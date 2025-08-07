নয়াদিল্লি, 7 অগস্ট: গত ছ'মাস ধরে বিপুল নথির বোঝা ঘেঁটে দেশে ভোট চুরির প্রমাণ জোগাড় করেছে কংগ্রেস ৷ বিজেপির সঙ্গে গোপন আঁতাঁতে এই কাজ করে চলেছে নির্বাচন কমিশন ৷ বৃহস্পতিবার দিল্লির ইন্দিরা ভবনে সাংবাদিক বৈঠকে রীতিমতো অনলাইন প্রেজেন্টেশন দিয়ে সেই 'প্রমাণ' দেশের সামনে তুলে ধরলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি ৷
রাজীব-তনয়ের অভিযোগ, কোথাও একই ভোটারের নাম রয়েছে একাধিক রাজ্যের ভোটার তালিকায় ৷ কোথাও এক কামরার ফ্ল্যাটে রয়েছে 80 জন ভোটারের নাম ৷ এদিকে সেখানে গিয়ে কংগ্রেস কর্মীরা কাউকে খুঁজে পাননি ! নিয়ম বলছে, 6 নম্বর ফর্ম পূরণ করে নতুন ভোটারদের তালিকায় নাম তুলতে হয় ৷ দেখা যাচ্ছে 90 বছর বা 72 বছর বয়সি প্রৌঢ় বা প্রৌঢ়ারা ফর্ম পূরণ করেছেন ৷ তাও আবার এক নয়, একাধিক ফর্ম পূরণ করে দু'বার করে ভোট দিয়েছেন ৷ আবার ভোটার তালিকায় নাম থাকলেও ঠিকানার জায়গায় শূন্য লেখা ৷ এমন ভোটারেরও সন্ধান মিলেছে ৷ কারও কারও ক্ষেত্রে পিতার নামের জায়গায় ইংরেজির নানা অক্ষর এলোমেলোভাবে বসানো হয়েছে ৷ এরকমই বিস্তর অভিযোগ প্রেজেন্টেশনে তুলে ধরেন রাহুল ৷
এই পরিস্থিতিতে ভোট পরিচালনের স্বশাসিত সাংবিধানিক সংস্থার বিরুদ্ধে তাঁর গুরুতর অভিযোগ, কংগ্রেস একাধিক বার কমিশনের কাছ থেকে ইলেক্ট্রনিক্স ভোটার ডেটা ও সিসি ফুটেজ চেয়েছে ৷ কিন্তু তা দিতে অস্বীকার করেছে তারা ৷ আসলে ভোট চুরি যাতে প্রমাণিত না হয়, তাই ভোটের সিসি ফুটেজ নষ্ট করে দিচ্ছে কমিশন ৷ এই ভোট চুরি সংবিধানের বিরুদ্ধে অপরাধ বলে কমিশনের কড়া সমালোচনা করেন কংগ্রেস সাংসদ ৷
Chief Electoral Officer of Karnataka writes a letter to Lok Sabha LoP Rahul Gandhi. Says, "... It is understood that during a Press Conference held today, you had mentioned about the inclusion of ineligible electors and exclusion of eligible electors in the Electoral Rolls cited… pic.twitter.com/3pzXQEyfix— ANI (@ANI) August 7, 2025
প্রমাণ চাইল কমিশন
এদিকে রায়বরেলির কংগ্রেস সাংসদ যে বিপুল নথির ভিত্তিতে এই দাবি করছেন, সেই নথির সম্ভার তাঁর কাছ থেকে চেয়ে পাঠাল নির্বাচন কমিশন ৷ সাংবাদিক বৈঠকের পরপরই কর্ণাটকের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের তরফে একটি ঘোষণাপত্র পাঠানো হয় কংগ্রেস সাংসদকে ৷ রাহুলের দাবি অনুযায়ী, ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়া যোগ্য ভোটার এবং তালিকায় যুক্ত অযোগ্য ভোটারের নামগুলি কমিশনকে পাঠাতে হবে কংগ্রেস নেতাকে ৷ সেই সঙ্গে কমিশনের পাঠানো ঘোষণাপত্রটিতে স্বাক্ষর করে তা নির্বাচন কমিশনের সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ে ফেরত পাঠানোর কথাও জানানো হয়েছে ৷ একই ঘোষণাপত্র রাহুলকে পাঠিয়েছেন মহারাষ্ট্রের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকও ৷
