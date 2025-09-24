টার্গেট নীতীশের ভোটব্যাঙ্ক ! অতি পিছিয়ে পড়া শ্রেণির জন্য বিশেষ আইনের প্রতিশ্রুতি রাহুলদের

টার্গেট নীতীশের ভোটব্যাঙ্ক ! অতি পিছিয়ে পড়া শ্রেণির জন্য বিশেষ আইনের প্রতিশ্রুতি রাহুলদের
গঠনের দিক থেকে এই আইনটি তফশিলি জাতি এবং উপজাতি আইনের মতো হবে ৷ অতি পিছিয়ে পড়া শ্রেণির সামাজির সুরক্ষা আগের থেকে বাড়বে ৷
By PTI
Published : September 24, 2025 at 9:04 PM IST
পটনা, 24 সেপ্টেম্বর: বিহারে বিধানসভা নির্বাচনের আগে ভোটারদের মন পেতে ভাতা থেকে শুরু করে কর্মসংস্থানের জোয়ার আনতে একাধিক বড় ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার ৷ জনমোহিনী ঘোষণায় পিছিয়ে নেই বিরোধীরাও ৷ এবার সুকৌশলে নীতীশের উপর চাপ বাড়াতে অতি পিছিয়ে পড়া শ্রেণি (ইবিসি)-র জন্য বিশেষ আইন প্রণয়ন করার প্রতিশ্রুতি দিল কংগ্রেস ৷ গঠনের দিক থেকে এই আইনটি তফশিলি জাতি এবং উপজাতি আইনের মতো হবে ৷ তাঁদের সামাজির সুরক্ষা আগের থেকে বাড়বে ৷
পটনায় কংগ্রেসের কার্যকরী কমিটির বৈঠক চলছে ৷ সেখান বুধবার অতি পিছিয়ে পড়া শ্রেণির জন্য আলাদা করে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় ৷ অনুষ্ঠান থেকে ইবিসিদের জন্য দশটি সঙ্কল্পের ঘোষণা করেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি ৷ কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে থেকে শুরু করে আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদবদের পাশে নিয়ে এই সঙ্কল্পের ঘোষণা করেন রাহুল ৷ বিশেষ আইন ছাড়াও ইবিসিদের জন্য সংরক্ষণ 20 শতাংশ থেকে বাড়িয়ে 30 শতাংশ করা হবে বলে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে ৷ আর তাছাড়া এসসি, এসটি, ওবিসি এবং ইবিসিদের জন্য সর্বমোট সংরক্ষণ 50 শতাংশ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ইন্ডিয়া শিবির ৷
বিহারের রাজনীতিতে জাতিগত সমীকরণ সবসময় বড় ভূমিকা নিয়ে থাকে ৷ প্রতিটি দল নিজেদের মতো করে কয়েকটি জাতির মধ্যে জনপ্রিয় হয়ে নিজেদের ভোট ব্যাঙ্ক সুরক্ষিত করে থাকে ৷ আর সেদিক থেকে ইবিসিরা বিহারের জনসংখ্যার প্রায় 36 শতাংশ বলে প্রতিটি রাজনৈতিক দলই তাদের মন পেতে চায় ৷ রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একটা বড় অংশ মনে করে এই ইবিসিদের মধ্যে নীতীশের গ্রহণযোগ্যতা বাকিদের থেকে খানিকটা হলেও বেশি ৷ এই সমীকরণই আছে তাঁর রাজনৈতিক প্রতিপত্তির মূলে ৷ সেখানেই এবার কৌশলে আঘাত হানার চেষ্টা করল বিরোধীরা ৷
জাতিগত সমীরকরণ গুরুত্বপূর্ণ বলে সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার আন্দোলনও বিহারের রাজনীতির অন্যতম চালিকা শক্তি ৷ সাতের দশক বা তার কিছুটা আগে থেকে এই সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার কথা বলে এসেছেন বিহারের রাজনীতির দিকপালরা ৷ প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কর্পুরি ঠাকুর থেকে লালুপ্রসাদ যাদব অথবা নীতীশ কুমারদের রাজনীতির অনেকটা জুড়ে আছে এই সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার দাবি ৷
একসঙ্গে ছাত্র আন্দোলন শুরু করা লালু ও নীতীশের রাজনৈতিক বিরোধিতার সূত্রপাতও জাতিগত সমীকরণের প্রশ্নেই ৷ যাদবদের নেতা লালু মুখ্যমন্ত্রী হয়ে শুধু যাদবদের উন্নয়নেই মগ্ন হয়েছেন এমন দাবি করেই কুড়মি-সহ অন্য পিছিয়ে পড়া এবং অতি পিছিয়ে পড়া শ্রেণির স্বর হয়ে উঠে বিহারের রাজনীতিতে কার্যত অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়েছেন নীতীশ ৷ এবার সেখানেই তাঁকে মাত দেওয়ার চেষ্টা করল কংগ্রেস-সহ বিরোধীরা ৷