ভারত)

এই রাশিগুলির জাতক-জাতিকাদের খুব সাবধানে থাকতে হবে -

মিথুন- মিথুন রাশির জাতক-জাতিকাদের যে কোনও ধরনের ঝামেলা থেকে দূরে থাকার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। অযথা তর্ক বা আক্রমণাত্মক আচরণ কেবল মানসিক চাপই বয়ে আনবে না, বরং হঠাৎ আর্থিক ক্ষতিও হতে পারে।

তুলা- এই সময়ে তুলা রাশির আর্থিক অবস্থা খারাপ হতে পারে। ব্যয় অত্যাশ্চর্যভাবে বেড়ে যেতে পারে, যা ব্যাঙ্ক ব্যালেন্সের উপর প্রভাব ফেলবে। পরিবারের সদস্যদের মধ্যে ঝগড়াঝাটি হবে ৷ তাই সেদিক থেকে নিজের ধৈর্য্য বজায় রাখুন।

ধনু- ধনু রাশির কর্মক্ষেত্রে সতর্ক থাকা উচিত। বস বা সহকর্মীদের সঙ্গে ঝামেলা হতে পারে। ছোট ছোট বিষয়গুলি উপেক্ষা করা বুদ্ধিমানের কাজ, অন্যথায় বড়সড় ঝামেলার মধ্যে জড়িয়ে পড়তে পারেন ৷

মীন- মীন রাশিকে ব্যক্তিগত সম্পর্কের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকতে হবে। প্রেমের সম্পর্ক টানাপোড়েনের দিকে যেতে পারে ৷ বৈবাহিক জীবনে উত্তেজনা দেখা দিতে পারে। পেশাগত জীবনেও আপনি চ্যালেঞ্জিং পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে পারেন।

এই সময়ে কী করবেন ?

  • ধৈর্য্য ধরুন ৷ সংযম বজায় রাখুন
  • বিবাদ এড়িয়ে চলুন
  • খরচ নিয়ন্ত্রণ করুন
  • ধ্যান, পূজা-পাঠ এবং গঠনমূলক কার্যকলাপে মন দিন

For All Latest Updates

TAGGED:

RAKSHA BANDHAN RITUALS 2025RAKSHA BANDHAN TITHIরাখি পূর্ণিমায় রাশিতে প্রভাবরাখি বন্ধন 2025RAKSHA BANDHAN 2025

Quick Links / Policies

ফিচার

লতা-রফির জুড়িদার পান না সরকারি ভাতা, রেশনের চালে খিদে মেটে 'বড়লোকের বিটি লো' খ্যাত গায়িকার

হিন্দিতে কথা বলতে নারাজ কাজল ! অভিনেত্রীর উত্তরে ক্ষেপে লাল নেটপাড়া

এই পানীয় শরীরের ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা ঠিক রাখবে

95 বছরে শ্রীনিকেতন আবহাওয়া দফতর, শুরু রবীন্দ্রনাথ ও প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের উদ্যোগে

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.