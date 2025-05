ETV Bharat / bharat

'হাফিজ সৈয়দ-মাসুদ আজহারকে ভারতের হাতে তুলে দিক', পাকিস্তানকে বার্তা রাজনাথের - OPERATION SINDOOR

গোয়ায় আইএনএস বিক্রান্ত-এ প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং ( ছবি: পিটিআই )

By PTI Published : May 30, 2025 at 4:46 PM IST | Updated : May 30, 2025 at 4:53 PM IST 3 Min Read

নয়াদিল্লি, 30 মে: স্বাধীনতার সময় থেকে ভারতের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদের বিপজ্জনক খেলা খেলছে পাকিস্তান ৷ সেই খেলা যে এবার শেষ হয়েছে সেটা পাকিস্তানের বোঝা উচিত ৷ শুক্রবার গোয়ায় যুদ্ধজাহাজ আইএনএস বিক্রান্তে দাঁড়িয়ে এভাবেই ইসমালাবাদকে কড়া বার্তা দেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং ৷ এদিন হাফিজ সৈয়দ এবং মাসুদ আজহারকে ভারতের হাতে তুলে দেওয়ার বার্তা দেনও তিনি ৷ তিনি জানান, সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলায় ভারত কী কী করতে পারে তা পাকিস্তান কল্পনাও করতে পারবে না ৷ অপারেশন সিঁদুর শুধুমাত্র একটা সামরিক অভিযান নয়, সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ভারতের সম্মুখ সমর ৷ রাজনাথের কথায়, "সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে আমরা কী করতে পারি, তা পাকিস্তান জানে ৷ একইসঙ্গে আরও এমন অনেক উপায় আছে, যা অবলম্বন করতে আমরা বিন্দুমাত্র দ্বিধা করব না ৷ পাকিস্তান সেসব কল্পনাও করতে পারে না ৷"

ইসলামাবাদের নিজেদের স্বার্থেই দেশ থেকে সন্ত্রাসবাদ উপড়ে ফেলা উচিত বলে জানান প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ ৷ তাঁর কথায়, "পাকিস্তানের জমি থেকে প্রকাশ্যে ভারত-বিরোধী কার্যকলাপ চলে ৷ এই সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যে কোনও পদক্ষেপ করার স্বাধীনতা ভারতের আছে ৷ সীমান্তের এপারে এবং ওপারে, এমনকী সমুদ্রেও ব্যবস্থা নিতে পারে ভারত ৷ সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে দেশের নাগরিকদের নিরাপত্তা দেওয়ার অধিকারও ভারতের আছে ৷ সারা বিশ্ব এটা মেনে নিয়েছে ৷ বিশ্বের কোনও শক্তি ভারতকে আটকাতে পারবে না ৷" প্রতিরক্ষা মন্ত্রী কুখ্যাত জঙ্গিদের ভারতের কাছে হস্তান্তর করার প্রসঙ্গে বলেন, "পাকিস্তানের নিজের স্বার্থে তাদের জমিতে চলতে থাকা সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ উপড়ে ফেলা উচিত ৷ এর শুরু হোক হাফিজ সৈয়দ এবং মাসুদ আজহারের মতো জঙ্গিদের ভারতের হাতে তুলে দেওয়ার মধ্য দিয়ে ৷ ওরা যে শুধু ভারতের মোস্ট ওয়ান্টেড তালিকায় রয়েছে, তা নয়, পাশাপাশি দু'জনেই রাষ্ট্রপুঞ্জের স্বীকৃত জঙ্গি ৷ মুম্বই হামলায় অভিযুক্ত তাহাউর রানাকে সম্প্রতি ভারতে আনা হয়েছে ৷ পকিস্তান যদি সত্যিই কথা বলতে চায়, তাহলে সবার আগে হাফিজ সৈয়দ এবং মাসুদ আজহারের মতো জঙ্গিদের ভারতের হাতে তুলে দিক, যাতে তাদের বিচার শুরু হয় ৷" তিনি অপারেশন সিঁদুর-এ ভারতীয় নৌবাহিনীর ভূমিকারও প্রশংসা করেন ৷ রাজনাথ বলেন, "নৌবাহিনী নীরবে তাদের কাজ করে গিয়েছে ৷ প্রত্যেক ভারতীয়ের মনে তা ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে ৷ নৌসেনা পাক সেনাদের বেঁধে রাখতে সফল হয়েছে ৷" অপারেশন সিঁদুর চলার সময় ভারতীয় বায়ুসেনা পাকিস্তানের জঙ্গিঘাঁটিগুলিকে নিশানা করে ৷ সেই সময় নৌসেনা, আরব সাগরে পাকিস্তানকে ঘিরে রেখেছিল, যাতে পাক নৌসেনা কোনও ফোঁস করতে না পারে ৷ প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর কথায়, "আমাদের আঘাত এতটাই শক্তিশালী ছিল যে ভারতকে থামাতে পাকিস্তান সারা দুনিয়ার কাছে আবেদন করতে থাকে ৷" অপারেশন সিঁদুর নিয়ে রাজনাথ বলেন, "খুবই স্বল্প সময়ের মধ্যে আমরা পাকিস্তানের জঙ্গিঘাঁটিগুলি গুঁড়িয়ে দিয়েছি ৷ যে ক্ষিপ্রতা, গভীরতার সঙ্গে এবং নিশানায় নিখুঁত হামলা হেনেছে ভারত, তা অসাধারণ ৷ জঙ্গিদের স্পষ্ট বার্তা দিয়েছে অপারেশন সিঁদুর ৷ পাশাপাশি তাদের পৃষ্ঠপোষকদেরও ৷ আমরা নিজেদের শর্তে এই সামরিক অভিযান স্থগিত রেখেছি ৷" পাক অধিকৃত কাশ্মীরের মানুষ স্বেচ্ছায় ভারতে ফিরে আসবেন: রাজনাথ সিং

