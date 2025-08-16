ETV Bharat / bharat

ট্রাম্প-পুতিন আলোচনাকে স্বাগত, ইউক্রেনে শান্তি-অগ্রগতি কামনা মোদির - PM MODI WISHES UKRAINE PEACE

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের মধ্যে বৈঠককে ভারত স্বাগত জানিয়েছে।

PM Modi With Volodymyr Zelenskyy
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি (ছবি: এএনআই)
By PTI

Published : August 16, 2025 at 8:51 PM IST

নয়াদিল্লি, 16 অগস্ট: মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের মধ্যে বৈঠককে ভারত স্বাগত জানিয়েছে। বিদেশ মন্ত্রক জানিয়েছে যে বিশ্ব এই সংঘাতের দ্রুত অবসান চায়। ভারতের স্বাধীনতা দিবসে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কিকে শুভেচ্ছা জানানোর জন্য এক বার্তায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি লেখেন, "ইউক্রেনের আমাদের বন্ধুদের শান্তি, অগ্রগতি এবং সমৃদ্ধিতে পূর্ণ ভবিষ্যৎ কামনা করছি।"

2022 সালের ফেব্রুয়ারিতে ইউক্রেনে রাশিয়ার আক্রমণ শুরু করার পর প্রথম মার্কিন-রাশিয়া শীর্ষ সম্মেলনে ট্রাম্প এবং পুতিন আলাস্কায় প্রায় তিন ঘণ্টা ধরে বৈঠক করেন। দুই নেতা সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তর না দিয়েই তাদের বৈঠকের পর বিবৃতি দেন এবং ইউক্রেন এবং রাশিয়ায় দশ লক্ষেরও বেশি মানুষ নিহত বা আহত হওয়া যুদ্ধের অবসান ঘটাতে উভয় পক্ষ কীভাবে এগিয়ে যেতে চায়, তার কোনও স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়নি।

শুক্রবার সোশ্যাল মিডিয়ায় জেলেনস্কির স্বাধীনতা দিবসের শুভেচ্ছার জবাবে প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেছেন, "ভারত ও ইউক্রেনের মধ্যে আরও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য উভয় পক্ষের যৌথ প্রতিশ্রুতিকে তিনি অত্যন্ত মূল্যবান বলে মনে করেন। আমরা ইউক্রেনের আমাদের বন্ধুদের শান্তি, অগ্রগতি এবং সমৃদ্ধিতে ভরা ভবিষ্যত কামনা করি।"

তাঁর সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে, জেলেনস্কি ভারতের জনগণ এবং নেতৃত্বকে স্বাধীনতা দিবসে অভিনন্দন জানিয়ে বলেছিলেন: "আমরা আশা করি ভারত যুদ্ধের অবসানের প্রচেষ্টায় অবদান রাখবে, যাতে আমাদের স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত্ব প্রকৃত অর্থে সুরক্ষিত হয়।"

বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়ালের জারি করা এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে যে ভারত পুতিন এবং ট্রাম্পের মধ্যে আলোচনাকে স্বাগত জানায়। শান্তির দিকে তাঁদের নেতৃত্ব অত্যন্ত প্রশংসনীয়। তিনি বলেন, "ভারত শীর্ষ সম্মেলনে যে অগ্রগতি হয়েছে তার প্রশংসা করে। শুধুমাত্র আলোচনা এবং কূটনীতির মাধ্যমেই এগিয়ে যাওয়ার পথ খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। বিশ্ব ইউক্রেনে চলা সংঘাতের দ্রুত অবসান দেখতে চায়।"

