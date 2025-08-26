মধুবনি (বিহার), 26 অগস্ট: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে এবার থেকে সবাই 'ভোট চোর' বলে ডাকবে ৷ বিহারে ভোটের প্রচারে এলে তাঁকে এ কথাই শুনতে হবে ৷ ভোটার অধিকার যাত্রা থেকে মঙ্গলবার এই ভাষাতেই প্রধানমন্ত্রীকে আক্রমণ করলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি ৷
মোদির পাশাপাশি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে আক্রমণ করে রাহুল বলেন, "ভোট চুরি শুরু হয়েছে গুজরাত থেকে ৷ এই কাজের সঙ্গে যুক্ত বলেই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বারবার দাবি করতে পারেন বিজেপি আগামী 40-50 বছর ক্ষমতায় থাকবে ৷ এখন সবাই বুঝতে পারছে বিজেপি ভোট চুরি করে ৷ আর তার ফলেই এতদিন ক্ষমতায় থাকার কথা বলতে পারে ৷ কিন্তু এখন মানুষ তাদের কুকীর্তি জানতে পেরে গিয়েছে ৷ এবার ভোটারারই বিজেপিকে শিক্ষা দেবেন ৷ "
এদিনের ভোটার অধিকার যাত্রা শুরু হয় বিহারের সুপল থেকে ৷ সেখান থেকে মধুবনি পর্যন্ত যাত্রা করেন রাহুলরা ৷ এখানেই আয়োজিত সভা থেকে বিজেপি ও নির্বাচন কমিশনকে লক্ষ্য় করে তোপ দাগেন তিনি ৷ এরপর ফের শুরু হয়ে যাত্রা শেষ হয় দ্বারভাঙায় ৷ এদিনের যাত্রায় রাহুলের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন বোন প্রিয়াঙ্কা গান্ধিও ৷ ছিলেন তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী রেবন্ত রেড্ডি-সহ কংগ্রেসের অন্য নেতারা ৷ বিহার বিধানসভার বিরোধী দলনেতা তেজস্বী যাদবের পাশপাশি ইন্ডিয়া শিবিরের সদস্যরা শুরু থেকেই ভোটার অধিকার যাত্রার শরিক হয়েছেন ৷ তাঁদের অনেকে মধুবনির সভায় বক্তব্য পেশ করেন ৷
সভায় রাহুল জানান, দেশের সংবিধানকে রক্ষা করতে হলে প্রত্যেককে নিজের ভোটাধিকার বাঁচিয়ে রাখতে হবে ৷ ভোটাধিকার যদি না বাঁচে তাহলে সংবিধানও বাঁচবে না ৷ অন্যদিকে, তাঁর দাবি, বিহারে এসআইআর করে নিজেরাই নিজেদের মুখোশ খুলে ফেলেছে নির্বাচন কমিশন ৷ মানুষ এখন বুঝতে পারছেন, বিজেপি কমিশনকে ব্যবহার করে ভোট চুরি করে ৷
বিহারে 65 লক্ষ নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ গিয়েছে ৷ দেশের সর্বত্র ভোট চুরি নিয়ে জল্পনা চলছে ৷ তারপরও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি থেকে শুরু করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীরা কেন চুপ রয়েছেন তা জানতে চান কংগ্রেসের এই প্রাক্তন সভাপতি ৷ তাঁকে বলতে শোনা যায়, "ধরা পড়ার পর চোর আর কোনও কথা বলে না ৷ বিজেপির অবস্থাও অনেকটা সেরকম ৷ প্রধানমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী চুপ করে রয়েছেন ৷ কোনও প্রতিক্রিয়া দিচ্ছেন না ৷ এবার প্রধানমন্ত্রী ভোট চাইতে গেলেই ভোটারার তাঁকে ভোট চোর বলে ডাকবে ৷"
जनता का विश्वास खो चुकी भाजपा देश भर में वोट चोरी की साजिशें रच रही है। बिहार में महंगाई, बेरोजगारी, पलायन, आर्थिक संकट समेत हर मोर्चे पर नाकाम बीजेपी-जेडीयू सरकार जनता का वोट चुरा कर सत्ता में बने रहना चाहती है। लाखों गरीब और वंचित नागरिकों से वोट का अधिकार छीना जा रहा है।… pic.twitter.com/XOnC3ZcJui— Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) August 26, 2025
বিহারের যাত্রায় অংশ নিয়েছিলেন প্রিয়াঙ্কাও ৷ দাদা রাহুলের সঙ্গে একই গাড়িতে ছিলেন তিনি ৷ ভোটার অধিকার যাত্রার একটি ভিডিয়ো শেয়ার করে প্রিয়াঙ্কা এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, "মানুষের আস্থা হারিয়ে বিজেপি ক্ষমতায় থাকতে নানা ধরনের কৌশলের আশ্রয় নিচ্ছে ৷ জেডিইউ-বিজেপি সরকার আর্থিক থেকে শুরু করে সমস্ত ব্যাপারেই বিহারের বাসিন্দাদের আশা পূরণ করতে ব্যর্থ হয়েছে ৷ এবার তারা কৌশলের ভরসায় ক্ষমতা ধরে রাখতে চাইছে ৷ দেশের নাগরিকদের সংবিধান ভোটাধিকার দিয়েছে ৷ কারও সেই অধিকার কেড়ে নেওয়ার শাস্তি নেই ৷ অথচ বিহারে সেটাই করা হচ্ছে ! ভোটারদের নাম বাদ দিয়ে দিচ্ছে কমিশন ৷ কিন্তু আমরাও প্রস্তুত ৷ একটি ভোটও আমরা চুরি করতে দেব না ৷"