নয়াদিল্লি, 30 মে: স্বাধীনতার সময় থেকে ভারতের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদের বিপজ্জনক খেলা খেলছে পাকিস্তান ৷ সেই খেলা যে এবার শেষ হয়েছে সেটা পাকিস্তানের বোঝা উচিত ৷ শুক্রবার গোয়ায় যুদ্ধজাহাজ আইএনএস বিক্রান্তে দাঁড়িয়ে এভাবেই ইসমালাবাদকে কড়া বার্তা দেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং ৷ এদিন হাফিজ সৈয়দ এবং মাসুদ আজহারকে ভারতের হাতে তুলে দেওয়ার বার্তা দেনও তিনি ৷ তিনি জানান, সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলায় ভারত কী কী করতে পারে তা পাকিস্তান কল্পনাও করতে পারবে না ৷ অপারেশন সিঁদুর শুধুমাত্র একটা সামরিক অভিযান নয়, সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ভারতের সম্মুখ সমর ৷ রাজনাথের কথায়, "সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে আমরা কী করতে পারি, তা পাকিস্তান জানে ৷ একইসঙ্গে আরও এমন অনেক উপায় আছে, যা অবলম্বন করতে আমরা বিন্দুমাত্র দ্বিধা করব না ৷ পাকিস্তান সেসব কল্পনাও করতে পারে না ৷" ইসলামাবাদের নিজেদের স্বার্থেই দেশ থেকে সন্ত্রাসবাদ উপড়ে ফেলা উচিত বলে জানান প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ ৷ তাঁর কথায়, "পাকিস্তানের জমি থেকে প্রকাশ্যে ভারত-বিরোধী কার্যকলাপ চলে ৷ এই সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যে কোনও পদক্ষেপ করার স্বাধীনতা ভারতের আছে ৷ সীমান্তের এপারে এবং ওপারে, এমনকী সমুদ্রেও ব্যবস্থা নিতে পারে ভারত ৷ সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে দেশের নাগরিকদের নিরাপত্তা দেওয়ার অধিকারও ভারতের আছে ৷ সারা বিশ্ব এটা মেনে নিয়েছে ৷ বিশ্বের কোনও শক্তি ভারতকে আটকাতে পারবে না ৷" প্রতিরক্ষা মন্ত্রী কুখ্যাত জঙ্গিদের ভারতের কাছে হস্তান্তর করার প্রসঙ্গে বলেন, "পাকিস্তানের নিজের স্বার্থে তাদের জমিতে চলতে থাকা সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ উপড়ে ফেলা উচিত ৷ এর শুরু হোক হাফিজ সৈয়দ এবং মাসুদ আজহারের মতো জঙ্গিদের ভারতের হাতে তুলে দেওয়ার মধ্য দিয়ে ৷ ওরা যে শুধু ভারতের মোস্ট ওয়ান্টেড তালিকায় রয়েছে, তা নয়, পাশাপাশি দু'জনেই রাষ্ট্রপুঞ্জের স্বীকৃত জঙ্গি ৷ মুম্বই হামলায় অভিযুক্ত তাহাউর রানাকে সম্প্রতি ভারতে আনা হয়েছে ৷ পকিস্তান যদি সত্যিই কথা বলতে চায়, তাহলে সবার আগে হাফিজ সৈয়দ এবং মাসুদ আজহারের মতো জঙ্গিদের ভারতের হাতে তুলে দিক, যাতে তাদের বিচার শুরু হয় ৷" তিনি অপারেশন সিঁদুর-এ ভারতীয় নৌবাহিনীর ভূমিকারও প্রশংসা করেন ৷ রাজনাথ বলেন, "নৌবাহিনী নীরবে তাদের কাজ করে গিয়েছে ৷ প্রত্যেক ভারতীয়ের মনে তা ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে ৷ নৌসেনা পাক সেনাদের বেঁধে রাখতে সফল হয়েছে ৷" অপারেশন সিঁদুর চলার সময় ভারতীয় বায়ুসেনা পাকিস্তানের জঙ্গিঘাঁটিগুলিকে নিশানা করে ৷ সেই সময় নৌসেনা, আরব সাগরে পাকিস্তানকে ঘিরে রেখেছিল, যাতে পাক নৌসেনা কোনও ফোঁস করতে না পারে ৷ প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর কথায়, "আমাদের আঘাত এতটাই শক্তিশালী ছিল যে ভারতকে থামাতে পাকিস্তান সারা দুনিয়ার কাছে আবেদন করতে থাকে ৷" অপারেশন সিঁদুর নিয়ে রাজনাথ বলেন, "খুবই স্বল্প সময়ের মধ্যে আমরা পাকিস্তানের জঙ্গিঘাঁটিগুলি গুঁড়িয়ে দিয়েছি ৷ যে ক্ষিপ্রতা, গভীরতার সঙ্গে এবং নিশানায় নিখুঁত হামলা হেনেছে ভারত, তা অসাধারণ ৷ জঙ্গিদের স্পষ্ট বার্তা দিয়েছে অপারেশন সিঁদুর ৷ পাশাপাশি তাদের পৃষ্ঠপোষকদেরও ৷ আমরা নিজেদের শর্তে এই সামরিক অভিযান স্থগিত রেখেছি ৷" পাক অধিকৃত কাশ্মীরের মানুষ স্বেচ্ছায় ভারতে ফিরে আসবেন: রাজনাথ সিং

Last Updated : May 30, 2025 at 4:53 PM IST