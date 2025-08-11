নয়াদিল্লি, 11 অগস্ট: 'ভোট চুরি বন্ধ হোক' ৷ দিল্লির সংসদ চত্বরে উঠল স্লোগান ৷ সকাল সাড়ে এগারোটা নাগাদ SIR প্রত্যাহারের দাবিতে, নির্বাচন কমিশনের দফতর ঘেরাও অভিযানে নামেন বিরোধী সাংসদরা ৷ অভিযানের নেতৃত্ব দেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি ৷ সোমবার সাংসদরা প্রতিবাদে নেমে সংসদ চত্বর ছাড়তেই ব্যারিকেডে আটকায় পুলিশ ৷ ব্যারিকেডের উপরে উঠে বিক্ষোভ দেখান মহুয়া মৈত্র, সমাজবাদী পার্টির নেতা অখিলেশ যাদব-সহ ডেরেক ও'ব্রায়েনরা ৷
নির্বাচন অফিস দফতরে ঘেরাও অভিযানে এদিন দিল্লি পুলিশ মিছিল আটকে দেয় ৷ তারপরই বিক্ষোভ শুরু করেন বিরোধী সাংসদরা ৷ রয়েছেন জয়া বচ্চন, সায়নী ঘোষ-সহ অন্যান্যরা ৷ রাস্তার উপরে বসে পড়েন তাঁরা ৷ স্লোগান তোলেন, 'SIR মানছি না মানব না, 'ভোট চুরি বন্ধ করো' ৷ বিভিন্ন ভাষার স্লোগান শোনা যায় । দেখা গিয়েছে, দেশের বিভিন্ন ভাষায় লেখা পোস্টারও । প্রতিটি পোস্টারেই কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয় । পাশাপাশি, 'মোদি সরকার হায় হায়' স্লোগান দিচ্ছেন মহুয়া মৈত্র, সাগরিকা ঘোষরা ।
LIVE: INDIA Protest Against Vote Chori | Parliament to EC Office, New Delhi https://t.co/cqZLbNDTKX— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) August 11, 2025
পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তিতে অসুস্থ হয়ে পড়েন তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র ও মিতালি বাগ ৷ সাংসদদের পাশে রয়েছেন রাহুল গান্ধি ৷ জানা গিয়েছে, আটক করার পর বাসে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তখন জ্ঞান হারান কৃষ্ণনগরের সাংসদ মহুয়া ৷ মুখে-চোখে জল দেওয়া হয় তাঁর ৷ খানিকপরই তাঁর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল হয় ৷ অন্যদিকে, বিক্ষোভের মাঝে রাস্তাতেই অসুস্থ বোধ করেন আরামবাগের তৃণমূল সাংসদ মিতালি বাগ ৷ তবে জানা গিয়েছে, এখন দুই সাংসদই সুস্থ রয়েছেন ৷
এদিকে, রবিবারই দিল্লি পুলিশের তরফে জানানো হয়, বিরোধী জোট ইন্ডিয়ার তরফে সংসদ ভবন থেকে কমিশনের দফতর পর্যন্ত মিছিল করে যাওয়ার অনুমতি চাওয়া হয়নি ।
VIDEO | During the Opposition MPs protest march to the Election Commission of India office from Makar Dwar of Parliament over the alleged “poll fraud” issue, Lok Sabha LoP Rahul Gandhi (@RahulGandhi) and Congress General Secretary KC Venugopal (@kcvenugopalmp) were seen talking… pic.twitter.com/EyMJEdq3Ks— Press Trust of India (@PTI_News) August 11, 2025
উল্লেখ্য, বাদল অধিবেশনের শুরুতেই SIR-এর বিরোধিতা শুরু হয় বিরোধী সাংসদের তরফে ৷ সোমবার লোকসভা এবং রাজ্যসভার অধিবেশন শুরু হতেই এসআইআর নিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন বিরোধী সাংসদরা । হইচইয়ের জেরে সংসদের দুই কক্ষের অধিবেশনই দুপুর 2টো পর্যন্ত মুলতুবি করে দেওয়া হয় ৷