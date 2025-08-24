ETV Bharat / bharat

65 লক্ষ নাম বাদ গেল কিন্তু একটা এফআইআরও করল না, বিজেপিকে তোপ রাহুলের - RAHUL ON VOTE THEFT

বিহারের ভোটার অধিকার যাত্রা থেকে আরও একবার নির্বাচন কমিশন ও বিজেপিকে নিশানা করলেন রাহুল ৷ তুললেন নিরেপক্ষতার প্রশ্নও ৷

Published : August 24, 2025 at 8:55 PM IST

আরারিয়া (বিহার), 24 অগস্ট : বিশেষ সংশোধন করে বিহারের ভোটার তালিকা থেকে 65 লক্ষ ভোটারের নাম বাদ দিয়েছে নির্বাচন কমিশন ৷ কিন্তু বিজেপি একটি এফআইআর পর্যন্ত করেনি ৷ বিজেপি আর কমিশন যে এক হয়ে কাজ করছে তা এখান থেকেই স্পষ্ট ৷ রবিবার ভোটার অধিকার যাত্রার ফাঁকে সাংবাদিক বৈঠক থেকে এমনই দাবি করলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি ৷

কংগ্রেস নেতা জানান, ইলেক্টোরাল রোল দেওয়া নির্বাচন কমিশনের কাজ ৷ কিন্তু মহারাষ্ট্র থেকে শুরু করে হরিয়ানা বা কর্ণাটকে তারা সেটা করেনি ৷ পাশাপাশি ভোটার তালিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলায় তাঁর থেকে হলফনামা চেয়েছে কমিশন ৷ কিন্তু বিজেপি নেতা অনুরাগ ঠাকুর একই কাজ করলেও তাঁকে হলফনামা দিতে বলেনি ৷ এই প্রসঙ্গের উল্লেখ করে কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়েও প্রশ্ন করেন রাহুল ৷

এদিনের ভোটার অধিকার যাত্রায় রাহুল এবং তেজস্বীর পাশাপাশি সিপিআইএম (এল)-এর সাধারণ সম্পাদক দীপঙ্কর ভট্টাচার্য-সহ ইন্ডিয়া শিবিরের অন্য নেতারাও ছিলেন ৷ যাত্রার ফাঁকে আরারিয়াতে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা ৷

রাহুলের দাবি, ভোটারদের অধিকার পাইয়ে দেওয়ার জন্য তাঁরা যে যাত্রা শুরু করেছেন তা সফল হয়েছে ৷ বিহারের ভোটাররা বুঝতে পেরেছেন কীভাবে তাঁদের ভোট চুরি হচ্ছে ৷ আর তাই তাঁরা এই যাত্রায় সামিল হয়ে প্রতিবাদ করছেন ৷ তাঁর কথায়, "বহু মানুষ নিজে থেকেই আমাদের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন ৷ আমরা সকলে মিলে নির্বাচন কমিশনের উপরে প্রবল চাপ তৈরি করতে চাইছি ৷ কমিশনকে তাদের আচরণ বদল করতেই হবে ৷ ভোট চুরি বন্ধ না করা পর্যন্ত আমাদের এই লড়াই থামবে না ৷ "

এসআইআরের খসড়া তালিকা প্রকাশের পর বিহারের সামগ্রিক পরিস্থিতি কী তা জানতে নির্বাচন কমিশনের কর্তাদের রাজ্যে আসা উচিত বলেও দাবি করেন রাহুল ৷ তিনি বলেন, "এখানে অনেকর নাম মৃত বলে বাদ দেওয়া হয়েছে ৷ যদিও তাঁরা এখনও আমাদের মধ্য়েই আছেন ৷ অতীতে চার-পাঁচ বার ভোট দিয়েছেন এমন বহু ভোটারের নাম বাদ গিয়েছে ৷ যাত্রা চলাকালীন অনেকের কাছেই এমন নানা কথা শুনলাম ৷ কমিশনের কর্তাদেরও পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে এখানে আসা উচিত ৷"

