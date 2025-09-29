ETV Bharat / bharat

রাহুলের বুকে গুলি করা হবে ! বিজেপি নেতার মন্তব্যে তোলপাড়, শাহকে চিঠি কংগ্রেসের

কংগ্রেসের দাবি, বিজেপি নেতা সমস্ত সীমা অতিক্রম করেছেন। ঠান্ডা মাথায় নির্দিষ্ট পরিকল্পনার ভিত্তিতেই বিরোধী দলনেতাকে খুনের হুমকি দেওয়া হয়েছে ৷

Death Threat To Rahul Gandhi
বিজেপি মুখপাত্রের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের (ফাইল ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 29, 2025 at 7:39 PM IST

নয়াদিল্লি, 29 সেপ্টেম্বর: লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধিকে গুলি করার নিদান দিয়েছিলেন কেরল বিজেপি মুখপাত্র পিন্টু মহাদেব ৷ তাঁর বিরুদ্ধে সোমবার মামলা দায়ের করল কেরল পুলিশ ৷ পাশাপাশি কংগ্রেসের তরফে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে চিঠি লেখা হয়েছে ৷ কংগ্রেসের দাবি, পিন্টুর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে ৷ কেরল কংগ্রেসের সম্পাদক শ্রীকুমার সিসি-এর অভিযোগের ভিত্তিতে পেরমঙ্গলম পুলিশ বিজেপি নেতার বিরুদ্ধে এই মামলা দায়ের করেছে বলে জানা গিয়েছে।

26 সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ এবং নেপালে বিক্ষোভ নিয়ে এক বেসরকারি চ্যানেলে বিতর্কের সময় মহাদেব এই মন্তব্য করেন। মালায়ালাম ভাষায় তিনি বলেন, "বাংলাদেশের বিক্ষোভের ক্ষেত্রে জনগণ সরকারের সঙ্গে ছিল না। কিন্তু ভারতের জনগণ নরেন্দ্র মোদি সরকারের সঙ্গে রয়েছে। অতএব, রাহুল গান্ধি অশান্তি করার স্বপ্ন দেখলে তাঁর বুকে গুলি এসে লাগবে ৷"

এই মন্তব্যের ভিডিয়ো ক্লিপ তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে শেয়ার করেছেন কংগ্রেস নেতা কেসি ভেনুগোপাল ৷ তিনি লিখেছেন, “রাজনৈতিক মতবিরোধের সমাধান রাজনৈতিকভাবেই করতে হবে ৷ আর তা-ও সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যে থেকে। কিন্তু বিজেপি নেতারা টিভির অনুষ্ঠান থেকে সরাসরি বিরোধীদের খুনের হুমকি দিচ্ছেন। আরএসএস-বিজেপি মতাদর্শের বিরুদ্ধে রাহুল গান্ধিজির তীব্র লড়াই তাদের বিচলিত করেছে সেটা বোঝা যাচ্ছে ।"

কংগ্রেসের দাবি, ওই বিজেপি নেতা সমস্ত সীমা অতিক্রম করেছেন। আগে থেকে বিবেচনা করেই খুনের হুমকি দেওয়া হয়েছে ৷ রাহুলের মতো ভারতের যে সমস্ত নাগরিক ন্যায়বিচার চেয়ে লড়াই করছেন তাঁদেরও এভাবে সুকৌশলে পরিকল্পিতভাবে খুনের হুমকি দেওয়া হয়েছে ৷ হাত শিবিরের তরফে এক্স হ্যান্ডেলে লেখা হয়েছে, “বিজেপি কি ভয় দেখানো, হিংসা এমনকী মৃত্যুর হুমকি দেওয়ার রাজনীতিকে সমর্থন করে ? এই মন্তব্য আদতে আইনের শাসনের উপর, সংবিধানের উপর সরাসরি আক্রমণ ৷"

অন্যদিকে, অমিত শাহকে লেখা চিঠিতে কংগ্রেস এই হুমকিকে "ঠান্ডা, পরিকল্পিত এবং ভয়াবহ" বলে অভিহিত করেছে ৷ পাশাপাশি জরুরি ভিত্তিতে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিও জানিয়েছে ৷ তাদের মনে হয় পিন্টুর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নেওয়া হলে তার বিরাট প্রভাব পড়বে ৷ এভাবে রাহুল থেকে শুরু করে অন্যদের হুমকি দেওয়ার বিষয়টিকে কার্যত মান্যতা দেবে সরকার ৷ শুধু তাই নয়, কেরলের ওই নেতার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিলে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নিজের পদের সঙ্গেও সুবিচার করবেন না বলে মনে করে কংগ্রেস ৷

