অনলাইনে ভোট চুরির অভিযোগ রাহুলের, ভিত্তিহীন বলল কমিশন
ফের ভোট চুরির অভিযোগ নিয়ে সাংবাদিক বৈঠক করলেন রাহুল গান্ধি ৷ এবার অনলাইনে হাজার হাজার ভোট চুরির জন্য জ্ঞানেশ কুমারকে কাঠগড়ায় দাঁড় করান ৷
By PTI
Published : September 18, 2025 at 1:26 PM IST
নয়াদিল্লি, 18 সেপ্টেম্বর: সরাসরি মুখ্য নির্বাচনী কমিশনারকে নিশানা করলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি ৷ বৃহস্পতিবার ভোট চুরি নিয়ে ফের সাংবাদিক সম্মেলন করেন তিনি ৷ বৈঠকে জ্ঞানেশ কুমারের নাম উল্লেখ করে তিনি বলেন, "আমি লোকসভার বিরোধী দলনেতা ৷ হালকা করে বলছি না ৷ আমার কাছে যথেষ্ট প্রমাণ আছে ৷ যাঁরা দেশের গণতন্ত্রকে ধ্বংস করেছে, মুখ্য নির্বাচনী কমিশনার তাঁদের রক্ষা করছেন ৷" এবার কংগ্রেস সাংসদ 6 হাজারেরও বেশি ভোট চুরির অভিযোগ তুলেছেন ৷
তাঁর অভিযোগকে ভিত্তিহীন বলে দাগিয়েছে নির্বাচন কমিশন ৷ সোশাল মিডিয়ায় একটি পোস্টে কমিশন জানায়, "রাহুল গান্ধির করা অভিযোগগুলি মিথ্যা ও ভিত্তিহীন ৷ অনলাইনে কোনও আম নাগরিক ভোটারদের নাম বাদ দেওয়া যায় না ৷ গান্ধি বিভ্রান্ত করছেন ৷" ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দিতে হলে সেই ব্যক্তিকে অন্তত একবার তাঁর আবেদন জানানোর সুযোগ দেওয়া হয়, জানিয়েছে স্বশাসিত ভোট পরিচালন সংস্থা ৷
🚨 Vote Chori pic.twitter.com/NBsrnZTSzC— Congress (@INCIndia) September 18, 2025
এদিন রাহুল সাংবাদিকদের কাছে 2023 সালের কর্ণাটক বিধানসভা নির্বাচনের তথ্য তুলে ধরনে ৷ রাজ্যের আলন্দ বিধানসভায় কেউ 6 হাজার 18টি ভোট বাদ দেওয়ার চেষ্টা করে ৷ এই কাজ করতে গিয়ে তিনি ধরা পড়ে যান ৷ সেখানে উপস্থিত বুথস্তরের আধিকারিক (বিএলএ) খেয়াল করেন, তাঁর আত্মীয়ের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ গিয়েছে ৷ তাই পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখেন ৷ তাতে ধরা পড়ে যে তাঁর এক প্রতিবেশী এই কাজ করেছেন ৷ মহিলা বিএলএ তখন ওই প্রতিবেশীকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করেন যে, তিনি কেন আত্মীয়ের নাম বাদ দিয়েছেন ৷ এতে পড়শি হতবাক হয়ে যান এবং জানান তিনি এই কাজ করেননি ৷ যাঁর নাম বাদ গিয়েছে তিনিও জানতেন না ৷ যিনি নাম বাদ দিয়েছেন তিনিও কিছুই জানতেন না ৷
❌Allegations made by Shri Rahul Gandhi are incorrect and baseless.#ECIFactCheck— Election Commission of India (@ECISVEEP) September 18, 2025
✅Read in detail in the image attached 👇 https://t.co/mhuUtciMTF pic.twitter.com/n30Jn6AeCr
কংগ্রেস সাংসদ রাহুলের দাবি, ভোটারদের নাম বাদ দেওয়ার কাজটি করেছে অন্য একটি দল ৷ তারা কংগ্রেস ভোটারদের নিশানা করেছিল ৷ অনলাইনে 6 হাজারেরও বেশি ভোটারের নাম বাদ দেওয়া হয় ৷ এর জন্য কর্ণাটকের বাইরে বিভিন্ন রাজ্যের মোবাইল ফোন ও সফ্টওয়্য়ার ব্যবহার করা হয়েছে ৷ নির্দিষ্ট কয়েকটি বুথকে টার্গেট করা হয়েছিল, যেখানে কংগ্রেসের জেতার সম্ভাবনা ছিল ৷