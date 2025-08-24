ETV Bharat / bharat

ভোটার অধিকার যাত্রায় রাহুলকে চুম্বন ! যুবককে মারধর, রইল ভিডিয়ো - RAHUL VOTER ADHIKAR YATRA

আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদবকে পাশে বসিয়ে আরারিয়ায় রাহুল গান্ধি জানান, ইন্ডিয়া জোটের সবকটি দল বিহারে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করছে।

RAHUL VOTER ADHIKAR YATRA
বিহার ভোটে ইস্তেহার প্রকাশ করবে ইন্ডিয়া জোট (ইটিভি ভারত)
Published : August 24, 2025 at 5:25 PM IST

পটনা, 24 অগস্ট: ভোটার অধিকার যাত্রার অষ্টম দিনে বেনজির অভিজ্ঞতা হল লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধির ৷ মোটরবাইকে পূর্ণিয়া থেকে আরারিয়া যাওয়ার সময় রবিবার আচমকা এক যুবক তাঁকে জড়িয়ে ধরে চুম্বন করেন ৷ নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা কর্মীরা ওই যুবককে নেতার সামনে থেকে সরিয়ে দেন ৷ তাঁকে মারধরও করা হয়েছে বলে ঘটনাস্থলের কয়েকটি ভিডিয়োতে দেখা গিয়েছে ৷

রাহুলের পাশাপাশি বিহার প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি তথা বিধায়ক রাজেশ কুমার এবং বিধানসভার বিরোধী দলনেতা তেজস্বী যাদব-সহ অন্যরা বাইকে চেপে যাত্রা শুরু করেন ৷ যাত্রা এসে পৌঁছয় পূর্ণিয়া জেলার কসবা এবং গড়বানাইলির মধ্যে একটি জায়গায় ৷ সমর্থকদের ভিড় থাকায় রাহুল থেকে শুরু করে বাকিদের বাইকের গতি ছিল কম ৷ সেই সময়ই এক যুবক ছুটে এসে রাহুলকে চুম্বন করেন। তেজস্বীর বাইকের পিছনে থাকা এক নিরাপত্তা কর্মী দৌঁড়ে গিয়ে ওই ব্যক্তিকে ধরে ফেলেন ৷ তাঁকে মারধর করা হয় ৷ ঘটনার পর রাহুল এবং বাকিদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বাড়তি তৎপরতা দেখা যায় সিআরপিএফ জওয়ানদের মধ্যে ৷

বিহার ভোটে ইস্তেহার প্রকাশ করবে ইন্ডিয়া জোট (ইটিভি ভারত)

রাহুল গান্ধি এবং তেজস্বী যাদবরা এদিন সকাল আটটায় কাটিহারের খুসকিবাগ থেকে যাত্রা শুরু করেন। সেখান থেকে তাঁদের যাত্রা পূর্ণিয়ায় পৌঁছয় ৷ ভোটার অধিকার যাত্রার অষ্টম দিনের মধ্যাহ্নভোজের বিরতি হয় আরারিয়ার চাঁদনি চকে। ফের বিকেল চারটের পর যাত্রা শুরু হয় ৷ সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা নাগাদ যাত্রা শেষ হবে নরপতগঞ্জ ব্লকের সমবায় মাঠে। জানা গিয়েছে, রাহুল, তেজস্বী-সহ অন্য নেতারা আরারিয়ায় এমএমকেওয়াই কলেজ গ্রাউন্ডে রাত্রিবাস করবেন ৷ সেখানেই তাঁদের জন্য অস্থায়ী ক্যাম্প বানানো হয়েছে ৷

এদিকে, আরারিয়ায় তেজস্বীকে পাশে নিয়ে সাংবাদিক বৈঠকও করেন রাহুল ৷ সেখানে তিনি জানান, ইন্ডিয়া শিবিরে থাকা সবকটি রাজনৈতিকদল ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করছে। সেই সূত্র ধরে অভিন্ন ইস্তেহারও প্রকাশিত হবে ৷ রাহুলের কথায়, "ইন্ডিয়া শিবির খুব দ্রুত বিহার বিধানসভা নির্বাচনের জন্য একটি সাধারণ অভিন্ন ইস্তেহার প্রকাশ করবে। বিরোধী জোটের সমস্ত দল আদর্শগত এবং রাজনৈতিক দিক থেকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করছে ৷ আমাদের আশা এর ফল ভালো হবে ৷"

শুরুর তিন দিন পর, চতুর্থ দিন যাত্রার সাময়িক বিরতি দেওয়া হয় ৷ মোট 16 দিনের যাত্রায় আরও দুটি বিরতি থাকবে। দ্বিতীয় বিরতি 25 অগস্ট এবং 31 অগস্ট তৃতীয় বিরতি। বিহার বিধানসভা নির্বাচনের আগে, ভোটার তালিকার বিশেষ সংশোধন করা নিয়ে নির্বাচন কমিশনকে তীব্র আক্রমণ শানিয়েছে বিরোধীরা। রাহুল গান্ধি এবং তেজস্বী যাদব-সহ বিরোধী নেতারা অভিযোগ করেছেন, এসআইআরের নামে ভোটারদের নাম তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার চক্রান্ত চলছে।

এদিন রাহুল বলেন, "বিহারের সমস্ত বিরোধী দল একসঙ্গে কাজ করছে। আমাদের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা রয়েছে। আমাদের লক্ষ্য স্পষ্ট - ভোট চুরি বন্ধ করা ৷ বিহারে আমরা নির্বাচন কমিশনকে ভোট চুরি করতে দেব না। কমিশন বিজেপিকে সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার জন্য কাজ করছে। এসআইআর হল রাজ্যের আসন্ন বিধানসভা ভোটে গেরুয়া শিবিরকে সাহায্য করার জন্য এবং ভোট চুরি করার জন্য কমিশনের একটি প্রাতিষ্ঠানিক প্রয়াস ৷"

উল্লেখ্য, 17 অগস্ট রোহতাসের সাসারাম থেকে ভোটার অধিকার যাত্রা শুরু হয়েছিল ৷ সেখানে রাহুল গান্ধি, তেজস্বী যাদব এবং জোটের অন্যান্য নেতারা নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। কাটিহারে ভোটার অধিকার যাত্রার সময় রাহুল অভিযোগ করেন, "সরকার সংবিধান ধ্বংস করতে চায়। দলিত, আদিবাসী এবং পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর মানুষদের সেনাবাহিনী থেকে শুরু করে সরকারি দফতরে প্রবেশ করতে বাধা দেওয়া হচ্ছে। ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে।"