Maharashtra Chief Electoral Office (@CEO_Maharashtra) has written to Congress MP Rahul Gandhi, requesting a signed declaration and oath under Rule 20(3)(b) of the Registration of Electors Rules, 1960, along with the names of the elector(s) concerned, so that necessary proceedings… pic.twitter.com/5ucMmiSwZX— Press Trust of India (@PTI_News) August 7, 2025
বিগত কয়েক বছরে মধ্যপ্রদেশ, গুজরাত, রাজস্থান, হরিয়ানা এবং মহারাষ্ট্রে একের পর এক বিধানসভা নির্বাচনে পরাজিত হয়েছে কংগ্রেস ৷ লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেস আগের থেকে ভালো ফল করে প্রধান বিরোধী দলের স্থান পেয়েছে ৷ কিন্তু দেশে সরকার গড়ার মতো সংখ্যা ছিল না ইন্ডিয়া শিবিরের কাছে ৷ এদিকে দেশের বেশির ভাগ বিধানসভা নির্বাচনে জয়ী হয়ে সরকার গড়েছে বিজেপি ও এনডিএ ৷ কেন্দ্রেও তৃতীয় বার ক্ষমতাসীন হয়েছে বিজেপির নেতৃত্বে এনডিএ ৷
এই পরপর পরাজয়ের আবহে নির্বাচন কমিশনের ভোট প্রক্রিয়া নিয়ে আগেও প্রশ্ন তুলেছিলেন কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি রাহুল গান্ধি ৷ 2024 সালের নভেম্বরে মহারাষ্ট্র বিধানসভা নির্বাচনে মাত্র 16টি আসনে জয়ী হয় কংগ্রেস ৷ যদিও তার মাত্র কয়েক মাস আগে হওয়া লোকসভা নির্বাচনে দারুণ ফল করেছিল কংগ্রেস ৷ এরপর থেকে প্রায়শই তিনি নির্বাচনে কারচুপির অভিযোগে সরব হয়েছেন ৷ গত সপ্তাহে সংসদ চত্বরে দাঁড়িয়ে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে ভোট চুরির অভিযোগ করেন ৷ সেদিনই তিনি জানিয়েছিলেন, কমিশনের বিরুদ্ধে বিপুল প্রমাণ কংগ্রেস হাতে পেয়েছে ৷ খুব শীঘ্রই সেই অ্যাটম বোমা ফাটাবেন ৷
এদিনের সাংবাদিক বৈঠক করেন বিরোধী দলনেতা ৷ 2024 সালের লোকসভা নির্বাচনে কর্ণাটকের 28টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস মাত্র 9টি আসনে জয়ী হয় ৷ বিজেপির দখলে যায় 17টি আসন ৷ এদিকে তার বছরখানেক আগে 2023 সালের মে মাসে হওয়া বিধানসভা নির্বাচনে এই রাজ্যে 135টি আসনে জয়ী হয় কংগ্রেস ৷ একক সংখ্যাগরিষ্ঠতায় সরকার গড়ে হাত শিবির ৷
রায়বরেলির কংগ্রেস সাংসদ জানান, গত ছ'মাস ধরে তাদের একটি দল এই ভোট চুরির অকাট্য প্রমাণ জোগাড় করেছে ৷ তারা নির্বাচন কমিশনের থেকে প্রাপ্ত ভোটার তালিকা নিয়ে বিধানসভাগুলিতে অনুসন্ধান চালায় ৷ সাত ফুট উচ্চতার বিপুল নথির ছবি দেখান রাহুল ৷ বিশেষ করে বেঙ্গালুরু সেন্ট্রাল লোকসভা কেন্দ্রের কথা উল্লেখ করেন ৷ এই লোকসভা আসনের অধীনে মহাদেবপুরা বিধানসভায় ভোটার তালিকা মিলিয়ে বাড়ি বাড়ি গিয়ে খতিয়ে দেখেছেন কর্মীরা ৷
মহাদেবপুরা বিধানসভায় ভোট চুরির অভিযোগ
অনলাইন প্রেজেন্টেশন দেখিয়ে রাহুল গান্ধি বেঙ্গালুরু সেন্ট্রাল লোকসভা কেন্দ্র এবং মহাদেবপুরা বিধানসভার ভোটারের তথ্য বিশ্লেষণ করে জানান, এই লোকসভা আসনে কংগ্রেস 6 লক্ষ 26 হাজার 208টি ভোট পেয়েছে ৷ বিজেপি পেয়েছে 6 লক্ষ 58 হাজার 915টি ভোট ৷ দুই দলের ব্যবধান মাত্র 32 হাজার 707টি ভোটের ৷ এই লোকসভার সাতটি বিধানসভার মধ্যে ছ'টিতেই জয়ী হয়েছে কংগ্রেস ৷ শুধু মহাদেবপুরা বিধানসভায় 1 লক্ষ 14 হাজার ভোটের ব্যবধানে বিজেপি কংগ্রেসকে পর্যুদস্ত করে দিয়েছে ৷ এখানে কংগ্রেসের অভিযোগ, মহাদেবপুরা বিধানসভায় 1 লক্ষ 250 টি ভোট চুরি হয়েছে ৷
কী কী উপায়ে কত ভোট চুরি ?
