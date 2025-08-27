মুজফফপুর ও পটনা, 27 অগস্ট: ভোট চুরিকে সন্ত্রাসবাদের থেকেও খারাপ বলে অভিহিত করলেন তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিন ৷ বিহারে ভোটার অধিকার যাত্রায় যোগ দিয়ে বুধবার ভোট চুরি প্রসঙ্গে এভাবেই তোপ দাগলেন ডিএমকে প্রধান ৷ অন্যদিকে, কংগ্রেসকে পাল্টা আক্রমণ করে বিজেপির দাবি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি গঙ্গা নদীর মতো পবিত্র ৷
এদিন মুজফফপুরে ভোটার অধিকার যাত্রায় যোগ দেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ সঙ্গে ছিলেন বোন তথা লোকসভার সাংসদ কানিমোজি ৷ এদিকে মঙ্গলবারের মতো বুধবারও আরও এক দাদা ও বোন-কে দেখা গেল যাত্রায় ৷ লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধির মোটরবাইকে চেপে খানিকটা রাস্তা গেলেন কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক তথা লোকসভার সাংসদ প্রিয়াঙ্কা গান্ধি ৷ পরে সকলে গাড়িতে উঠে পড়েন ৷ সেখানে ছিলেন আরজেডি প্রধান তেজস্বী যাদবও ৷
তামিল ভাষায় বক্তব্য পেশ করেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ তাঁর বক্তব্য হিন্দিতে অনুবাদ করে দেওয়ার ব্যবস্থাও ছিল ৷ তাঁকে বলতে শোনা যায়, "নিজের মাতৃভূমিতেই কোনও ভোটারের নামে তালিকা থেকে বাদ দেওয়া গণতন্ত্রকে খুন করার সামিল ৷ যেভাবে বিহারে 65 লক্ষ ভোটারের নাম বাদ গিয়েছে তা সন্ত্রাসবাদী হামলার থেকে কম ভয়ানক নয় ৷"
যাত্রা থেকে এদিন আরও একবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে নিশানা করেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা ৷ রাহুল বলেন, "প্রধানমন্ত্রী ভোট চুরি করে নির্বাচনে জয়ী হন ৷ প্রয়োজন অনুযায়ী কখনও বৈধ ভোটারদের নাম তালিকা থেকে বাদ দিয়ে দেন ৷ আবার কখনও ভুয়ো ভোটারের নাম ঢুকিয়ে দেন ৷ ভোট চুরির এই কাজে নরেন্দ্র মোদি এবং অমিত শাহকে নির্বাচন কমিশন সাহায্য করে ৷ "
রাহুলের অভিযোগ, গত 10 বছর ধরেই ভোট চুরি চলছে ৷ এখানে বিজেপির বহু ব্যবহৃত 'গুজরাত মডেল'-এরও তীব্র সমালোচনা করেন রাহুল ৷ গোটা দেশের কাছে 'গুজরাত মডেল'কে আর্থিক বৃদ্ধির আদর্শ হিসেবে তুলে ধরে বিজেপি ৷ মুখ্যমন্ত্রী থাকার সময় নরেন্দ্র মোদির হাত ধরে গুজরাত কীভাবে পাল্টে গিয়েছে সেটা বোঝাতেই এই মডেলের কথা বলে গেরুয়া শিবির ৷ এদিন কটাক্ষের সুরে রাহুল জানান, গুজরাত মডেল আর্থিক উন্নতির নয়, ভোট চুরির মডেল ৷
একদিন আগে প্রধানমন্ত্রীকে কটাক্ষ করে রাহুল দাবি করেন, এবার থেকে সবাই মোদিকে 'ভোট চোর' বলে ডাকবে ৷ বিহারে ভোটের প্রচারে এলে তাঁকে এ কথাই শুনতে হবে ৷ পাশাপাশি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে আক্রমণ করে রাহুল বলেন, "ভোট চুরি শুরু হয়েছে গুজরাত থেকে ৷ এই কাজের সঙ্গে যুক্ত বলেই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বারবার দাবি করতে পারেন বিজেপি আগামী 40-50 বছর ক্ষমতায় থাকবে ৷ এখন সবাই বুঝতে পারছে বিজেপি ভোট চুরি করে ৷ আর তার ফলেই এতদিন ক্ষমতায় থাকার কথা বলতে পারে ৷ কিন্তু এখন মানুষ তাদের কুকীর্তি জানতে পেরে গিয়েছে ৷ এবার ভোটারারই বিজেপিকে শিক্ষা দেবেন ৷"
অন্যদিকে, রাহুল গান্ধি থেকে শুরু করে গান্ধি পরিবারকে তীব্র আক্রমণ করেছেন বিজেপির মুখপাত্র গৌরব ভাটিয়া ৷ তিনি বলেন, " গান্ধি পরিবারের থেকে দুর্নীতিগ্রস্ত পরিবার আর একটাও নেই ৷ সোনিয়া গান্ধি, রাহুল গান্ধি এবং রবার্ট বঢরা সকলেই জামিন পেয়ে জেলের বাইরে আছেন ৷ অন্যদিকে, নরেন্দ্র মোদি গঙ্গা নদীর মতো পবিত্র ৷ দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করেছেন ৷ "