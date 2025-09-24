বিদেশ নীতি চ্যালেঞ্জের মুখে, দায়ী মোদি সরকার; পটনায় তোপ কংগ্রেসের

বিদেশ নীতি চ্যালেঞ্জের মুখে, দায়ী মোদি সরকার; পটনায় তোপ কংগ্রেসের
বিহারের পটনায় কংগ্রেসের কার্যকরী কমিটির বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী মোদিকে কড়া আক্রমণ শানালেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি এবং রাজ্যসভার বিরোধী নেতা মল্লিকার্জুন খাড়গে ৷
পটনা, 24 সেপ্টেম্বর: দেশে বিদেশনীতি মুখ থুবড়ে পড়েছে ৷ এর জন্য দায়ী মোদি সরকার ৷ বুধবার কংগ্রেসের কার্যকরী কমিটির (সিডব্লিউসি) বৈঠকে অভিযোগ করলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি ৷
রাশিয়া থেকে তেল কেনার কারণে ভারতের উপর 25 শতাংশ অতিরিক্ত জরিমানা আরোপ করেছে ট্রাম্প প্রশাসন ৷ 50 শতাংশ শুল্কের বোঝা নিয়ে আমেরিকায় ভারতীয় পণ্য রফতানিতে চরম ক্ষতির মুখে দেশের বহু ক্ষেত্র ৷ এরপর আমেরিকায় গিয়ে চাকরি করার প্রয়োজনীয় H-1B ভিসাতেও কঠোর পদক্ষেপ করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷ বিদেশি কর্মীদের সংস্থায় নিয়োগ করলে বছরে এককালীন এক লক্ষ মার্কিন ডলার দিতে হবে, নির্দেশ দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট ৷ এই নিয়ম 21 সেপ্টেম্বরের পরবর্তী নিয়োগের জন্য প্রযোজ্য বলে জানিয়েছেন তিনি ৷ এই পরিস্থিতি ভারতের তথ্য-প্রযুক্ত কর্মীদের বিদেশি সংস্থায় কীভাবে নিয়োগ হবে, তা নিয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে ৷
এই প্রেক্ষিতে কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধি প্রধানমন্ত্রী মোদিকে কড়া আক্রমণ শানান ৷ তিনি কটাক্ষ করেন, ব্যক্তিগত বন্ধুত্বের ভিত্তিতে বিদেশ নীতি তৈরি হয় না ৷ প্রধানমন্ত্রীর এই সময় প্রেসিডেন্টকে মোক্ষম জবাব দেওয়া উচিত ৷ ভারতের জাতীয় স্বার্থকেই অগ্রাধিকার দিতে হবে, জোর দেন কংগ্রেস নেতা ৷
এর আগে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গেও প্রধানমন্ত্রী বিদেশনীতি নিয়ে কটাক্ষ করেন ৷ তিনি জানান, একসময় তিনি (প্রধানমন্ত্রী) যাঁকে 'আমার বন্ধু' বলে সম্বোধন করতেন, আজ তিনিই ভারতকে একের পর এক সমস্যায় ফেলেছেন ৷
পটনায় কংগ্রেসের কার্যকরী কমিটির বৈঠকে বক্তৃতার শুরুতে প্রবীণ কংগ্রেস নেতা খাড়গে জানান, এখন ভারত একটা চ্যালেঞ্জের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে ৷ আর এই সময়ে এই বৈঠক হচ্ছে ৷ দেশের মধ্যে ও বাইরে আন্তর্জাতিক স্তরে কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছে দেশ ৷
তাঁর অভিযোগ, "নরেন্দ্র মোদি ও তাঁর সরকারের কূটনৈতিক ব্যর্থতার জন্য আজ আন্তর্জাতিক স্তরে আমরা এত রকম সমস্যায় পড়েছি ৷ প্রধানমন্ত্রী যাঁদের খুব উৎসাহের সঙ্গে 'আমার বন্ধু' বলে ডাকতেন, আজ তাঁরাই ভারতকে একের পর এক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি দাঁড়ি করিয়েছে ৷"
গতকালই প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ সভায় বক্তৃতা দেওয়ার সময় ভারত ও পাকিস্তানের যুদ্ধ থামানোর দাবি করেছেন ৷ নিউইয়র্কের এই আন্তর্জাতিক মঞ্চে তিনি খোলাখুলি বলেছেন, ভারত ও চিন, রাশিয়াকে ইউক্রেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার মদত জোগাচ্ছে ৷ এই দুই দেশ রাশিয়া থেকে তেল কিনে তাকে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার অর্থের জোগান দিয়ে চলেছে ৷ ভারত অবশ্য প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের শুল্ক চাপানোকে অন্যায্য ও অযৌক্তিক বলে দাগিয়েছে ৷
ভারত সাফ জানিয়ে দিয়েছে, বিশ্বের অন্য যে কোনও গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক দেশের মতো ভারতও তার জাতীয় স্বার্থ ও অর্থনৈতিক সুরক্ষায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করবে ৷