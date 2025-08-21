ETV Bharat / bharat

উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ব্যস্ত, বিহার ভোটার অধিকার যাত্রায় গেলেন না রাহুল - RAHUL SKIPS BIHAR VOTER YATRA

ইন্ডিয়া জোটের উপরাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি সুদর্শন রেড্ডির মনোনয়নপত্র দাখিলের সময় রাহুল সেখানেই থাকবেন।

Rahul Skips Bihar Voter Yatra
বিহার ভোটার অধিকার যাত্রায় গেলেন না রাহুল গান্ধি (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 21, 2025 at 1:12 PM IST

পটনা, 21 অগস্ট: বিহারে 'ভোটার অধিকার যাত্রা'য় গেলেন না কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি ৷ বৃহস্পতিবার তাঁর এই যাত্রায় থাকার কথা ছিল ৷ তবে দিল্লিতে উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচন নিয়ে ব্যস্ত থাকার দৌলতেই তিনি বিহারে যেতে পারেননি বলে জানা গিয়েছে ৷ তবে শুক্রবার ফের রাহুল ভোটার অধিকার যাত্রায় যোগ দেবেন বলে জানা গিয়েছে।

যাত্রার প্রথম পর্ব মঙ্গলবার রোহতাস, ঔরঙ্গাবাদ, গয়া এবং নওয়াদা জেলাগুলি ঘুরে শেখপুরা জেলার বারবিঘায় শেষ হয় ৷ এরপর বুধবার যাত্রা বন্ধ থাকে ৷ যাত্রার দ্বিতীয় পর্ব এদিন সকালে শেখপুরা থেকে পরিকল্পনা অনুযায়ী শুরু হয়, যেখানে রাষ্ট্রীয় জনতা দলের (আরজেডি) নেতা তেজস্বী যাদব এবং কংগ্রেসের রাজ্য নেতৃত্ব অংশগ্রহণ করেন। সিপিআইএমএল সাধারণ সম্পাদক দীপঙ্কর ভট্টাচার্যও যোগ দেবেন বলেও জানা হচ্ছে। সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির (এআইসিসি) এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, “21 অগস্ট সকালে তেজস্বী যাদব এবং রাজ্য নেতৃত্বের অংশগ্রহণে যাত্রা চলবে। রাহুল গান্ধি সন্ধ্যায় এতে যোগ দেবেন কারণ উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচন সম্পর্কিত বিষয়ে দিল্লিতে তাঁকে থাকতে হবে ৷”

কংগ্রেস নেতারা জানিয়েছেন, রাহুল গান্ধি ইন্ডিয়া জোটের উপরাষ্ট্রপতি পদের প্রার্থী, সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি সুদর্শন রেড্ডির মনোনয়ন জমা দেওয়ার অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন। নির্বাচন আগামী 9 সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হবে। দ্বিতীয় পর্যায়ে, অংশগ্রহণকারীরা শেখপুরা হয়ে পার্শ্ববর্তী লক্ষীসরাই জেলায় যাবেন এবং দুপুরের খাবারের বিরতির জন্য সেখানেই যাত্রা থামবে ৷ এরপর তারা বিকেলে আবার পার্শ্ববর্তী জামুই জেলায় যাবেন এবং সন্ধ্যায় মুঙ্গের জেলায় এই যাত্রা প্রবেশ করবে ৷ সেখানেই রাহুল গান্ধি যাত্রায় অংশ নেবেন বলে মনে করা হচ্ছে ৷ রাতে সাফিয়াবাদে থাকবেন।

এদিকে, সমাজবাদী পার্টির সভাপতি এবং উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অখিলেশ যাদব তৃতীয় এবং শেষ পর্যায়ে 28 অগস্ট সীতামারিতে পদযাত্রায় যোগ দেবেন। কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক কেসি বেনুগোপাল বলেন, “বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি, বিহারের প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী তেজস্বী যাদব এবং ইন্ডিয়া জোটের নেতৃত্বে এই যাত্রা, ভোট চুরির বিরুদ্ধে আমাদের আন্দোলনে অখিলেশ যাদবের অংশগ্রহণে আরও শক্তিশালী হবে ৷” ভোটার তালিকায় সংশোধন (SIR)-এর বিরুদ্ধে রাহুল গান্ধি 16 দিনের 1300 কিলোমিটার দীর্ঘ এই যাত্রা রবিবার (17 অগস্ট) সাসারাম থেকে শুরু করেছেন। 20টিরও বেশি জেলা অতিক্রম করবে, নির্বাচনমুখী রাজ্যের প্রায় 118টি বিধানসভা কেন্দ্র ছোঁবে এবং 1 সেপ্টেম্বর পটনায় একটি জনসভার মধ্য দিয়ে শেষ হবে।

'ভোটার অধিকার যাত্রা' 1 অগস্ট প্রকাশিত SIR খসড়া ভোটার তালিকায় 65 ​​লক্ষেরও বেশি ভোটারের নাম বাদ দেওয়ার বিরোধিতা করছে ৷ সাধারণ মানুষকে তাদের ভোটাধিকার সম্পর্কে সচেতন করার লক্ষ্যে কাজ করছে। এটি ভারতের ঐক্যকেও প্রদর্শন করছে এবং এই বছরের নভেম্বরে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের জন্য প্রচার চালাচ্ছে।