ভুয়ো ভোটার 11 হাজার 965
ভুয়ো এবং ভুল ঠিকানা 40 হাজার 9
একটি ঠিকানায় বিশাল সংখ্যক ভোটার 10,452
ভুয়ো ফোটো 4 হাজার 132
ফর্ম 6-এর অপব্যবহার 33 হাজার 692
এই তথ্য তুলে ধরে নির্বাচন কমিশনকে আক্রমণ করে রাহুল বলেন, "শুধু মহাদেবপুরা বিধানসভায় নয়, সারা দেশে ভোট চুরি হয়েছে ৷ ভারতীয় সংবিধান ও ভারতের পতাকার অপমান করা হয়েছে ৷" তিনি আবারও দাবি করেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সামান্য সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় টিকে রয়েছেন ৷ মাত্র 25টি লোকসভা আসন চুরি করে ক্ষমতায় আছে বিজেপি ৷ এই 25টি আসনে 33 হাজারেরও কম ভোটে জয়ী হয়েছে গেরুয়া শিবির ৷ আর এখানেই শাসকদলের হয়ে ভোট চুরির কাজটি করছে নির্বাচন কমিশন, আক্রমণ করেন কংগ্রেসের শীর্ষ নেতা ৷
দেশের সংবিধানে একজনের জন্য একটি ভোটের কথা বলা রয়েছে ৷ এই প্রসঙ্গ টেনে রাহুল একাধিক প্রশ্ন তোলেন ৷ তিনি জানতে চান, একজনের জন্য একটি ভোট-এর মৌলিক ধারণাকে কীভাবে সুরক্ষিত করা যায় ? যোগ্য ভোটারদের কি ভোট দিতে দেওয়া হয়েছে ? ভুয়ো ভোটারদের যোগ করা হয়েছে কি ? ভোটার তালিকাটি সত্যি না মিথ্যা ? তাঁর দাবি, এই প্রত্যেকটি প্রশ্নের উত্তর কমিশনকেই দিতে হবে ৷
কমিশনের ঘোষণাপত্রের জবাব
এই সাংবাদিক বৈঠকের পর কর্ণাটক ও মহারাষ্ট্রের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকরা কংগ্রেস নেতাকে একটি ঘোষণাপত্র পাঠিয়ে স্বাক্ষর করে সেটি ফেরত পাঠাতে বলেল ৷ এনিয়েও রাহুল কমিশনের বিরুদ্ধে তোপ দেগে বলেন, "আমি যা বলেছি, তা জনসমক্ষে বলেছি ৷ এটাকেই শপথ হিসাবে ধরে নিন ৷" রাহুলের দাবি, "কমিশন আমাকে ভয় পায় ৷ আমার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারছে না ৷ কারণ তারা জানে আমি সত্যি কথা বলছি ৷ আমি একজন রাজনীতিবিদ ৷ আমি প্রত্যেককে প্রকাশ্যে বলছি- এটাই আমার শপথ ৷ অদ্ভুত ব্যাপার হল কমিশন কিন্তু এই তথ্য অস্বীকার করেনি ৷ তারা বলেনি আমার দেখানো ভোটার তালিকাটি ভুল ৷ তারা বলছে রাহুল গান্ধি যা বলছেন, তা শপথ নিয়ে বলুন ৷ তারা সত্যিটা জানে ৷ আমরা জানি, আপনারা সারা দেশে এই কাজ করেছেন ৷"